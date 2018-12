Vatikan, 7. prosinac 2018.

U srijedu, 5. prosinca, objavljeno je pismo pape Franje upućeno kardinalu Giovanniju Angelu Becciuu, pročelniku Zbora za proglašenje svetih, i posebnom izaslaniku na Euharistijskom slavlju koje će, povodom beatifikacije 19 mučenika, predvoditi 8. prosinca, na svetkovinu Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije, u Svetištu Naše Gospe od svetoga Križa u Oranu, u Alžiru.

Riječ je o biskupu Orana, Pierreu Claverieu i 18 redovnika i redovnica, ubijenih u Alžiru u različitim okolnostima tijekom građanskoga rata u toj sjevernoafričkoj zemlji, između 1991. i 2002. godine, u vrijeme sukoba s pripadnicima „Muslimanske fronte spasenja“ i alžirskih vojnika. Među spomenutim su mučenicima i sedmorica trapista iz Tibhirina, ubijena 1996. godine.

Sām Isus, Božji Sin koji je trpio progonstvo i okrutnu smrt na križu, bez ikakve krivnje, – napisao je Papa u pismu na latinskom jeziku – najavio je to svojim učenicima: „Nije sluga veći od svoga gospodara. Ako su mene progonili, i vas će progoniti“ (Iv 15,20). Te se riječi i dalje potvrđuju – objasnio je Papa – na raznim područjima i na različite načine, pokazujući svima nama da progoni nisu stvarnost iz prošlosti, jer i danas trpimo zbog njih, na okrutan način, kao brojni suvremeni mučenici, i na suptilniji način, kroz klevete i laži (Gaudete et exsultate, 94).

Crkva je uvijek na poseban način štovala mučenike koji su svjedočili vjeru i ljubav prema Gospodinu Isusu, sve do prolijevanja krvi, kao što je to učinilo tih 19 mučenika u Alžiru, koji su dali svoj život pouzdajući se u Isusove riječi: „Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! (…) I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta“ (Mt 28 18.20) – istaknuo je Sveti Otac te zamolio kardinala Becciua da prenese njegove bratske pozdrave sljedbenicima drugih religija i svim ljudima dobre volje. Ti su blaženici oprostili svojim ubojicama, pokazujući da više vole vječni život, i sada posjeduju ono što su voljeli i što će, po uskrsnuću mrtvih, imati u većoj punini – istaknuo je na kraju papa Franjo citirajući svetoga Augustina. (kta/rv)