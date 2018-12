Bruxelles, 6. prosinac 2018.

U srijedu, 5. prosinca 2018., skopski biskup i strumičko-skopski eparh mons. dr. Kiro Stojanov sudjelovao je na 21. Europskom molitvenom doručku u Europskom parlamentu u Bruxellesu na poziv hrvatske zastupnice Marijane Petir gdje se okupilo 400 političara, diplomata i javnih osoba iz Europe i svijeta.

Na početku okupljenima na Europskom molitvenom doručku prigodno se obratio Alojz Peterle, slovenski zastupnik, a potom i američki senator Bill Hightower. Ovogodišnji glavni govornici bili su finski ministar vanjskih poslova Timo Soini i zastupnica u austrijskom parlamentu Gudrun Kugler koja je prenijela osobno iskustvo kako uskladiti vjerski aspekt s brojnim svakodnevnim obvezama, svjedočeći važnost vjere i prilikom njenog izbora za zastupnicu u austrijskom parlamentu. Ona se također osvrnula na važnost zalaganja za općeljudske vrijednosti i obitelj kao i za ohrabrenje i podršku onima koji javno djeluju. Finac Timo Soini zahvalio je na pozivu kazavši kako je iza njega teško razdoblje zbog preispitivanja njegova djelovanja i zalaganja za slobodu vjeroispovijesti i prava na život. Zastupnica Petir, koja je održala i završnu molitvu moleći za progonjene kršćane, ovom je prigodom istaknula kako se „svake godine diljem svijeta održavaju stotine sličnih okupljanja kako bi izgradile istinsku zajednicu među nacijama. Ovo je prigoda za produbljivanje veza, molitve za europske vođe i sve političare, kao i za izazove s kojima se svakodnevno susreću u Europi i zato mi je drago da sam još jednom imala priliku sudjelovati u organizaciji Europskog molitvenog doručka“.

Tom prigodom održan je i panel (Pursuing Both Grace and Truth in the Public Sphere: Challenges, Encouragement, Testimonies) „Slijediti milost i istinu u javnoj sferi – izazovi, poticaji i svjedočanstva.“ Moderator panela bio je njemački zastupnik Arne Gericke, a na kojem su sudjelovali Rachel Verheul iz Belgije koja se osvrnula na ravnotežu između zdravlja, života i karijere u kontekstu slijeđenja milosti i istine. Političar Gerti Bogdan iz Albanije govorio je o političkom vodstvu, a Robert Clarke direktor ADF-a iz Austrije o zagovaranju za pravdu, dok se evangelist Raphael Anzenberger iz Francuske osvrnuo na potrebu traženja milosti i istine u našem društvu. (kta/d.t.)



