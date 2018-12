Sarajevo, 6. prosinac 2018.

Povjerenstvo za pastoral zvanja pri Konferenciji viših redovničkih poglavara i poglavarica BiH, organiziralo je u utorak, 4. prosinca 2018. u franjevačkom samostanu sv. Ante u Sarajevu na Bistriku, treći susret mladih koji imaju smještaj u redovničkim zajednicama. Susret je započeo euharistijskim slavljem u večernjim satima kojeg je predslavio don Branko Bendra, član Povjerenstva i pedagog u Katoličkom školskom centru „Don Bosco“ u Žepču.

U svojoj homiliji je kazao: „U našem užurbanom vremenu, stilu života, životnim brigama, društvenim prilikama važno je znati zastati pred Gospodinom i dopustiti da njegov Duh i na nama počiva. Duh Sveti je naš nutarnji kompas i navigacija. On u nama neprestano moli, privlači nas Kristu i u nama oblikuje Njegovu Lice. Ove večeri da bih došao na Bistrik bez puno lutanja koristio sam navigaciju na mobitelu. To mi je omogućilo siguran dolazak na odredište do kojeg bi, bez te pomoći, teško stigao. Navigacija je predvidjela da će biti gužva te je neprestano ukazivala gdje trebam skrenuti.

Duh Sveti ima ulogu navigacije u našem srcu. On je taj koji nam ukazuje na opasnosti te nam pokazuje ispravan put. Možemo se i mi zapitati jesmo li poučljivi Duhu Svetome koji nad nama počiva? Dopuštamo mu li da nas vodi?” zapitao se propovjednik.

U nastavku homilije don Branko je rekao “prvi znak da Duh Gospodnji nad nama počiva je sklad, mir, uređenost. Kada živimo u milosti Božjoj tada u naše duše dolazi taj sklad.

Prije svega, sklad u našim odnosima. Postajemo sposobni praštati, biti strpljivi, podnositi, gledati na druge Kristovim očima.

Također, sklad u našem odnosu prema poslu i obvezama. Kada je Bog na prvom mjestu, kada Duh njegov nad nama počiva tada nas posao, obveze, novac, ljudski obziri ne opterećuju već se njima koristimo slobodna srca.

Oslanjajući se na Evanđelje dana, don Branko je kazao da “u svima nama leži napast samodostatnosti; misliti da se ostvarujemo 'ako stvar uzmemo u svoje ruke'. To ne znači biti pasivan, nego znati računati na pomoć odozgor i dopustiti Gospodinu da nas vodi“, zaključio je propovjednik.

Za vrijeme euharistijskog slavlja je pjevao i svirao glazbeni sastav mladih „Marijin štit“ iz Žepča.

Nakon Svete mise, organizirana je tribina na temu: „Svjedočanstva vjere iz života mladih“. Svoje iskustvo vjere u životnom hodu posvjedočili su Anđela Puljić i Jelena Jurišić, studentice koje su smještene u samostanu sestara Klanjateljica Krvi Kristove u Sarajevu te salezijanski bogoslov Mislav Alerić.

Na susretu su sudjelovale studentice iz različitih domova sarajevskih redovničkih zajednica.

Nakon tribine bila je zakuska uz druženje, međusobno upoznavanje i izmjenu iskustava. (kta/kvrppbih)



