Split, 5. prosinac 2018.

Top ljestvica najtraženijih naslova u knjižarama Verbum u studenome donosi deset vrijednih i zanimljivih preporuka za čitatelje. Vrh top ljestvice najtraženijih naslova u studenome zauzeo je svjetski bestseler br. 1 "12 pravila za život", knjiga koja je dugi niz tjedana bila na prvom mjestu svih relevantnih svjetskih top ljestvica najprodavanijih knjiga, a i sada je jedna od najtraženijih na svijetu. Autor ovog bestselera je poznati klinički psiholog Jordan B. Peterson koji u ovoj iznimnoj knjizi nudi 12 jednostavnih, ali dubokih i mudrih pravila koje će svakome pomoći da dovede svoje misli, svoju osobnost i svoj dom u red i to ne pomoću površnih instant rješenja nego usvajanjem bitnih istina zajedničkih svim ljudima. Na najteža životna pitanja kao i ona o smislu i sreći života, Peterson odgovara izravno i sveobuhvatno, povezujući drevne mitove i tradicije, psihologiju, filozofiju i religiju sa zapanjujućim otkrićima najnovijih znanstvenih istraživanja. To čini na vrlo dojmljiv i jednostavan način, pišući s puno humora i s mnoštvom konkretnih primjera što sve knjigu čini zanimljivom i edukativnom tako da "12 pravila za život" sa zanimanjem čita najširi krug ljudi, neovisno o dobi, svjetonazoru i obrazovanju. Na drugom mjestu je hit knjiga pape Franje "Zdravo Marijo". U ovoj knjizi Papa govori o Marijinu otajstvu tumačeći redak po redak molitvu Zdravo, Marijo u živu i plodnu razgovoru s teologom i zatvorskim kapelanom don Marcom Pozzom koji je bio Papin sugovornik i u knjizi "Oče naš". U drugomu dijelu knjige "Zdravo Marijo" ulazi u zatvor, kao znak i sredstvo obraćenja i utjehe, posvjedočenih dirljivom ispovijesti obraćenja zatvorenika osuđenog zbog ubojstva. Slijedi knjiga "Zabranjeno kukanje" autora Salva Noè. "Zabranjeno kukanje" je hit knjiga koju je preporučio i predgovor napisao papa Franjo. Putem primjera, vježba i strategija osobnog i društvenog rasta ova knjiga nudi vrlo praktičan i primjenjiv pozitivan pristup životu i poteškoćama. Pomoći će i u jačanju samopoštovanja i motivacije kako bismo izbjegli upadanje u zamku jalovog kukanja i sumornog pogleda na život. U ovoj knjizi prof. Salvo Noè želi dati obilje poticaja vezanih uz suočavanje s poteškoćama i nepredviđenim događajima, kako se ne bi upalo u zamke viktimizma te kako bi se u svakoj protivštini otkrila mogućnost da se izađe prekaljeniji i s više pouzdanja. Četvrto mjesto zauzima izvrsno djelo "Stvoreni za sreću" Fultona J. Sheena u kojem tumači tajnu istinske sreće i koji su nužni koraci u njezinu postizanju. Sheen objašnjava da kršćanstvo nije etički sustav, skup pravila ili dobrih uputa koje treba provesti u praksu. Kršćanstvo se prvenstveno sastoji u osobnomu odnosu s Isusom, a duhovni život podrazumijeva da budemo nanovo stvoreni i pridruženi novomu, višem životu – nadnaravnom životu milosti. Savjeti i ideje, kao i jasni koraci i smjernice čine ovu knjigu korisnim suputnikom u propitivanju vlastitoga života kao i u potrazi za njegovim konačnim smislom. Slijedi jedinstvena knjiga "Sveta Hildegarda i hrana kao lijek" autora Wigharda Strehlowa, a sadrži sveobuhvatne upute o prehrani sv. Hildegarde koje će biti od pomoći i praktične koristi mnogima koji traže savjete o hrani i zdravlju kao i o načinima priprave zdravih i ukusnih jela. Prvi dio knjige bavi se posebnom ljekovitom snagom hrane te opisuje korisna i štetna svojstva brojnih prehrambenih namirnica. U drugomu dijelu knjige nalazi se više od 300 najrazličitijih recepata koji se temelje na medicinskim i kulinarskim savjetima svete Hildegarde, a koje je dr. Strehlow iz njezinih spisa sabrao i na praktičan način prikladan suvremenomu čovjeku uobličio nazvavši ih jednostavno: Hildegardina kuhinja. Bestseler "Samo za žene" nalazi se na šestom mjestu top ljestvice. U ovoj knjizi autorica Shaunti Feldhahn otkriva što bi svaka žena – neudana ili udana – trebala znati. Na osnovu temeljitih istraživanja i doprinosom tisuća muškaraca autorica iznosi jedno nevjerojatno otkriće za drugim. Ovo je knjiga koja nudi mnoge nove spoznaje, uvide iz najnovijih neuroloških istraživanja, kao i poglavlje o tome što se događa kada muškarac djeluje kao da se "isključio". Milijuni ljudi diljem svijeta doživjeli su dramatične promjene u svojim vezama upravo zbog konkretnih poticaja i praktičnih ideja iznesenih u ovoj knjižici. Na sedmom mjestu top ljestvice je roman "Njujorška luda", nova uspješnica uglednoga kanadskog pisca Michaela D. O'Briena. Roman počinje kada div Billy, bivši neuspješni košarkaš velikoga srca, naizgled slučajno susretne Francisca mladića koji ne zna gdje se nalazi ni otkuda dolazi, no uvjeren je da je on slavni slikar Francisco de Goya iz 17. stoljeća. Billy ga uzme k sebi, brine se za njega te mu pomaže da dođe do izgubljenoga identiteta i istine o vlastitomu životu. "Njujorška luda" dirljiva je priča o sjećanju, identitetu i ljudskoj sposobnosti za život i ljubav i nakon najužasnijih tragedija, ovo je priča koja otkriva svu crninu taloga suvremenoga načina života i u isto nas vrijeme uzdiže u nadnaravni čudesni svijet nade. Osmo mjesto zauzima knjiga "Božje suze" o. Benedicta Groeschela, psihologa i jednog od omiljenih duhovnih pisaca današnjice. Knjigu "Božje suze" napisao je ponajprije za one koji su proživjeli veliku tugu ili tragediju, kao i za njihove najbliže, tako da mogu zajedno s njima proći to razdoblje goleme tuge. Pišući iz vlastitoga duhovnog i životnog iskustva o. Benedict u ovoj knjizi govori o različitim vrstama ljudskih tragedija i o tome kako one u čovjeku bude pitanja i sumnje u Božju providnost, u Božju dobrotu i milosrđe. Polazeći od tih pitanja on u svjetlu Kristove muke i smrti upućuje na to kako i u najvećoj tragediji krenuti stazom sve do podnožja križa i tamo pronaći odgovore na otajstvo trpljenja i zla. Na devetom mjestu nalazi se jedinstvena knjiga-intervju pape Franje pod naslovom "Oče naš". U ovoj knjizi papa jednostavnim i razumljivim jezikom objašnjava molitvu Očenaša odgovarajući na pitanja što mu ih postavlja o. Marco Pozza, poznati teolog i zatvorski kapelan. Tumačeći redak po redak molitvu Očenaša, papa Franjo povezuje pojedine zazive sa stvarnim životom i iznosi brojne zgode koje je doživio kao svećenik i kardinal u Buenos Airesu, ali iznoseći i nemire i nade muškaraca i žena današnjice. Na posljednjem mjestu top ljestvice najtraženijih naslova u knjižarama Verbum u studenome je izvanredna knjiga "Samo za muškarce" u kojoj autorica Shaunti Feldhahn, čija je knjiga "Samo za žene" na šestom mjestu top ljestvice, zajedno sa svojim suprugom Jeffom Feldhahnom otkrivaju dosad nepoznate istine kao i jednostavne stvari kojima će muškarci radikalno popraviti odnos s voljenom ženom. Obogaćena najnovijim rezultatima znanstvenih istraživanja koji objašnjavaju nevjerojatni ženski mozak i s posebnim poglavljem koje će muškarcima pokazati kako dekodirati njezina ponašanja koja ih najviše zbunjuju, knjiga "Samo za muškarce" zemljovid je uz koji ćete uspjeti usrećiti svoju voljenu.

Sve knjige dostupne su u knjižarama Verbum i na web knjižari Verbum.hr. (kta)