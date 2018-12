Bruxelles, 5. prosinac 2018.

Na poziv hrvatske zastupnice Marijane Petir, 4. prosinca 2018., u Europskom parlamentu u Bruxellesu skopski biskup i strumičko-skopski eparh mons. dr. Kiro Stojanov otvorio je izložbu o svetoj Majci Tereziji „Svetica iz Skopja, svetica svijeta“ prigodom završetka Europske godine kulturne baštine. Zastupnica Petir organizirala je izložbu u suradnji sa Katoličkom crkvom u Makedoniji i Spomen kućom Majke Tereze u Skopju i predstavljajući tako život i djelo ove velike svetice koja je ostavila nemjerljiv trag u svjetskoj povijesti.

Predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani zahvalio je zastupnici Petir na organizaciji izložbe te istaknuo kako je ovo „izvanredna prilika da se prisjetimo osobe koja je ključno pridonijela vrijednostima koje su u središtu naših demokracija“, dodavši da „Majka Terezija kroz svoju posvećenost siromašnima i napuštenima zapravo personificira vrijednosti koje su u središtu europskih integracija“.

Zastupnica Petir kazala je kako je Majka Terezija „jedna od najznačajnijih žena 20. stoljeća, draga redovnica, duhovita, nadarena, mudra i zadivljujuća žena koja je nosila poruku nade u vremenu u kojem je živjela“ te naglasila kako je „Majka Terezija bila iznimno popularna, ali njezin 'zvjezdani' status nije dolazio od bogatih već od najsiromašnijih među siromasima o kojima se brinula s velikom ljubavlju. Unatoč tome što je dobila mnogobrojne nagrade, sebe nikada nije stavljala u prvi plan, već uvijek Krista“. Petir je također rekla kako je Majka Terezija „smatrala ako doista pripadamo Bogu i želimo mu služiti, onda mu trebamo dopustiti da se posluži nama na onaj način na koji on želi da ga naviještamo. U njenom slučaju to je bila briga o onima o kojima se nitko nije brinuo: siromašnima, bolesnima, umirućima, odbačenima, nerođenima“, istaknula je Petir.

Nazočnima se također obratio i ravnatelj Spomen kuće Arijan Aslanaj sa željom da posjete ovu jedinu memorijalnu kuću posvećenu Majci Tereziji.

U svom govoru biskup Stojanov je kazao: Zahvalan sam organizatoru – hrvatskoj Zastupnici Europskog parlamenta poštovanoj Marijani Petir - da mi je data mogućnost da vas sve pozdravim u ovom času kada se otvara jedna izložba posvećena velikoj ženi – građaninu čovječanstva, sv. Majci Tereziji iz Skopja, također u suradnji sa Spomen kućom Majke Terezije u Skopju. Kao skopski biskup, pastir one povijesne Crkve, koja je darovala svijetu sv. Ženu koju svi nazivaju imenom MAJKA, ponosan sam i zahvalan za ovaj privilegij, biti danas sa vama ovdje u središtu Europe i barem kratko reći par riječi o Svetici iz Skopja i Svetici svijeta! Da, Majka Terezija je rođena u Skopju u Makedoniji, tada relativno malom gradu, u radničkoj obitelji. Svaki čovjek je niknuo iz jednoga korijena i dobro je da je rastao snagom jakog korijena. Ona je ukorijenjena u poštenu, marljivu, skromnu, autentičnu i kršćansku obitelj. Primila je temeljiti odgoj u školi od otaca isusovaca, upoznala misijsko djelo ondašnjih isusovaca Zagrebačke provincije i osjetila poziv poći u misije i to baš u Indiju, Bengaliju, ondašnje područje rada otaca isusovaca".

"Poznata vam je daljnja putanja čudesnog života mlade sestre Lorentanske družbe, do onoga časa kada je osjetila da je pozvana na nešto konkretnije, hitnije, bitnije, a to je biti blizak najsiromašnijima od siromaha. Počela je svoju službu pomaganja onima koji su baš od svih odbačeni, otpisani, a to su siromasi koji umiru na ulici. Imala je nutarnji poriv pokazati dostojanstvo čovjeku koji je bio odbacivan i gažen cijeloga života, da barem umre u svijesti svoga ljudskog života. Nije joj bilo teško u patniku-umirućem i siromahu prepoznati lice onoga čovjeka koji je „Bog koji je postao čovjek“, lice Isusa iz Nazareta"."Drugo što bih istaknuo je: živjeti ljubav. U mutnom vremenu kada se srca pomalo suše i krv hladi nema života, jer nema ljubavi. No, ljubav koja nije žrtva i nije ljubav. Vrednota koja nas ne košta i nije vrednota. Ljubav je davati, davati iz sebe i konačno potrošiti sebe. Najveća bolest, koja nema lijeka nije fizička nego duhovna: ne ljubiti i ne biti ljubljen! Danas je veliki dio čovječanstva mumija, vrlo lijepo oličena ali bez srca. Majka je zasjala kao jedna od tolikih zvijezda – koje svatko pamti u svom životu – a to je zvijezda ljubavi. Jao nama, ako nemamo u životu takvu zvijezdu na svom nebu. Majka Terezija je jasnije zasjala jer je se više dala – potpuno dala – ljubiti najmanje ljubljene, a to su siromasi".

"Ponosan sam da je zdrave korijene ponijela iz zdrave obitelji iz Skopja. Europa u svojim korijenima baštini kršćansku kulturu. Kada bi se taj korijen presjekao, Europa bi se osušila jer bez korijenja nema stabla a još manje plodova. Ako je kršćanstvo u Europi umorno, mora se obnavljati. I ova izložba je poruka obnova. Majka Terezija je naša suvremenost. No, formacija u vrednotama je bitni čimbenik plodova. To je formacija u obitelji, školi i društvu. Ako ta tri čimbenika nisu u suglasju onda nema integralnoga odgoja, nema zdravoga društva. Neka mi se ne zamjeri, govorim kao katolički biskup, ima vrednota sa kojima se ne trguje. Ima vrednota koje su vječne, ima vrednota koje ako se napuste, čovjek prestaje biti čovjek. Postaje suho stablo. Zato su oči cijeloga svijeta opazile veličinu ove – inače rastom – male žene. Nije trgovala sa vrednotama, nije mijenjala evanđeoska načela, ostala je vjerna čovjeku da bi mogla biti vjerna Bogu! To ju je učinilo univerzalnom sveticom svijeta a nama ostaje da se ponosimo i nasljedujemo našu najslavniju i najveću sugrađanku Skopja. Dva detalja iz njenoga života. Za svoju siročad je prosila svakoga za koga je pretpostavljala da bi mogao pomoći. Jednom je sa izgladnjelim djetetom prišla nekom trgovcu s pitanjem: Imate li nešto za ovo dijete? Trgovac je ljutito pljunuo u lice Majku Tereziju. Ona je mirno odgovorila: Hvala, to je za mene, a sada vas pitam: a što ćete dati za ovo djete? Kako bismo se mi ponašali u takvom času. Drugi događaj. Na autobusnoj stanici u Rimu Majka Terezija čeka. Naiđe neki taksista i zapita: Majko želite nekamo? Ona mirno odgovori: Da, u raj. Eto, to je Majka Terezija. U čovjeku je susretala Boga a čineći dobro je pripremala kartu za nebo. To su sveci. Zahvalan sam vama – Zastupnice ovoga Parlamenta poštovana Marijane Petir - za ove lijepe trenutke. Da, Europi ovakvoj kakva je sada treba srca jedne Majke Terezije da bi opstala i ostala Europa dosljedna svojoj kulturi – jer kultura je plod duha – a Majka nas podsjeća da smo duša", kazao je biskup Stojanov !

Ovom događaju pjesmom je doprinjeo hrvatski glazbeni sastav Emanuel. (kta/d.t.)



