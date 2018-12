Bruxelles, 5. prosinac 2018.

U utorak, 4. prosinca 2018., skopski biskup i strumičko skopski eparh mons. dr. Kiro Stojanov predslavio je Svetu misu u kapeli zgrade Europskog parlamenta u Bruxellesu prigodom otvaranja izložbe „Svetica iz Skopja, svetica svijeta“ koju je organizirala hrvatska zastupnica Marijana Petir povodom završetka Europske godine kulturne baštine.

Na početku Svete mise biskup Stojanov pozdravio je sve nazočne pozivajući da se svi ujedini u molitvi u srcu Europe moleći za dar mira cijeloj Europi.

U prigodnoj propovijedi biskup Stojanov je kazao: "Braćo i sestre, da li smijemo „sanjati“ pita često naš papa Franjo? Da li smijemo ovo mesijansko viđenje proroka Izaije proglasiti utopijom, snom, nerealnim maštanjem? Gledajući očima naravi, DA. Čini nam se da ova slika nadmašuje realnu mogućnost, jer se protivi čak naravi pojedinih životinja kao npr. da lav jede slamu. Ali kakva je prorokova vizija, poruka? Što nam želi reći? Da će možda nenormalno postati normalno, ne naravno postati naravno? Ne. Prorok navješćuje jednu osobu. Kneza mira. Taj knez mira će unijeti – donijeti sobom – novi poredak odnosa među stvorenjima, među ljudima. Scena sa životinjama je uistinu nerealna, ali nam otvara viziju pogleda u budućnost kada će vrijeme, stvarnost milosti, nadilaziti uobičajene norme međuljudskih odnosa i donijeti mogućnost vrednovanja harmonije i sloge kao pravi i pravedni odnos među ljudima. U vrijeme proroka Izaije – kao i u mnoga druga vremena – bilo je vrijeme ratova, neslaganja, sukoba. Ali je – kao oduvijek – postojala iskonska čežnja mira i harmonije. Čovjek je stvoren na sliku Boga koji je savršeno jedinstvo u Trojstvu. Tako mi kršćani vjerujemo. Dakle, čovjek (onaj normalan) ne može iskorijeniti želju za harmonijom, slogom i mirom. To je utkano u njegovu ljudsku narav: biti osoba u cijelosti, ali biti osoba u odnosu sa drugima. Taj odnos može biti – i treba biti – mogućnost napretka, ali to je moguće samo u suradnji, aktivnom suživotu i stavljanje općega dobra ispred osobnog interesa. Ne radi se o suprotnosti sa osobom nego o programu suradnje za opće dobro. Suradnja je moguća samo uz odricanje i vrednovanje istinskih vrednota, a to je zasigurno mir i sigurnost. Kršćanstvo je u svojim temeljima ne ideologija nego model života. To nije ni evanđeoska deklaracija, nego autentičan život vrednota. Znam, kao što nam se čini da Izaija u svojoj viziji mašta i piše temu koja je utopija a ne obećanje, tako i mi danas u Europi, u postkršćanskom vremenu gledamo u kršćanske, evanđeoske stvarnosti kao ne realne, ne ostvarive, utopijske. Da, na ruševinama kršćanske civilizacije to se može tako i činiti. A da li je ipak tako? Nije. Isus nam daje odgovor: Hvala ti Oče što si ovo sakrio od mudrih i umnih a objavio malenima...Da, braćo i sestre, dogodilo se kroz povijest da smo mi ljudi iz svojih svjetonazora, nauka, naučavanja isključili Krista, onog istinitog, rođenog u Betlehemu u štali. Onog Isusa, koji je postao običan čovjek da bi nas naučio biti čovjek. Svakako, ako to imamo pred očima postavlja se pitanje a kada smo mi izgubili svoju autentičnu ljudskost? U onomu času kada smo pokušali u životu maknuti Boga i biti na mjesto njega. Tada smo postali u očima svijeta nevjere „mudri i umni“ ali tada se Bog povukao iz našega života. Bog je učinio čovjeka dovoljno mudrim i umnim, ali kada čovjek postaje bahat i ohol ne može dalje biti mudar i uman, jer je u središte povijesti stavio svoje iznakaženo JA. To se može dogoditi pojedincu, grupi ili čak naciji. Tada – jer se Bog povlači – živimo kao da ga nema, javljaju se nova božanstva, redovito lažna, a maleni se povlače u anonimnost. Nastaju vremena – poput našega – vrijeme relativizma, a relativizam je ipak najveći apsolutizam. Ako nema Istine (pisane velikim slovom) nema ni autentičnog čovjeka".

"Prijatelji, ovdje u središtu EU skoro se svi spremaju za proslavu blagdana rođenja Isusa Krista u vremenu. Nije li upravo ovdje mjesto da se malo promisli o vrednotama koje su vječne. O pravom čovjeku. Smijemo li barem sanjati, da je ova zajednica Naroda kadra i našem vremenu progovoriti o pravom MIRU. To nije ekonomska, nego međuljudska vrednota odnosa. Smijemo li sanjati Europu očima proroka Izaije. Da je ipak temelj Europe čovjek, ali čovjek koji je došao u osobi Isusa Krista. Čovjek po mjeri malenih a ne oholih i bahatih? Na kraju dozvolite da vam zaželim proslavu Božića u kojem ćete susresti Krista, ne u obilju hedonizma nego u osobi malog, siromašnog čovjeka" kazao je biskup Stojanov! (kta/d.t.)



foto