Strumica, 4. prosinac 2018.

U subotu, 1. prosinca 2018. u katedralnoj crkvi „Uznesenje BDM“ u Strumici (Makedonija) održana je svečana akademija prigodom inauguracije novoosnovane eparhije strumičko – skopske „Uznesenja BDM“ i ustoličenje prvoga eparha mons. dr. Kire Stojanova.

Uz biskupa Stojanova na akademiji je nazočio prefekt Kongregacije za Istočne crkve kardinal Leonardo Sandri, te biskupi iz razni europskih država, svećenici i narod Božji. Tom prigodom na akademiji je nastupio katedralni zbor pod ravnanjem sestre Tereze Stojkova.

Akademija je započela intoniranjem makedonske i vatikanske himne, te uvodnim zborom moderatora večeri o. dr. Zorana Stojanova.

Riječ dobrodošlice uputio je mons. Kiro Stojanov: „Uzoriti gospodine kardinale, braćo u biskupstvu, cijenjeni svećenici, redovnici, redovnice, predstavnici političke vlasti i kulturni djelatnici, predragi vjernici, braćo i sestre! Niti mogu niti želim skrivati svoje ganuće ove večeri. Duboko doživljavam ove događaje koji su nas i danas sabrali. Svjestan sam značajnog datuma koji ulazi u samu bit povijesti Božjega naroda na ovim prostorima. Posve je sigurno da utemeljenje jedne dijeceze (Eparhije) ima bitnu dimenziju koja na posve novi način označava život povijesne Crkve. Ona je događaj u vremenu ali ugrađuje u sebe prošlost i određuje budućnost. Kada Sveta Stolica donosi tako važnu odluku za život vjernika onda očito ima i povijesno iskustvo. Da se ova konkretna zajednica katolika bizantskog obreda nije „probijala kroz oluje i poteškoće“, kroz kušnje i izazove i opstala, očito sveopća Crkva ne bi imala dovoljno razloga da ovu organiziranu zajednicu još čvršće poveže jedinstvom jedne samostalne crkvene cjelovite zajednice, kao što je to Eparhija. Eparhija nije samo oblik organizacije crkvenoga života. Ne, ona je i Otajstvo života vjernika u čvrstom zajedništvu vjere u Krista, kao njegovo stado – vlastiti biskup, svećenstvo i puk – čine Crkvu vidljivim znakom u kojoj se sredini odvija djelo spasenja po sakramentima kojima Krist djeluje za spasenje svakoga koji spasenje traži. Tako to nije samo organizacijski oblik nego Živo Otajstvo Kristova Mističnoga tijela. Osnivanje samostalne Eparhije je i otvoreno za budućnost. Još više: zato se i uspostavlja što ima milosno poslanje ovdje i sada. Za ova i buduća vremena, za ove ljude i sve one koji će nadolaziti. Poslani smo to svoje služenje evanđelju navješćivati, svjedočiti i živjeti. Tako i samo tako biti nova grana na velikom stablu Crkve. Zahvalni smo Svetom Ocu i svima onima na koje to spada – u prvom redu na Kongregaciju za Istočne crkve, na Biskupsku konferenciju – i druge, da su prepoznali potrebu ustanovljivanja nove Eparhije na ovim prostorima gdje kršćanstvo diše neprekinutim dahom od apostolskih vremena, od apostola Pavla. Nije bilo prekida ni onda kada su se dođala velika proganjanja, kada se je pripadnost Katoličkoj crkvi plaćala samo jednom valutom, a to je krv. Kako ne biti zahvalan, kada u ovim vremenima krize svih vrednota – napose duhovnih – Sveta Stolica prepoznaje i daje novi zamah ovoj raspršenoj i maloj zajednici?! Kako ne biti ganut kada se sjetimo svojih svijetlih predaka, koji su bili spremni sve žrtvovati, sve izgubiti, sve napustiti, samo jedno sačuvati: to je vjera i pripadnost jednoj, svetoj, katoličkoj i apostolskoj Crkvi. Njihove žrtve, često i predani životi nas obvezuju na daljnju vjernost. Na nove puteve, na noviji način pastorala. Jednom riječju biti i dalje svjedoci vjere i Znak. Biti znak nije lako. Što je višlje uzdignut znak, to više i udaraju vjetrovi, pucaju gromovi! Ali mi smo spremni, ponizno i predano vršiti svoje poslanje, osobito moleći zagovor Presvete Bogorodice čije ime i zaštitu nosi nova Eparhija“.

„Ovo predvečerje nas želi – riječju i pjesmom – pripraviti za sutrašnje slavlje. Bit će to naš susret zajedništva sa Bogom u kojem će uzoriti g. Kardinal i u djelo unijeti ovaj značajni početak života nove Eparhije „ da Božje milosrđe čini vjernike od malenih i slabih hrabrima i velikima“ kako piše u Buli ustanovljenja. Naš je program skroman. Pripravljan je sa velikom ljubavlju, primite ga sa ljubavlju. Naše najveće bogatstvo je ljubav i neka vam je u tom duhu ugodna ova večer“!

O Katoličkoj crkvi u Makedoniji za bizantinski obred govorio je o. dr. Zoran Stojanov pri ćemu je istaknuo „Ubijeđen sam da ovaj trenutak možemo reći imamo budućnost, zašto imamo sadašnjost, zahvaljujući zaslugama onih koji su posijali plodno sjeme svetog evanđelja u prošlosti.“ (kta/s.s.)



