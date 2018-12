Vatikan, 4. prosinac 2018.

Došašće koje je započelo, vrijeme je milosti kako bismo očistili duh i tako pomogli rastu svoje vjere – rekao ja papa Franjo, 3. prosinca u propovijedi tijekom jutarnje Mise u Domu svete Marte i istaknuo – Došašće ima tri dimenzije: prošlost, budućnost i sadašnjost. Krenuvši od evanđelja liturgije toga dana (Mt 8,5-11) koje govori o susretu Isusa i stotnika koji je molio pomoć za svojeg bolesnog slugu, Papa je primijetio da se i mi danas možemo naviknuti na vjeru zaboravljajući na njezinu živost. A kada se naviknemo, gubimo snagu i novost vjere koja nas uvijek obnavlja.

Došašće ima dimenziju prošlosti, to jest čišćenja sjećanja – rekao je Sveti Otac i nastavio – mislite na to da se nije rodilo božićno drvo koje je zasigurno lijepi znak, nego Isus Krist, Gospodin i Spasitelj koji je došao spasiti nas. Uvijek smo u kušnji da Božić posvjetovnjačimo. Kada se propušta da ta svetkovina bude kontemplacija i obiteljsko slavlje s Isusom u središtu, tada ona postaje svjetovno slavlje koje se očituje u kupovanju stvari, poklona i svega ostaloga, a na Gospodina se zaboravlja.

Tako je i u našem životu. Da, rodio se u Betlehemu, ali… Došašće stoga služi čišćenju sjećanja onoga vremena i čišćenju nade, te pripravi za konačni susret s Gospodinom – rekao je papa Franjo i dodao – Jer Gospodin koji je došao tamo, vratit će se i pitati nas kakav je bio naš život. To će biti osobni susret. Osobno ga možemo susresti danas u euharistiji. Ne možemo ga susresti kao prije dvije tisuće godina, nego se sjećamo toga. No, kada se vrati, susrest ćemo ga osobno. To znači očistiti nadu.

Na kraju je Papa pozvao sve da njeguju svakodnevnu dimenziju vjere, unatoč obavezama i brigama, naglasivši da trebamo biti čuvari svoje nutrine. Naime, naš Bog je Bog iznenađenja i kršćani bi trebali svaki dan primjećivati znakove Oca Nebeskog pomoću kojih nam danas govori.

Čistiti budnost, treća je dimenzija. Budnost i molitva dvije su adventske riječi jer Gospodin je došao u Betlehem, no doći će ponovo na kraju svijeta i na kraju života svakoga od nas. Međutim, On svaki dan i u svakom trenutku dolazi u naše srce s nadahnućem Duha Svetoga – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)