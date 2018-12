Vatikan, 3. prosinac 2018.

U prigodi početka Došašća koje nas poziva da se pripremimo za Gospodinov dolazak, da ga prepoznajemo u braći, da naučimo ljubiti, djelatnici Vatican News-a prikupili su neke misli pape Franje o tom vremenu s kojim ujedno i počinje nova liturgijska godina, godina C.

Vrijeme došašća nam je dano da primimo Gospodina koji nam dolazi u susret, da potvrdimo našu želju za Bogom, da gledamo naprijed i pripremimo se za Kristov povratak – rekao je papa Franjo prošle godine na prvu nedjelju došašća. Sveti je Otac tada također kazao da je pozorna osoba ona koja ne dopušta da je u buci svijeta pobijede rastresenost ili površnost, nego živi svjesno i punim plućima, brinući o drugima.

Osoba koja bdije ne dopušta da je nadvlada obeshrabrenje, nedostatak nade i razočaranje, te istovremeno odbacuje poziv mnogih ispraznosti kojih je svijet pun i zbog kojih se ponekad žrtvuje vrijeme i mir, bilo osobni bilo obiteljski. Papa je na početku prošlogodišnjega adventa pozvao na oprez i budnost da ne bismo odlutali s Gospodinova puta te da bismo također vratili značenje i vrijednost njegovoj prisutnosti punoj dobrote i nježnosti.

Prije dvije godine Papa je u Angelusu na prvu adventsku nedjelju kazao da postoje tri Gospodinova posjeta čovječanstvu. Prvi je njegovo rođenje u betlehemskoj špilji, drugi je danas, u našem vremenu, a treći je konačni i zadnji posjet, odnosno susret s Kristom na posljednjem sudu. Osvrnuvši se na posljednji Kristov dolazak, Papa je tada citirao 25. poglavlje Matejeva evanđelja (Mt 25,35-36): "ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni." Naša svakodnevica mora biti usmjerena prema tom horizontu, prema susretu s Gospodinom koji dolazi radi nas – kazao je Papa.

Papa je prije tri godine prvu nedjelju došašća proslavio u Srednjoafričkoj Republici, gdje su nedavno ubijeni deseci kršćana, te je tom prilikom naglasio da je Bog moćniji i jači od svega. Ovo uvjerenje daje vjerniku spokoj, hrabrost i snagu da ustraje u dobru pred najgorim nedaćama. Čak i kada su sile zla puštene s lanca, kršćani se moraju uspravne glave oduprijeti u toj bitci u kojoj će Bog imati posljednju riječ, riječ ljubavi i mira – kazao je tom prilikom Sveti Otac.

Prije dvije godine, Papa je tijekom Angelusa na prvu nedjelju došašća, zazvao zagovor Gospe, Djevice od Adventa, da nam pomogne kako se ne bismo smatrali vlasnicima svojega života i da se ne opiremo kada Gospodin dođe kako bi ga promijenio, već da budemo spremni primiti Isusa s iščekivanjem i dobrodošlicom, čak i ako pomrsi naše planove. (kta)