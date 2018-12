Vatikan, 3. prosinac 2018.

Nemojte ostati zatvoreni u problemima vlastitoga života – rekao je papa Franjo, 2. prosinca 2018. na Trgu svetoga Petra u Vatikanu, prije molitve Anđeoskog pozdravljenja. Danas počinje advent, liturgijsko vrijeme koje nas priprema za Božić, pozivajući nas da podignemo pogled i otvorimo srce kako bismo prihvatili Isusa – rekao je Papa i istaknuo – U adventu ne iščekujemo samo Božić, nego smo također pozvani probuditi u sebi iščekivanje slavnoga Kristova povratka na kraju vremenâ, pripremajući se za konačni susret s Njim dosljednim i hrabrim izborima. Mislimo na Božić, iščekujemo slavni Kristov povratak i svoj osobni susret s Njim, to jest dan kada će nas Gospodin pozvati – kazao je papa Franjo.

Tijekom iduća četiri tjedna pozvani smo izići iz uobičajenog i ravnodušnog načina života i njegovati nadu i snove o novoj budućnosti – rekao je Sveti Otac i nastavio – Evanđelje današnje nedjelje (Lk 21,25-28.34-36) ide upravo u tom smjeru i upozorava nas da ne popustimo pritisku sebičnog načina života i grčevitom ritmu svakodnevice. Odjekuju Isusove prodorne riječi: „Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite“ (Lk 21,34-36).

Budni budite i molite! – ponovio je papa Franjo i naglasio – Tako treba živjeti vrijeme od danas do Božića. Biti budni i moliti! Naša nutrina uvijek spava kada se okrećemo oko sebe i kada se zatvorimo u svojim životnim problemima, radostima i bolima. Okretati se uvijek oko sebe, to umara, dosadno je i guši nadu. U tome se nalazi korijen obamrlosti i lijenosti o kojima govori evanđelje. Advent nas poziva da budemo budni i gledamo izvan sebe šireći svoj um i srce kako bismo se otvorili potrebama ljudi i braće, te željama novoga svijeta. To su želje mnogih naroda izmučenih glađu, nepravdom i ratom; to su želje siromašnih, slabih i napuštenih.

Advent je prikladno vrijeme da otvorimo svoje srce postavljajući si konkretna pitanja, kako i na što trošimo svoj život? – rekao je Papa i napomenuo – Da bismo dobro živjeli vrijeme iščekivanja Gospodina, potrebna je molitva. „Uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje“ (Lk 21,28). Potrebno je ustati i moliti upravljajući svoje misli i srca Isusu koji dolazi. Ustajemo kada očekujemo nešto ili nekoga. Čekamo Isusa i želimo ga iščekivati u molitvi koja je usko vezana uz budnost – kazao je papa Franjo.

Potrebno je moliti, iščekivati Isusa, otvarati se drugima i bdjeti, a ne zatvoriti se u sebe – rekao je Sveti Otac i dodao – No, ako mislimo na Božić pod vidom konzumizma gledajući što možemo kupiti kako bismo napravili ovo ili ono, te kao na svjetovno slavlje, Isus će proći i nećemo ga susresti. Čekamo Isusa i želimo ga iščekivati u molitvi koja je usko vezana uz budnost.

No, što je cilj našeg molitvenog iščekivanja? – upitao je papa Franjo i odgovorio – Osobito proroci pokazali su nam ga u Bibliji. Danas slušamo proroka Jeremiju koji oštro govori narodu iskušavanom progonstvom koji riskira izgubiti vlastiti identitet. I mi kršćani koji smo također Božji narod, riskiramo preuzeti svjetovni način života i izgubiti svoj identitet, dapače, poganizirati kršćanski način. Zato nam je potrebna Božja riječ koja nam po proroku naviješta: „Evo, dolaze dani – govori Gospodin – kad ću ispuniti dobro obećanje što ga dadoh domu Izraelovu i domu Judinu: U one dane i u vrijeme ono učinit ću da nikne Davidu izdanak pravedni; on će činiti pravo i pravicu u zemlji“ (Jr 33, 14-15).

Neka nam Blažena Djevica Marija daruje stav iščekivanja i molitve, neka nam pomogne ojačati našu nadu u obećanja svojega Sina Isusa kako bismo iskusili da kroz nevolje života Bog ostaje vjeran te se služi našim ljudskim pogreškama da bi nam pokazao svoje milosrđe – zaključio je Papa. (kta/rv)