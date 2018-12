Sarajevo, 2. prosinac 2018.

Tijekom Euharistijskog slavlja u večernjim satima u subotu uoči prve nedjelje Došašća, 1. prosinca 2018. u crkvi sv. Ćirila i Metoda u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal vinko Puljić postavio je u službu akolitata osam svećeničkih kandidata Vrhbosanske nadbiskupije i u službu lektora trojicu vrhbosanskih svećeničkih kandidata. Akolit (grčki akolouthos – pratitelj) jest liturgijski službenik koji se postavlja za pomoć prezbiteru i đakonu za službu oltara. Kao izvanredni službenici mogu dijeliti pričest vjernicima i bolesnicima. Lektor (čitač) se postavlja u službu čitanja Svetoga pisma na liturgijskim skupovima, s izuzetkom evanđelja.

Na Misi su koncelebrirali poglavari Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa: rektor preč. Josip Knežević, vicerektor vlč. Ilija Marković, duhovnik vlč. Jakov Kajinić i ekonom vlč. Ivan Ivančević. Osim bogoslova Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa, sudjelovali su bogoslovi Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater, veći broj časnih sestara i drugi vjernici koji su prije Svete mise te prve subote u mjesecu prosincu bili dionici i molitve za duhovna zvanja.

Na početku Svete mise kardinal Puljić blagoslovio je adventski vijenac i zapalio prvu od četiri adventske svijeće.

Nakon što je đakon Štefan navijestio misni evanđeoski odlomak, rektor Knežević pozvao je svećeničke kandidate Vrhbosanske nadbiskupije koji će biti postavljeni u službu akolitata, a svoj „Evo me!“ izrekli su bogoslovi: Josip Antukić iz župe sv. Ivana Krstitelja Lug-Brankovići pokraj Žepča, Marin Babić iz župe sv. Leopolda Bogdana Mandića Maglaj, Ivica Blažević iz župe sv. Marka Evanđeliste Potočani pokraj Odžaka, Vedran Ćosić iz župe sv. Ante Padovanskog Busovača, Josip Dedić iz župe Presvetog Srca Isusova Prozor, Sandro Jurešić iz župe sv. Josipa Zenica, Jadranko Kurt iz župe Presvetog Trojstva Novi Travnik i Marcel Tunjić iz župe sv. Ante Padovanskog Vukanovići pokraj Kaknja.

Rektor Knežević pozvao je i trojicu vrhbosanskih svećeničkih kandidata koji će biti postavljeni u službu lektorata, a svoj „Evo me!“ izrekli su bogoslovi: Domagoj Matijević i Ivan Matijević iz župe Marije Pomoćnice kršćana Globarica pokraj Žepča i Ivan Mijač iz župe sv. Josipa Zenica.

Obraćajući se kandidatima za službu akolitata i lektorata, kardinal Puljić na početku propovijedi podsjetio je da su prije Svete mise molili za nova duhovna zvanja i to ne bilo kakva zvanja nego za radnike u skladu s Isusovim pozivom: „Molite, dakle, gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju“ (Mt 9,38). Podsjetio je da su kandidati izrekli svoj „Evo me!“ ističući da to podsjeća na Gospin odgovor: „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!“ (Lk 1,38). Potaknuo ih je da poput Blažene Djevice Marije uvijek budu raspoloživi za Božje djelo.

„Poklanja vam se povjerenje da vi taj 'Evo me!' ostvarite upravo u tome da budete Kristovi radnici, a radnik je spreman na žrtvu. Biti Kristov radnik znači biti raspoloživ na žrtvu“; kazao je kardinal Puljić ističući da se Krist na stolu Gospodnjem daruje pa su i oni pozvani darovati se Kristu. „Ovaj čin na svoj je način vaše Došašće – hod bliže Gospodinu da jednog dana primite sveti red i da kao svećenici slavite Boga slaveći najveća, najsvetija otajstva“, kazao je kardinal Puljić budućim akolitima. Potaknuo ih da uvijek gaje osjećaj za sveto i da idu putem vlastitog posvećenja.

Obraćajući se budućim lektorima, kardinal Puljić rekao je da su oni koji su pozvani naviještati Božju riječ u opasnosti da oguglaju odnosno otupe na tu Božju riječ. „Krist je htio da budemo u službi Njegova naviještanja, da On kroz naša usta naviješta“, kazao je kardinal Puljić ističući da je to moguće onda kada se Isusova riječ naviješta ne samo ustima nego i srcem jer će tako Božja riječ dodirnuti srce onih kojima je upućena. Pozvao je kandidate da uvijek, kad naviještaju Božju riječ, budu svjesni darovanog dostojanstva, a to je da Bog po njima sebe naviješta.

U drugom dijelu propovijedi kardinal Puljić govorio je o vremenu Došašća ističući da je cijeli čovjekov život jedno Došašće jer čovjek hodi u susret Gospodinu. Kazao je da na zemaljskom putu gledaju Isusa očima vjere, a nakon smrti gledat će ga licem u lice.

Nakon propovijedi kardinal Puljić podijelio je najprije službe akolitata. Pozvao je sve da se pomole za kandidate i potom izmolio molitvu za akolite da budu postojani u službi oltara, da vjerno dijele kruh života nastojeći da neprestano rastu u vjeri i ljubavi. Potom su kandidati pristupali kardinalu Puljiću, a on im daje posudicu s kruhom uz riječi: „Primi posudicu s kruhom za slavljenje euharistije. Budi takav da možeš dostojno služiti stolu Gospodnjem i stolu Crkve“.

Potom je kardinal Puljić podijelio službu lektorata. Podsjetio je nove lektore da im je zadaća navješćivati riječ u zajednici vjernika i truditi se živjeti po toj riječi. Okupljene je pozvao na molitvu u šutnji i zatim izrekao molitvu da Bog „blagoslovi ovu našu braću što ih odabrasmo za službu čitača“ i „udijeli im da neprestanim razmišljanjem o tvojoj riječi uzmognu i sami usvojiti njezinu nauku i vjerno navješćivati braći“. Nakon toga svakom je kandidata predao knjigu Svetoga pisma govoreći: „Primi knjigu Svetog pisma i vjerno predaj riječ Božju, da bude što jača u srcima ljudskim“. (kta)

foto