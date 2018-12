Vatikan, 1. prosinac 2018.

Kao apostoli Petar, Andrija, Jakov i Ivan trebamo ostaviti sve što nas sprječava napredovati u naviještanju Kristova svjedočanstva – rekao je papa Franjo 30. studenog 2018. na blagdan svetog Andrije apostola, na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte u Vatikanu, pozvavši da budemo blizu carigradskoj Crkvi, Crkvi svetog Andrije, moleći za jedinstvo Crkve.

U propovijedi Papa je potaknuo da se odreknemo grešnog ponašanja, mana koje svatko od nas ima u sebi, kako bismo bili dosljedniji i naviještali Isusa i kako bi ljudi vjerovali uz pomoć našega svjedočanstva. Razmišljajući o prvom čitanju današnje liturgije u kojemU sveti Pavao tumači da vjera dolazi slušanjem, a slušanje se odnosi na riječ Kristovu, Papa je podsjetio kako je važan navještaj evanđelja da nas je Krist spasio, umro i uskrsnuo za nas. Naime, naviještati Isusa Krista znači nositi ne neku jednostavnu vijest nego jedinstvenu veliku Radosnu Vijest – protumačio je Papa.

Navještaj nije posao u svrhu reklame; reklamiranje vrlo dobre osobe koja je učinila dobro, koja je ozdravila mnogo ljudi, te nas naučila lijepe stvari – rekao je Sveti Otac i nastavio – To nije oglašavanje, niti je u svrhu prozelitizma. Ako netko govori o Isusu Kristu kako bi propovijedao Isusa Krista radi obraćenja, to nije navještaj Krista; to je posao propovijedanja podržavan logikom markteniga. Što je navještaj Krista? Nije prozelitizam, ni oglašavanje, ni marketing, nego više od toga. Kako se to može razumjeti? Prije svega treba biti poslan.

Primiti poslanje, izložiti svoj život, to čini apostol, poslanik koji naviješta Isusa Krista – rekao je papa Franjo i dodao – Čini to pod uvjetom da svoj život, vrijeme, interese i svoje tijelo stavlja na kocku. To je put naviještanja riskirajući život, jer stavljamo na kocku svoj život. Za taj put postoji karta samo u jednom smjeru, bez povratka. Povratak je odmetništvo. Radi se o navještaju svjedočanstva Isusa Krista. Svjedočanstvo znači staviti svoj život na kocku. Ono što kažemo to i činimo!

Da bi riječ bila navještaj, mora biti svjedočanstvo – istaknuo je Papa i primijetio – Postoje kršćani koji kažu da su kršćani, a žive kao pogani, kao oni koji ne vjeruju i kao da nemaju vjere. Potrebna je dosljednost riječi i života, a to je svjedočanstvo. Apostol navjestitelj koji nosi riječ Božju, svjedok je koji do kraja stavlja na kocku svoj život; on je mučenik. S druge strane, da bismo ga upoznali Bog Otac je poslao svoga Sina koji je riskirao svoj život. To je činjenica koja jako sablažnjava i nastavlja sablažnjavati, jer Bog je postao jedan od nas na putu s jednosmjernom kartom.

Đavao je pokušao uvjeriti Isusa da krene drugim putom, ali On nije htio, izvršio je do kraja Očevu volju – rekao je Sveti Otac i naglasio – Navještaj Isusa mora ići istim putem. Prije svega mora biti svjedočanstvo, jer On je postavši čovjekom bio Očev svjedok. Moramo postati Njegovo tijelo, to jest svjedoci i činiti ono što govorimo. To je navještaj Krista. Mučenici su oni koji pokazuju da je navještaj bio istinit.

To su ljudi koji su dali život. Apostoli su krvlju dali život, no to su i mnogi neznani ljudi našega društva i obitelji koji neprestano svojim životom, dosljedno i čineći ono što govore, u tišini daju svjedočanstvo za Isusa Krista. Svi mi krštenjem preuzimamo poslanje naviještanja Krista. Ako živimo kao Isus koji nas je poučio živjeti u skladu s onim što propovijedamo, navještaj će biti plodan. Međutim, ako živimo nedosljedno, govoreći jedno, a čineći drugo, plod će biti sablazan, a sablazan kršćana čini mnogo zla Božjem narodu – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)