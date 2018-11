Vatikan, 30. studeni 2018.

Kraj svijeta i svakoga od nas, tema je koju nam ovaj tjedan predlaže liturgija i o čemu je papa Franjo razmatrao u propovijedi tijekom jutanje Mise u Domu svete Marte, 29. studenog 2018. Prvo čitanje iz Knjige Otkrivenja opisuje uništenje Babilona, lijepoga grada, simbola svjetovnosti, luksuza, samodostatnosti i moći ovoga svijeta, a evanđelje izvještava o uništenju svetoga grada Jeruzalema – rekao je Papa.

Na dan suda Babilon će biti uništen s pobjedničkim poklikom. "Velika prostitutka" će pasti, osuđena od Gospodina, i pokazat će svoju istinu: „prebivalište zloduhâ, nastamba svih duhova nečistih“ – podsjetio je Papa i istaknuo – Pod njezinim veličanstvom otkrit će se korupcija i njezina slavlja pokazat će se kao lažna sreća. Njezino uništenje bit će nasilno i nitko je više neće naći.

Glas citraša i pjevača i svirača i trubača u tebi se više neće čuti! Neće više biti lijepih slavlja. Obrtnik vješt kojem god umijeću u tebi se više neće naći! – citirao je papa Franjo misno čitanje i nastavio – Jer to nije grad u kojem se radi, nego u kojem vlada korupcija. Klopot žrvnja u tebi se više neće čuti! Svjetlost svjetiljke u tebi više neće sjati! Možda će to biti osvjetljen grad, ali bez svjetla, neće sjati.

To je korumpirana civilizacija – rekao je Papa i nastavio – Glas zaručnika i zaručnice u tebi se više neće čuti! Bilo je mnogo parova, mnogo ljudi, ali nije bilo ljubavi. To će uništenje početi iznutra i završit će kada Gospodin bude rekao: dosta! Doći će dan kada Gospodin bude rekao: „Dosta površnostima ovoga svijeta!“ To je kriza civilizacije koja nas čini oholima, samodostatnima, provoditeljima svoje volje i loše završava.

Jeruzalem će propasti zbog druge vrste korupcije, zbog 'korupcije nevjernosti ljubavi'; nije, naime, bio u stanju prepoznati Božju ljubav u njegovu Sinu. Sveti će grad, kažnjen od Gospodina, „gaziti pogani“, jer je poganima otvorio vrata svojega srca.

Vlada poganizacija života, u našem slučaju, kršćanskoga života – primijetio je Papa te upitao – Živimo li kao kršćani? Čini se da živimo. No, naš je život zapravo poganski kada se događaju te stvari, kada Jeruzalem živi kao Babilon. Kada želi spojiti nešto što se ne može. I oba će biti osuđena. Ako si kršćanin, živi kao kršćanin. Ne može se voda miješati s uljem. Uvijek će ostati različiti – primijetio je Papa te napomenuo da će doći kraj civilizaciji koja je u sebi kontradiktorna, koja kaže da je kršćanska, a živi kao poganska.

Razmišljajući ponovno o misnim čitanjima, Papa je napomenuo da će se nakon osude dvaju gradova čuti Gospodinov glas; nakon razaranja doći će spasenje. I anđeo reče: 'Dođite, blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjčevu!' Velika je to, prava gozba!

Ima tragedija, i u našem životu, ali pred njima treba gledati obzor, jer smo otkupljeni i Gospodin će nas doći spasiti. To nas uči kako da kušnje svijeta ne živimo u dogovoru sa svjetovnošću ili poganstvom koje nas vodi u uništenje, nego u nadi, odvajajući se od toga svjetovnog i poganskog zavođenja, i gledajući obzor, pouzdajući se u Krista, u Gospodina – istaknuo je papa Franjo te dodao – Nada je naša snaga, tako idemo naprijed, ali trebamo moliti Duha Svetoga.

Papa je na kraju potaknuo na razmišljanje o Babilonima našega vremena, na brojna moćna carstva, primjerice, iz prošloga stoljeća, koja su propala. Tako će završiti i današnji veliki gradovi – primijetio je – tako će završiti naš život, ako ga nastavimo voditi tim putom poganizacije. Ostaju samo oni koji svoju nadu polažu u Gospodina. Otvorimo stoga srce s pouzdanjem i udaljimo se od poganizacije života – potaknuo je na kraju papa Franjo. (kta/rv)