Vatikan, 29. studeni 2018.

Tijekom opće audijencije u srijedu, 28. studenoga 2018. jedan se nijemi dječak iz Argentine popeo na podij u dvorani Pavla VI., trčkarao oko člana Švicarske garde kojega je povukao za ruku, pa oko nadbiskupa Georga Gänsweina i pape Franje što je izazvalo oduševljenje nazočnih.

Za dječakom je došla majka, pokušavajući ga nagovoriti da se vrati među publiku. Papa je nakon kratkog razgovora s njom rekao okupljenima na španjolskom jeziku: Ovo dijete ne može govoriti. Nijem je. No on može ‘komunicirati’, zna se izraziti. I potaknuo me je na razmišljanje: on je slobodan, nedisciplinirano slobodan. Na tu svoju konstataciju Papa se slatko nasmijao, a potom i svi u dvorani.

I zapitao sam se jesam li i ja tako slobodan pred Bogom. Isus je tražio od nas da budemo poput djece, rekao je Papa i potaknuo na molitvu da ovaj dječak može govoriti. (kta/ika)