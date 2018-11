Vatikan, 29. studeni 2018.

Kako će izgledati naš kraj? Kakve bismo htjeli da nas Gospodin nađe kada nas bude pozvao? Mudro je razmišljati o kraju i to će nam pomoći da idemo dalje, da napravimo ispit savjesti o tome koje bismo stvari trebali ispraviti i s kojima bismo trebali nastaviti ići dalje jer su dobre – rekao je papa Franjo na Misi u Domu svete Marte, 27. studenog 2018. osvrnuvši se na razmišljanje o kraju svijeta i vlastitog života. U ovom posljednjem tjednu liturgijske godine Crkva nas, naime, potiče da razmišljamo o tome i to je milost, iako se nama ne sviđa razmišljati o kraju, te takve misli uvijek odgađamo za sutra.

U prvom čitanju današnje liturgije iz Knjige Otkrivenja sveti Ivan govori o kraju svijeta koristeći se slikom žetve s Kristom i anđelom koji su naoružani kosama – rekao je Papa i napomenuo – Kada dođe naš čas, morat ćemo pokazati kvalitetu svoje pšenice, kvalitetu svojega života. Možda će netko reći: Oče, nemoj biti tako turoban, jer te stvari nam se ne sviđaju..., ali to je istina.

Radi se o žetvi gdje će se svatko od nas susresti s Gospodinom – rekao je Sveti Otac i naglasio – Bit će to susret i svatko će od nas reći Gospodinu: To je moj život, moja pšenica, moja kvaliteta života. Netko će se pitati: Jesam li griješio? Svi ćemo to morati reći, jer svi griješimo. Netko će reći: Činio sam dobre stvari. Svi činimo dobre stvari; morat ćemo pokazati Gospodinu pšenicu.

Što bismo rekli da nas Gospodin danas pozove? – rekao je papa Franjo i nastavio – Možda bismo rekli: Nismo primijetili, bili smo rastreseni… Ne znamo ni dan i čas. Netko će reći: Oče nemojte govoriti tako jer mi smo mladi. No, pogledajte koliko mladih odlazi, koliko je mladih pozvano… Nikome nije zagarantiran njegov život. Međutim, sigurno je da ćemo svi doživjeti kraj. Kada? Samo Bog zna.

Pomoći će nam razmišljanje o kraju kroz ovaj tjedan – rekao je Papa i dodao – Kad bi me Gospodin danas pozvao, što bih učinio? Što bih rekao? Kakvu pšenicu bih mu pokazao? Misao o kraju pomaže nam ići dalje; to nije statična misao, nego misao koja ide dalje, jer je naprijed nose krepost i nada. Da, doći će kraj, ali taj će kraj biti susret s Gospodinom. Istina je, bit će to polaganje računa o onome što smo učinili, ali isto tako, bit će to susret milosrđa, radosti i sreće. Razmišljati o kraju stvaranja i vlastitog života mudrost je, mudri to čine.

Crkva nas ovaj tjedan poziva da se pitamo kako će izgledati naš kraj? Kakve bismo htjeli da nas Gospodin nađe kada nas bude pozvao? – rekao je Sveti Otac i potaknuo – Moramo ispitati savjest i provjeriti koje stvari moramo ispraviti, a s kojima možemo nastaviti dalje jer su dobre? Svatko od nas ima mnogo dobrih stvari. U tim mislima smo sami, no Duh Sveti je taj koji nam pomaže.

Ovaj tjedan molimo Duha Svetoga mudrost vremena, mudrost kraja, mudrost uskrsnuća i mudrost vječnog susreta s Isusom, da nam pomogne shvatiti tu mudrost koja se nalazi u našoj vjeri. Susret s Isusom bit će dan radosti. Molimo da nas Gospodin pripremi! Molimo da svatko od nas ovaj tjedan završi misleći na kraj: Moj kraj dolazi, neću ostati ovdje vječno. Kako bih želio završiti? – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)