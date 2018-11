Vatikan, 29. studeni 2018.

Molitva za korumpirane jest da ih neki potres toliko prodrma da shvate da svijet ne počinje s njima i da neće završiti s njima – rekao je papa Franjo u razgovoru s don Markom Pozzom, u novoj epizodi serijala „Ave Maria“, talijanske televizijske postaje Tv2000.

U tom sedmom nastavku, emitovanom 27. studenog 2018. Papa se osvrnuo na temu korumpiranih osoba. Kad bih rekao da nisam grješnik, bio bih najkorumpiraniji – rekao je Papa odgovarajući na pitanja don Marka Pozze.

Marija ne može biti majka korumpiranih, jer takvi ljudi prodaju vlastitu majku – dodao je Papa – prodaju pripadnost narodu, prodaju pripadnost obitelji. Takve osobe traže samo gospodarski, intelektualni i politički profit. Donose egoistične odluke, čak bih rekao sotonske. Zatvaraju vrata iznutra, te tako Marija ne može ući. Ne dopuštaju mami da uđe – rekao je papa Franjo te objasnio – Zbog toga se zatvaraju, ne treba im majka, ni otac, ni pripadnost narodu, domovini, obitelji. Žive u samoljublju, a otac toga, onaj koji ih je poučio tomu, jest đavao. Molitva je stoga za korumpirane – dodao je papa Franjo – da ih jedan potres toliko protrese da postanu svjesni da svijet nije počeo s njima i da neće završiti s njima.

Ipak, Gospa prima sve ljude. Marija prati put nas grješnika – objasnio je Papa – svakoga s njegovim grijesima, i moli za nas grješnike. Trebamo stoga reći Mariji: 'Grješnik sam, ali ti me čuvaj'. I ona nas čuva – istaknuo je Papa te spomenuvši se svojega djetinjstva rekao da je njegova majka, govoreći o svoje petero djece, govorila: 'Moja su djeca poput prstiju ruke; svatko je od njih različit, ali ako me ubodu u jedan prst, jednako me boli kao da su me uboli u neki drugi prst'. (kta/rv)