Vatikan, 29. studeni 2018.

Papa Franjo je, 27. studenog 2018. posjetio izložbu 'Hodočašće ruske umjetnosti. Od Dionizija do Maljeviča' ('Pilgrimage of Russian Art. From Dionysius to Malevich'), postavljenoj u kolonadi Karla Velikoga na Trgu svetoga Petra. Tijekom tog privatnog posjeta pratila ga je ravnateljica Vatikanskih muzeja Barbara Jatta i Zelfira Tregulova, ravnateljica Galerije Tretyakov. Izložba će biti otvorena do 16. veljače 2019. godine

Spomenutom izložbom, otvorenom 20. studenog, završava se niz započet izložbom „Vječni Rim“, postavljenom upravo u Galeriji Tretyakov u Moskvi, na prijelazu iz 2016. u 2017. godinu. U tom je slučaju Vatikanska pinakoteka izvanredno posudila 42 umjetnička djela iz stalne kolekcije, a sada je galerija iz Moskve odgovorila šaljući u Vatikan 54 umjetnička djela od kojih neka dolaze iz drugih ruskih muzeja. (kta/rv)