Kreševo, 27. studeni 2018.

Svečanom Svetom misom 25. studenog 2018. proslavljen je patron samostana u Kreševu svete Katarine Aleksandrijske, mučenice. Svetu misu je predslavio vojni biskup u Bosni i Hercegovini mons. Tomo Vukšić uz koncelebraciju dvadeset dva svećenika.

Na početku Misnog slavlja, gvardijan kreševskog samostana fra Darko Drljo je pozdravio vjernike i svećenike prigodnim riječima.

"Danas Katolička Crkva slavi blagdan Krista Kralja, Gospodara i Spasitelja, Otkupitelja svega svijeta i svakoga čovjeka, svjedoka vjernoga, koji se zauzima za nas. Opis Isusova stanja kralja, a time i sadržaja današnje svetkovine nalazimo u već navedenim riječima svetoga Pavla: „Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu – on se baš zauzima za nas!“ (Rim 8,34). To je Krist Kralj, istovremeno kralj ovoga i onoga svijeta! Njegovo je zemaljsko prijestolje križ s kojega je svjedočio ljubav, njegova se kozmička vlast zove uskrsnuće i život vječni, njegova je častu u tomu što se nalazi zdesna Bogu, a njegova je stalna kraljevska služba da se uvijek zauzima za nas", kazao je između ostaloga biskup Vukšić u svojoj propovijedi.

Svetu misu uzveličali su svojim pjevanjem franjevački bogoslovi sa Franjevačke teologije u Neđarićima. Bogoslovi su također asistirali u liturgiji.

Unatoč lošem vremenu i kiši okupilo se puka Božjeg oko 600 vjernika.

Nakon Svete mise bila je okrepa i čašica razgovora u dvorani, uz prigodne zvuke Zlatnih žica iz Zenice, onoliko koliko im je kišno vrijeme dopustilo. Fratri su svoje druženje nastavili u dvorani franjevačkog samostana u Kreševu uz tradicionalne bukare, i druženje. (kta/fia)



foto