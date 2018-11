Göppingen-Geislingen, 26. studeni 2018.

Misu zahvalnicu u povodu zlatnog jubileja Hrvatskih katoličkih zajednica bl. Jakova Zadranina Göppingen i sv. Leopolda Bogdana Mandića Geislingen u crkvi Krista Kralja u Göppingenu u nedjelju, 25. studenoga 2018. zajedno su predvodili krčki biskup Ivica Petanjak i pomoćni biskup biskupije Rotterburg-Stuttgart Matthäus Karrer u zajedništvu s četrnaest svećenika među kojima su bili i izaslanik provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Damir Pavić, tajnik provincije, ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. Tomislav Markić, ravnatelj Hrvatskog dušobrižničkog ureda u Frankfurtu vlč. Ivica Komadina, te dušobrižnici koji su ranije djelovali u ove dvije Zajednice, vlč. Mile Miljko i fra Ivan Gavran, kao i dušobrižnici susjednih HKZ, te župnici njemačkih župa oba grada. Proslava je održana pod geslom „Nastavimo zajedno uz vjeru“.

Uvodeći u slavlje, biskup Petanjak je rekao „ovo je trenutak zahvale kojim želimo Bogu zahvaliti za sva dobra koja je tijekom ovih 50 godina dijelio, za sve svećenike koji su utkali, i danas još uvijek tkaju s vama život u Njemačkoj, u ovim Zajednicama i ovdje su radi vas“.

U duhu misnoga evanđelja, u homiliji je biskup Petanjak naglasio kako je evanđelje ono što oblikuje čovjeka, kršćanina. No, vjernike je podsjetio kako ih u Njemačku nisu natjerale nikakve duhovne vrednote, već su došli radi boljega života. „Drago mi je da vas vidim u ovakvome broju, no žao mi je da vas ovdje vidim. Volio bih vas vidjeti u Hrvatskoj, ali ja vam ne mogu obećati posao koji vam ne mogu dati. No, vi se ovdje morate pitati 'je li ja živim u istini, jesam li ja slobodan', jer Isus je rekao 'istina će vas osloboditi'. Ne dajte se ovdje zarobiti: poštujte ovu zemlju kao svoju drugu domovinu, jer vam daje kruh, bolji standard. Uključite se u ovu zemlju, neka vide Nijemci da mi Hrvati imamo nešto dati, ne samo primati. Imamo mi našu kulturu, pismenost, običaje, tradicije: imamo čime doći pred Europu. Budite pošteni građani, budite dobri radnici, ali nemojte dozvoliti da ovdje izgubite svoje kršćanske korijene. Ne dajte se bilo čime i bilo kime zarobiti. Morate biti slobodni, jer Isus želi slobodne ljude, one koji stoje uspravno, koji žive i dišu punim plućima.“ Biskup je izrazio zahvalu sadašnjem župniku i svim svećenicima koji su djelovali i koji vode brigu za naše vjernike izvan domovine. „Oni su tu radi vas, no i vi se pitajte 'što ja mogu učiniti za tu kršćansku zajednicu, čime ja mogu doprinijeti da te zajednica ide naprijed, da raste, da nam svima bude ljepše. To je smisao proslave ovih 50 godina, i neka to bude jedan novi početak, novi zamah, neka to bude u vama radost, veselje koje će vas podržavati da se ovdje ne izgubite“.

U prinosnim darovima mladi u narodnim nošnjama donijeli su sjemenje, voće i povrće, ulje, cvijeće, vino, kruh i Bibliju.

Na kraju mise, riječ zahvale svim koncelebrantima izrekao je voditelj slavljenih Zajednica fra Ivica Jurišić. Također je zahvala izrečena i pastoralnom suradniku u mirovini Branku Galiću koji je dao velik doprinos u povijesti ovih dviju zajednica.

Čestitku slavljeničkim Zajednicama izrekao je dr. Markić, te naglasio „ovdje se očituje zajedništvo Katoličke Crkve na poseban način: što su dijecezantski svećenici započeli, to su redovnici franjevci nastavili. Što su započeli svećenici Mostarsko-duvanjske biskupije, nastavili su franjevci Provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri, a sada nastavili franjevci Provincije Bosne Srebrene, te se tako pokazuje crkveno i narodno zajedništvo.“ Fra Jurišiću je dr. Markić o jubileju poklonio sliku bl. Alojzija Stepinca kojem je preporučio ove Zajednice, ali je preporučio i vjernicima da mole za njegovo skoro proglašenje svetim.

Obraćajući se vjernicima biskup Karrer je podsjetio, kako su hrvatski vjernici uz one talijanske, druga najveća skupina s preko 70 tisuća vjernika u biskupiji. „Danas vam želim od srca reći hvala. Hvala da ste svoju vjeru, svoju tradiciju donijeli u našu biskupiju. Hvala za vaše zalaganje, za vašu solidarnost s župnim zajednicama ovdje u crkvi Krista Kralja u Göppingenu i Svete Marije u Geislingenu i za vašu zajedničku suradnju. Hvala vam za vaše svjedočanstvo vjere u našoj biskupiji. Uvijek govorimo o tome kako mi katolici danas stojimo pred velikim izazovima. No, usprkos tomu povezuje nas jedno: zajednička vjera u Isusa Krista, zajednička tradicija naše Crkve, a prije svega slavljenje otajstava i zajedno biti jedni s drugima na putu“, rekao je biskup. Govoreći pak o jubileju, istaknuo je, kako je on prigoda pogledati unatrag, ali pogled usmjerava prema budućnosti. „Pogledom u prošlost možemo vidjeti brojne lijepe događaje i slavlja. Gledajući pak u budućnost razmišljamo o tome kakvi su izazovi pred nama. To činimo zajedno s vama također u biskupiji razmišljajući o tome kako ćemo u godinama koje su pred nama tipično njemačke uredbe uskladiti sa katolicima drugih jezičnih skupina te zapitati se što je dobro, a što možda treba promijeniti.“ Na kraju je kao čestitku najavio i razmatranje mogućnosti dolaska još jednog svećenika, jer se ove dvije zajednice posljednjih godina ubrzano povećavaju.

Čestitku je izrekao i župnik župe Krista Kralja u Göppingenu Stefan Pappelau koji je uveden u službu prije tjedan dana. Prenoseći čestitke njemačkih crkvenih zajednica, voditelju hrvatskih zajednica fra Jurišiću je predao u znak suradnje dar: sliku pročelja crkve Krista Kralja.

Prije blagoslova, biskup Petanjak je još jednom potaknuo vjernike da budu kvasac, svjetlo u novoj domovini. Posebnu je zahvalu izrekao biskupu Karreru, te je naglasio kako je njegova nazočnost lijep znak da se biskupija osjeća odgovorna za hrvatsku zajednicu.

Na kraju mise vjernici su predvođeni združenim zborom sastavljenim od zborova obje Zajednice otpjevali „Tebe Boga hvalimo“, te himnu „Lijepa naša domovino“.

Proslavi je prethodila trodnevnica s temom „Isus – jedini Put, Istina i Život“ koju je predvodio fra Damir Pavić. (kta)



Foto: Marija Belošević

