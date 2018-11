Göppingen-Geislingen, 26. studeni 2018.

Hrvatske katoličke zajednice bl. Jakova Zadranina Göppingen i sv. Leopolda Bogdana Mandića Geislingen proslavile su 24. i 25. studenoga 2018., 50 godina postojanja.

Prvoga dana prigodni program održan je u Ankenhalle u Kuchenu. Osim vjernika slavljenih Zajednica, programu su nazočili i dekan Dekanata Göppingen-Geislingen Martin Ehrler, predstavnici gradova Göppingen i Geislingen. Posebni gost bio je krčki biskup Ivica Petanjak, izaslanik provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Damir Pavić, tajnik provincije, ravnatelj Dušobrižnistva za Hrvate u inozemstvu dr. Tomislav Markić, te dušobrižnici koji su ranije djelovali u ove dvije Zajednice, vlč. Mile Miljko i fra Ivan Gavran. Nazočan je bio i konzul RH Ivan Bulaja.

Pozdravljajući okupljene, domaćin sadašnji voditelj Zajednica fra Ivica Jurišić je rekao kako se ovom proslavom želi „malo zastati i osvrnuti se na proteklih pola stoljeća zajedničkoga hoda. Želimo se sjetiti lijepih trenutaka, ali ne zaboraviti i teškoće koje smo susreli u novom okruženju, kao i one koji su nam na bilo koji način iskazali blizinu, sućut. U proteklih pedeset naš hrvatski narod bilježi tri velika egzodusa: onaj krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina kada se napuštalo rodna ognjišta radi boljeg sutra sa čvrstom željom vratiti se. Drugi bolniji odlazak zbio se devedesetih godina kada su mnogi napuštali zgarišta svojih domova. U njihovoj sjeti ostala su rodna sela i gradovi, razrušeni domovi, tuga za onima kojih više nema. Treći egzodus događa se danas, pred našim očima. Tisuće i tisuće onih bez posla, ali i onih razočaranih u sistem, ali i u čovjeka odlaze s gorčinom, i odlukom, nadam se ipak ne definitivnom: ne vratiti se! No, bilo koji razlog napuštanja domovine bio, svi oni nalaze utjehu, skrovište u domu, Očevu domu! I to nas raduje! Raduje činjenica, da vjera naših predaka živi u našim srcima, i da ju prenosimo na nove generacije, jer u konačnici katolička vjera je jedno od naših obilježja, nešto po čemu nas prepoznaju i drugi“. Fra Jurišić je u tom kontekstu podsjetio kako su u odnosu na 2013. godinu do danas ove dvije zajednice narasle više nego duplo, a djece na vjeronauku, prvopričesnika i krizmanika samo ove godine ima više od stotinu, a od njih manje od 15% rođeno je u Njemačkoj.

Biskup Petanjak podsjetio je, kako je jubilej vrijeme koje je posvećeno Bogu i čovjeku, vrijeme zahvalnosti za proteklih 50 godina i vrijeme novoga početka. „Pred vama novi početak, ali početak da ne zaboravite svoju zemlju iz koje ste potekli, da ljubite ovu zemlju u kojoj jeste, ali također da budete svjesni onome kome pripadate“.

Čestitke su između ostali izrekli ravnatelj Hrvatskog dušobrižničkog ureda u Frankfurtu vlč. Ivica Komadina, nekadašnji voditelj Misije Göppingen, kao i fra Pavić, koji je predvodio trodnevnicu. On je vjernicima poručio „želim da sačuvate svoju vjeru, da ne zaboravite kome pripadate: katoličkoj vjeri i hrvatskome narodu“.

U programu su sudjelovali zborovi obje Zajednice, folklorna skupina „Hrvatski pleter“ Geislingen i folklorna skupina Croatia Filstal Göppingen, te djece koja pohađaju hrvatsku nastavu.

Za proslavu je napravljena i himna „Mi smo narod Tvoj“ čiji tekst i glazbu potpisuje Marija Perković.

U drugom dijelu programa nastupio je Mato Bulić, Dražen Zečić i grupa „Delta“ iz Ploča. (kta/ika)



Foto: Marija Belošević



