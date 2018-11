Vatikan, 25. studeni 2018.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Svetkovina Krista Kralja svega stvorenja, koju slavimo danas, stavljena je na kraju liturgijske godine i podsjeća da tijek života stvorenoga svijeta nije slučajan, nego ide prema konačnom cilju: konačnom očitovanju Krista, Gospodara povijesti i svega stvorenja. Završetak povijesti bit će njegovo vječno kraljevstvo. Današnji evanđeoski odlomak (usp. Iv 18, 33b-37) govori nam o ovom kraljevstvu, Kristovu kraljevstvu, Isusovom kraljevstvu, opisujući ponižavajuću situaciju u kojoj se našao Isus nakon što je bio uhićen u Getsemaniju: vezan, pogrđivan, optužen i doveden pred jeruzalemske vlasti. A potom je predstavljen rimskom upravitelju kao onaj koji teži domoći se političke vlasti, koji želi postati židovski kralj. Pilat tada provodi svoju istragu i u dramatičnom ispitivanju dva puta mu postavlja pitanje je li on kralj (usp. rr. 33b.37).

Isus najprije odgovara da njegovo kraljevstvo „nije od ovoga svijeta“ (r. 36). A zatim kaže: „Ti kažeš: ja sam kralj“ (r. 37). Iz čitavog njegova života vidljivo je da Isus nema političke ambicije. Sjetimo se kako ga je, nakon umnoženja kruhova, narod, oduševljen čudom, htio proglasiti kraljem, kako bi srušio rimsku vlast i ponovno uspostavio Izraelsko kraljevstvo. Ali za Isusa je kraljevstvo nešto drugo i sigurno se ne postiže pobunama, nasiljem ni snagom oružja. Stoga se povukao u osamu u goru kako bi molio (usp. Iv 6, 5-15). Sada, odgovarajući Pilatu, daje mu do znanja da se njegovi učenici nisu borili da ga brane. On kaže: „Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi Krse sluge borile da ne budem predan Židovima“ (r. 36).

Isus želi jasno pokazati da iznad političke moći postoji jedna mnogo veća, koja se ne postiže ljudskim sredstvima. On je došao na zemlju odjelotvoriti tu moć, koja je ljubav, svjedočeći istinu (usp. r. 37). To je Božja istina koja je u konačnici osnovna poruka Evanđelja: „Bog je ljubav“ (1 Iv 4, 8) i želi uspostaviti u svijetu svoje kraljevstvo ljubavi, pravde i mira. I to je kraljevstvo kojemu je Isus kralj, a koje se proteže sve do svršetka vremena. Povijest nas uči da su kraljevstva utemeljena na snazi oružja i pronevjera krhka te prije ili kasnije propadaju. Ali Božje se kraljevstvo temelji na njegovoj ljubavi i ukorijenjeno je u srcima – Božje kraljevstvo ukorijenjeno je u srcima –, dajući onima koji ga prihvate mir, slobodu i puninu života. Svi želimo mir, svi želimo slobodu i želimo puninu. A kako to postići? Dopusti da se Božja ljubav, Božje kraljevstvo, Isusova ljubav ukorijeni u tvome srcu i imat ćeš mir, imat ćeš slobodu i imat ćeš puninu.

Isus danas traži od nas da mu dopustimo da postane naš kralj. Kralj koji nas je svojom riječju, svojim primjerom i svojim životom na križu spasio od smrti i pokazuje – ovaj kralj – put zalutalom čovjeku, daje novo svjetlo našem životu označenom sumnjom, strahom i svakodnevnim kušnjama. Ali ne smijemo zaboraviti da Isusovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta. On će moći dati novi smisao našem životu – koji katkad stavljamo na tešku kušnju također mi svojim pogreškama i svojim grijesima – samo pod uvjetom da ne slijedimo logiku svijeta i njegovih „kraljeva“.

Neka nam Djevica Marija pomogne da prihvatimo Isusa kao kralja našega života i širimo njegovo kraljevstvo, dajući svjedočanstvo za istinu koja je ljubav.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre,

jučer je u Ukrajini obilježena obljetnica Holodomora (Gladomor), strahovite gladi koju je prouzročio sovjetski režim i od koje su umrli milijuni ljudi. Bolna je to slika. Neka ta rana iz prošlosti bude poziv za sve da se takve tragedije nikad više ne ponove. Molimo se za tu dragu zemlju i za toliko željeni mir.

Pozdravljam sve vas hodočasnika iz Italije i iz različitih zemalja: obitelji, župne skupine, udruge. Posebno pozdravljam brojne zborove koji su se okupili na svom Trećem međunarodnom susretu u Vatikanu i zahvaljujem im na prisutnosti i dragocjenom služenju u bogoslužju i evangelizaciji. Hvala vam puno!

Pozdravljam sudionike Kongresa o plodnosti koji je organiziralo Katoličko sveučilište Presvetog Srca na 50. obljetnicu enciklike Humanae vitae sv. Pavla VI. (…)

Želim svima ugodnu nedjelju. I molim vas, nemojte zaboraviti moliti za mene. Dobar tek i do viđenja!

