Vatikan, 26. studeni 2018.

Kraljevstva koja su utemeljena na moći oružja i kršenju prava krhka su i prije ili kasnije će propasti, a kraljevstvo je Božje utemeljeno na ljubavi i ukorijenjeno u srcima – rekao je papa Franjo u nagovoru uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju, 25. studenoga 2018. na Trgu svetoga Petra u Vatikanu. Svetkovina Krista Kralja svega stvorenoga koju danas slavimo nalazi se na kraju liturgijske godine i podsjeća nas da život stvorenja ne napreduje nasumično, nego se kreće prema konačnom cilju kada će se očitovati Krist, Gospodar povijesti i svega stvorenoga. Kraj povijesti bit će Njegovo vječno kraljevstvo – rekao je Papa.

Evanđelje današnje liturgije (Iv 18,33b-37) govori o tom Kristovom kraljevstvu govoreći o Njegovom ponižavajućem položaju u kojem se našao nakon što je bio uhićen u Getsemaniju; vezali su ga, vrijeđali, optužili i odveli pred jeruzalemske vlasti – rekao je Sveti Otac i nastavio – Prikazali su ga rimskom namjesniku kao onoga koji se pokušava domoći političke moći kako bi postao židovski kralj. Pilat je zbog toga proveo istragu i prilikom ispitivanja dva puta ga pitao jeli On kralj (Iv 18,33b.37).

Isus najprije odgovara da njegovo kraljevstvo "nije od ovoga svijeta" (Iv 18,36). Zatim kaže: „Ti kažeš: ja sam kralj“ (Iv 18,37) – citirao je papa Franjo i dodao – Iz čitavog Isusovog života očito je da nema želje za političkom vlasti. Nakon umnažanja kruhova, ljudi oduševljeni čudom htjeli su ga proglasiti kraljem kako bi srušili rimsku vlast i ponovo uspostavili izraelsko kraljevstvo. No, za Isusa je kraljevstvo nešto drugo i zasigurno se ne ostvaruje prevratom, nasiljem i silom oružja.

Stoga se Isus povukao sam na brdo kako bi molio (Iv 6,5-15) – rekao je Papa i primijetio – Sada, odgovarajući Pilatu, pokazuje mu da se njegovi učenici nisu borili kako bi ga obranili. Zato kaže: „Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima“ (Iv 18,36). Isus želi da shvatimo kako iznad političke moći, ima druga mnogo veća koja se ne postiže ljudskim sredstvima. Došao je na zemlju izvršavati tu moć koja je ljubav svjedočeći istinu (Iv 18,37).

Radi se o božanskoj istini koja je u konačnici bitna poruka evanđelja: „Bog je ljubav” (1Iv 4,8) i On želi uspostaviti u svijetu svoje kraljevstvo ljubavi, pravde i mira – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Tom je kraljevstvu Isus kralj i ono se proteže do kraja vremena. Povijest nas uči da kraljevstva koja se temelje na moći oružja i kršenju prava, prije ili kasnije propadaju. No, kraljevstvo je Božje utemeljeno na Njegovoj ljubavi i ukorijenjeno u srcima dajući onima koji ga primaju mir, slobodu i puninu života.

Svi mi želimo mir, slobodu i puninu – rekao je papa Franjo i potaknuo – Dopustimo da se Božja ljubav, kraljevstvo Božje i Isusova ljubav ukorijene u našim srcima i imat ćemo mir, slobodu i puninu. Isus nas danas traži da mu dopustimo da postane naš kralj. Kralj koji nas je svojom riječi, primjerom i životom žrtvovanim na križu spasio od smrti; koji pokazuje put izgubljenom čovjeku; daje novo svjetlo našim životima obilježenima sumnjom, strahom i svakodnevnim kušnjama. No, ne smijemo zaboraviti da Njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta.

Novi smisao našim životima koji su ponekad iskušavani teškim kušnjama, pa i našim pogreškama i grijesima, moći će nam dati samo ako ne slijedimo logiku svijeta i njegovih kraljeva. Neka nam Blažena Djevica Marija pomogne prihvatiti Isusa kao kralja svojega života i širiti Njegovo kraljevstvo svjedočeći istinu koja je ljubav – zaključio je Papa. (kta/rv)