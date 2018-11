Kreševo, 25. studeni 2018.

U nedjelju, 25. studenog 2018. proslavljena je sv. Katarina Aleksandrijska, zaštitnica franjevačkog samostana Kreševo. Misno slavlje tom prigodom predvodio je i propovijedao vojni biskup u BiH mons. Tomo Vukšić čije riječi prenosimo u cijelosti:

NIŠTA NAS NEĆE RASTAVITI OD LJUBAVI BOŽJE U KRISTU ISUSU PORUKA JE SVETE KATARINE ALEKSANDRIJSKE

(Blagdan svete Katarine; Kreševo, 25. studenoga 2018.)

Draga braćo svećenici i ostali Kristovi vjernici!

„Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem“ (Rim 8,38-39).

I.

Tim riječima sveti Pavao apostol je završio svoju poznatu pohvalnu pjesmu ljubavi Božjoj u pismu vjernicima grada Rima. Pisao je tu poslanicu kršćanima glavnoga grada ondašnjega vrlo moćnoga, ali neprijateljskoga carstva pedeset i neke godine, kada su se već bili skoro ustalili svakovrsni nasrtaji na kršćane. Naime, već tada uopće više nisu bili rijetki njihovi fizički progoni i zakonska diskriminacija koje je vršila državna vlast, javna omalovažavanja i klevetanja koja su dolazila sa raznih strana, prijezir koji su iskazivali vođe i sljedbenici drugih vjerskih sustava te ismijavanje i nerazumijevanje osnovnih kršćanskih vjerskih istina i moralnih načela sa strane ondašnjih visokih nekršćanskih filozofskih i kulturnih središta i pojedinaca. Sve to imalo je za posljedicu, da je kršćanstvo u malo kasnijem razdoblju na pravnom području proglašeno čak nezakonitim te je bilo progonjeno i samo kršćansko ime, pa su se tako progoni smjenjivali i pojačavali kao u valovima.

Nakon što je rimske vjernike, već pritisnute brojnim problemima zbog njihove kršćanske pripadnosti, poučio, da Kristove učenike uvijek obvezuje Božji zakon ljubavi prema svima i pravilo, da su svi ljudi jednakoga dostojanstva, te da su kršćani oslobođeni od svakoga zakona koji je tomu suprotstavljen, i posvema svjestan da to, međutim, nailazi na velika i opasna protivljenja nekršćanske okoline, sokolio je ove kršćane i poticao ih na ustrajnost, jer mladoj crkvenoj zajednici, osim napada izvana, nisu bile posvema strane ni unutrašnje slabosti.

Apostol Pavao osobno je iskusio mnoge i velike nedaće zbog svoga ustrajnog javnog svjedočenja, a dolazile su s obje adrese: izvana i iznutra. O tim svojim nezgodama piše ovako: „U naporima – preobilno; u tamnicama – preobilno; u batinama – prekomjerno; u smrtnim pogiblima – često. Od Židova primio sam pet puta po četrdeset manje jednu. Triput sam bio šiban, jednom kamenovan, triput doživio brodolom, jednu noć i dan proveo sam u bezdanu. Česta putovanja, pogibli od rijeka, pogibli od razbojnika, pogibli od sunarodnjaka, pogibli od pogana, pogibli u gradu, pogibli u pustinji, pogibli na moru, pogibli od lažne braće; u trudu i naporu, često u nespavanju, u gladu i žeđi, često u postovima, u studeni i golotinji!“ (2. Kor 11,23-27).

Iz toga svog iskustva i ne bježeći pri tomu nimalo od istine o gruboj stvarnosti, svim vjernicima koji bi se mogli naći pred iskušenjem da se, zbog bilo kojega razloga ili progona, ustraše i udalje, ponavlja osnovnu kršćansku utjehu: „Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu – on se baš zauzima za nas!“ (Rim 8,34). I snažan u vjeri, da je Krist utjeha svojih učenika, Pavao se ponosno, a možda svetački i pomalo prkosno, iz te svijesti pita: „Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?“ (Rim 8,35). I odgovara: „Kao što je pisano: Poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im k'o ovce za klanje. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi“ (Rim 8,36-37).

Navedene rečenice svjedoče o neobično snažnoj vjeri i velikoj hrabrosti apostola Pavla. I upravo iz takva njegova duhovnog stanja proizašao je Pavlov zaključak, kao poruka i poticaj Rimljanima, ali također svima koji se ikada, zbog svoje vjernosti kršćanskim istinama i ćudoređu, nađu u situaciji da stradaju, da ipak „nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi“. Upravo zato mogao je napisati: „Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem“ (Rim 8,38-39).

II.

Ove misli svetoga Pavla vrlo dobro objašnjavaju sadržaj današnjega blagdana svete Katarine, djevojke iz Aleksandrije u Egiptu, koju od ljubavi Kristove nisu mogli rastaviti ni pogibao ni mač, ni prijetnje ni zamamne ponude, ni bolna smrt ni ponuda raskošna život, ni ikoji drugi stvor. Objašnjavaju također i blagdane svih drugih mučenika, iz starijih i novijih vremena, koji su po svojoj vjernosti nasljedovali primjer Isusove odanosti volji Boga Oca, od koje ga nije mogla rastaviti ni strašna smrt. U njima se nalazi izvorno utemeljenje i tumačenje vjernosti i svih hrvatskih mučenika, koji su svjesno i radije prihvaćali smrt, negoli da budu rastavljeni od ljubavi Kristove ili pripadnosti Katoličkoj Crkvi.

Dok se danas na poseban način sjećamo primjera svete Katarine, u njezin zagovor preporučamo sve kršćane. Naročito one, koji su u ovo vrijeme na raznim stranama svijeta progonjeni i stradaju samo zato, što se ponose Kristovim imenom. Molimo milosrdnoga Gospodina Boga, da ih i njihovim stradanjima, po primjeru i zagovoru svetoga Pavla i svete Katarine, od ljubavi Kristove ne rastave nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao ni mač, kojima su izloženi. Molimo Boga neka prosvijetli pameti nasilnika i ubojica, zaustavi ratove te učini kako bi se pomirili suprotstavljeni interesi i kako bi prestao svaki oblik nasilja prema bilo kojemu čovjeku.

Dok zahvaljujemo Gospodinu Bogu, što u našim krajevima prestali fizički progoni vjernika, kao kršćani željni ostati vjerni Isusu Kristu, njegovu nauku i zapovijedima, moramo uočiti, da živimo u dijelu svijeta u kojemu različiti centri moći – ponekada poznati, a nekada posvema nevidljivi i dobro prikriveni, ali uvijek stvarni i vrlo snažni – progone Isusa na posvema nov način. Oni javno izruguju, marginaliziraju, preziru, obezvrjeđuju, progone iz javnoga prostora nauk, moral i vrijednosti, koje je On navijestio. Naspram tomu, često šire i ozakonjuju posvema protivne sadržaje i načine življenja kroz različite ideologije, programe i zakone. Zbog toga je kršćanin, u mjeri u kojoj želi ostavi vjeran Kristovoj ljubavi i javno ju svjedočiti, nerijetko izložen barem nekom od sustavnih i dugotrajnih psiholoških, medijskih, kulturoloških, zakonskih, odgojnih, filozofskih, političkih i drugih ponuda lažnih „božanstava“. A ozakonjenjem nedopuštenih sredstava, protunaravnih oblika života, i čak oduzimanja života, nerođenoga ili staračkoga svejedno, te osudom i javnim linčom medicinskog osoblja, koje se priziva na savjest protiv zahtjeva da u tomu sudjeluje, kao i tolikih drugih pojava, suvremeni kršćanin je izložen posvema novom obliku nasilja i prisilama, kojima se nije uvijek lako othrvati. Stoga molimo Gospodina Boga da, po zagovoru svete Katarine, koja se nije poklonila lažnim božanstvima, već se prizvala na savjest protiv nepravednih državnih zakona, sve kršćane blagoslovi kako bi ustrajali u zajedništvu s Kristom.

Moćnom zagovoru svete Katarine i blaženih Drinskih mučenica danas posebice preporučamo sve djevojke i mladiće, jer živimo u vremenu u kojemu se, kao malo koja druga kršćanska vrednota, ismijava ono što naš narod naziva „poštenje“. Neka ih mlada sveta Egipćanka iz dalekih vremena i ova novovjeka grupa mučenica Hrvatica, Mađarica, Slovenki i Austrijanki zagovaraju, a njihov primjer neka ih nadahnjuje u življenju vlastitoga „poštenja“.

III.

Danas Katolička Crkva slavi blagdan Krista Kralja, Gospodara i Spasitelja, Otkupitelja svega svijeta i svakoga čovjeka, svjedoka vjernoga, koji se zauzima za nas. Opis Isusova stanja kralja, a time i sadržaja današnje svetkovine nalazimo u već navedenim riječima svetoga Pavla: „Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu – on se baš zauzima za nas!“ (Rim 8,34). To je Krist Kralj, istovremeno kralj ovoga i onoga svijeta! Njegovo je zemaljsko prijestolje križ s kojega je svjedočio ljubav, njegova se kozmička vlast zove uskrsnuće i život vječni, njegova je častu u tomu što se nalazi zdesna Bogu, a njegova je stalna kraljevska služba da se uvijek zauzima za nas.

Isus Krist je svjedok vjerni, odnosno mučenik vjerni, kako ga naziva današnji odlomak iz knjige Otkrivenja (1,5). On, koji nas „krvlju svojom otkupi od naših grijeha te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu“, neka, po zagovoru svete Katarine, sve vjernike ove župe i članove ovoga samostana, sve nas danas ovdje okupljene, i posebice sve žene koje nose ime svete Katarine, blagoslovi, prati i potiče kako bismo uvijek mogli biti vjerni svjedoci Božje ljubavi. Njemu, Kristu, našemu Spasitelju, mučeniku vjernomu, slava, hvala i vlast u vijeke vjekova! Amen! (usp. Otk 1,5-6).

Don Tomo Vukšić, vojni biskup