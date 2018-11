Sarajevo, 23. studeni 2018.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je Euharistijsko slavlje, 22. studenog 2018. na spomendan sv. Cecilije, djevice i mučenice, nebeske zaštitnice svih pjevača, glazbenika i crkvene glazbe. Propovijed kardinala Puljića prenosimo u cijelosti:

Draga braćo misnici,

draga braćo i sestre!

Započet ću ovu svoju besjedu tumačenjem riječi Božje koju smo maloprije čuli. Liturgijska godina, koja je pri kraju, ima smisao da što bolje proživimo naše otkupljenje i to nas vodi onome trenutku kad valja iz ovog vremenitoga zakoračiti u vječnost. Tako i ovaj odlomak iz Knjige Otkrivenja, koju je proročki napisao sv. Ivan apostol, daje nam jedno ohrabrenje: Gospodin je onaj koji će otkriti sve tajne, otpečatiti sve ono što je zapečaćeno.

Jedan od onih pečata koji nas ljude plaši jest, zapravo, smrt. Gospodin Isus je taj pečat otpečatio svojom smrću i uskrsnućem. Zato mi idemo s nadom ususret smrti i završetku našeg života. Gospodin je smrt pobijedio i On meni daje nadu u pobjedu. Crkva bira upravo one evanđeoske tekstove i odlomke iz Svetog Pisma koji su povezani s prvim čitanjem u kojem Ivan plače jer nitko nije bio dostojan „uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine“. A i odlomak iz evanđelja prvi put donosi tako ljudski, blisko nama prikaz Isus kako plače. Isus plače nad svojim gradom Jeruzalemom kojega je volio. Tko je bio u Svetoj Zemlji, mogao je pohoditi tu crkvicu, kapelu Gospodnjeg plača, odakle se vidi Jeruzalem kao na dlanu. I On je tu došao i zaplakao je nad svojim gradom. On je volio svoju zemlju, volio je svoj narod, volio je grad Jeruzalem. Posebno je zaplakao zato što je naišao na indiferentnost, na nezainteresiranost. Htio ih je skupiti, a oni su bili nezainteresirani. I ne može proći nijedan grijeh bez posljedica. Isus najavljuje koje su posljedice za Jeruzalem koji je odbio Spasitelja, nije ga prihvatio, nije čuo, nije prepoznao... Strašno! „I neće ostaviti u tebi ni kamena na kamenu zbog toga što nisi upoznao časa svoga pohođenja“ (Lk 19,44). Čovjek mora se zamisliti pred tim Isusovim pitanjem: „Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila, ali vi ne htjedoste” (Mt 23,37). Nisu prepoznali trenutak pohođenja.

I mi ljudi u svom životu imamo trenutke kad nas Bog posebno pohađa, potiče, poziva i opasno je biti gluh, slijep i nezainteresiran na ta blagoslovljena nadahnuća jer nas Bog želi približiti sebi. Strašno je doživjeti da Bog plače nad čovjekom. Isus kao bogočovjek plače! Mi znademo da ne može ništa tako zaboljeti kao kad postoji nezainteresiranost – time se prezire. Tako čovjek svojom nezainteresiranošću Boga prezire, Boga odbacuje. I Bog nad čovjekom plače jer je za čovjeka umro. Smijemo sada to pitanje sebi postaviti: ima li takvih trenutaka da Isus nad mnom plače? Toliko puta htio nas je pozvati, potaknuti, približiti se, a mi smo često preokupirani svojim sebičnim željicama, svojim planovima. I kao da kažemo Bogu: nemam vremena za tebe, sad si mi nevažan. Zamislite, to smo mi u stanju reći! Ma ne riječima, nego svojim stilom, svojim životom.

I zato bih htio upravo da nam sveta Cecilija bude primjer kako živjeti s Božjom prisutnošću i biti hrabar nositi se sa svojim izazovima. Mi često mislimo da svojom pameću možemo riješiti ove zemaljske probleme. Mi često, kako ono kaže u evanđelju, mozgamo i domišljamo, a zapravo tu je naša pamet kratka da dosegne Božje planove. Zato nam je potrebno graditi to povjerenje da je Isus otpečatio sve pečate, da je umro za nas, da se želi nama približiti, da nas želi zagrliti, da doživimo Božju ljubav. I tu, zapravo, čovjek mora iz dana u dan nekako sebe iznova pitati: jesi li Ti, Isuse, na svom mjestu u mom srcu ili sam našao nešto važnije pa sam te odgurnuo? To je prevažno pitanje. Zato se sv. Cecilija, koja je Isusa prepoznala i Isusa prihvatila, nije bojala svjedočiti i mučeničkom smrću jer je posve Isusu pripadala. Pazite kad je to bilo, 250. godine, a do danas je tako prisutna.

Crkva na poseban način zaziva sv. Ceciliju kao onu koja zagovara i štiti naše liturgijsko pjevanje. Slaviti Boga, to je sav smisao čovjekov na zemlji, Boga slaviti. A na poseban način pučki je rečeno: tko pjeva, dvaput moli. Jer nije molitva samo u tome da mi Bogu nabrajamo svoje potrebe, kao da Bog ne zna što nam treba, nego je, zapravo, molitva u tome da budemo u Božjoj blizini, da živimo Božju prisutnost. I kad mu pjevamo, želimo mu pokazati da ga slavimo. Smisao našeg života je Boga slaviti. Zato je potrebno u ovom trenutku preispitati motivaciju. Na žalost, sve je manje onog obiteljskog, kućnog pjevanja. Nekad je to bilo prisutno; danas je sve manje toga. Navijemo kojekakve aparate, a naše srce šuti. Međutim, i u crkvi pomalo koji puta izostane da pjevanjem liturgijski Boga slavimo.

Zato sam zahvalan svim pjevačima koji su spremni vježbati i pomoći da doživimo liturgiju kroz to slavljenje Boga, da bi i mi poput sv. Cecilije onako nepodijeljena srca Bogu pripadali i hrabri bili žrtvu podnijeti. Jer, moramo priznati da je Europa sve razmaženija, a i mi u toj Europi smo pomalo razmaženi; bojimo se križa. A hrabrost vjere je prigrliti križ. Zato danas, na poseban način želimo čistiti motivaciju našeg pjevanja – Boga slaviti treba, i to s ljubavlju. A onda, na poseban način od nje učiti kako Bogu pripadati i hrabro svoj križ nositi da se suočimo sa svim izazovima života kojih ne manjka svaki dan. To je naš put životnoga hoda za Kristom. Pa neka nam izmoli hrabru vjeru, a još više vjernost Gospodinu u sve dane našeg života. Amen!