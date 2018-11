Koprivnica, 23. studeni 2018.

Sestre Družbe Kćeri Božje ljubavi proslavile su u župnoj crkvi svetog Nikole biskupa u Koprivnici svoj veliki jubilej - 150 godina od osnutka Družbe. Vrhunac proslave bilo je Euharistijsko slavlje koje je, na spomen Prikazanja Marijina u Hramu, u srijedu 21. studenoga, u zajedništvu s desetak svećenika Koprivničkog dekanata predvodio varaždinski biskup Josip Mrzljak.

Prije početka Misnog slavlja prisutnima se obratila sestra Julija Antunović, predstojnica Kuće u Koprivnici. Zahvalila se svima na dolasku, ponajprije biskupu što je uveličao proslavu, te časnim sestrama iz samostana u Svetom Iliji, Križevcima i Koprivnici, gdje djeluju Kćeri Božje ljubavi. „Ovom prilikom u ovoj euharistiji želimo zahvaliti Gospodinu za sve milosti koje je dao svakoj kćeri Božje ljubavi te preko njih svakom djetetu, mladiću ili djevojci“, poručila je s. Julija te biskupu Mrzljaku u znak zahvale uručila sliku koju je naslikao bivši polaznik njihovog vrtića.

Biskup Mrzljak je na početku Misnoga slavlja podsjetio na riječi pape Ivana Pavla II. koji je prilikom priprave za proslavu 2000 godina od Isusova rođenja tumačio kako se slave jubileji.

„Tada je Sveti Otac rekao kako slavlje jubileja znači osvrnuti se na proteklo vrijeme i Bogu zahvaljivati za sve dobro što je učinjeno, ali isto tako upraviti svoj pogled prema naprijed, prema budućnosti. Sveta misa uvijek je zahvaljivanje Bogu, pa i mi želimo danas Bogu zahvaliti za sve dobro što su sestre učinile u ovom dijelu naše domovine“, kazao je mons. Mrzljak.

U homiliji je biskup Mrzljak govorio o kršćanskim vrijednostima koje Crkva pohranjuje i čuva, ali nisu zapisana. Upravo je prikazanje Blažene Djevice Marije pohranjeno u memoriji Crkve, a govori nam o tome kako su Mariju roditelji posvetili i na poseban način dali Bogu na službu, kazao je biskup Mrzljak.

„Možemo reći da su i naši roditelji, kada su nas kao djecu dali krstiti, također posvetili Bogu za kršćanski život. Da u životu nalazimo bitne kršćanske vrijednosti. Marija je uzor, možemo reći prauzor naše vjere. Ona je prva vjernica, prva koja je spremno rekla ‘evo službenice Gospodnje’. Ne naravno, bez teškoća ili pitanja. Tako i mi kršćani nastojimo u svom životu izvršavati Božju volju. Promatrajući povijest Crkve možemo naići na mnoge primjere kako su ljudi, slijedeći Marijin primjer, pronalazili izvor svoje vjere i odlučili se služiti Bogu baš poput Marije. Jedna od takvih osoba sigurno je bila i Franziska Lechner koja je prije 150 godina osnovala Družbu Kćeri Božje ljubavi, čije geslo je bilo “Sve za Boga, za siromahe i za Družbu”. Upravo te tri točke mogu nam pokazati i naš kršćanski život. Bog je temelj i kako ona uzrečica kaže, ‘ako je Bog na prvom mjestu, onda je sve na svojem mjestu’. Ali ako Bog nije na prvom mjestu, sve se ostalo može razoriti. To možemo vidjeti kada promatramo društvo u kojem živimo kada se nastoji skinuti Boga s prvog mjesta. Tada se sve ruši. Iz poruke ‘sve za Boga’ proizlazi sav naš kršćanski život. Franziska Lechner na drugo mjesto je stavila čovjeka – siromaha – onog potrebnog naše pomoći. Ali moramo vidjeti tog čovjeka. Prošle nedjelje obilježili smo 2. svjetski dan siromaha, koji je proglasio papa Franjo, a koji nas želi poticati da spoznamo tko su to siromasi. Nisu to samo oni u materijalnoj bijedi, već i oni siromašni duhom, oni potrebni naše blizine. Osim toga, Družba je zajednica, a važno je biti zajedno. Isus je prvi želio ustanoviti zajednicu. Bitno je stoga udruživanje u redovničke, župne i druge zajednice koje žele biti na pomoć drugima. Ovih dana u Caritasu razmišljamo kako Caritas treba biti prepoznata organizacija u društvu koja će organizirano moći još i više pomagati nego što to može pojedinac. Zato su toliko važne te tri točke – Bog, bližnji i zajednica koju nastojimo čuvati. Pogledamo li društvo u kojem živimo možemo vidjeti kako nam često ne uspijeva to zajedništvo. Zato je Crkva ta koja poziva na zajedništvo, a tu nam sestre Kćeri Božje ljubavi mogu biti pokazati kako biti zajedno da činimo veliku obitelj“, poručio je u propovijedi varaždinski biskup Mrzljak.

Na kraju Mise domaći župnik, vlč. Tomislav Petrić, zahvalio je Bogu na milosti i darovima koje su svi prisutni ovim Misnim slavljem primili. Čestitao je sestrama Kćeri Božje ljubavi na velikom jubileju, kao i na svemu što čine za župnu zajednicu i cijelu Koprivnicu u kojoj su prisutne već 95 godina.

Družbu kćeri Božje ljubavi je osnovala mlada bavarska učiteljica Franziska Lechner 21. studenoga 1868. godine u Beču. Družba se nastavila širiti, pa tako danas oko tisuću sestara djeluje u 19 država svijeta u 7 provincija i 4 viceprovincije.

Središnja proslava 150. obljetnice održala se na međunarodnoj razini u lipnju ove godine u Beču, a u Provinciji Božje providnosti koja obuhvaća Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, te Albaniju i Kosovo ta se proslava odvija u regionalnim i biskupijskim središtima u zajedništvu sa suradnicima i ostalim vjernicima. (kta/ika)