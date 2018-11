Vatikan, 23. studeni 2018.

Izići iz sebe i staviti se u službu drugih – tim se riječima, upravljenima putem videoporuke, papa Franjo obratio mladima u cijelom svijetu, vjernicima i onima koji ne vjeruju, u okviru priprave za XXXIV. svjetski dan mladeži koji će se slaviti u Panami, od 22. do 27. siječnja sljedeće godine. Sveti će Otac u tu srednjoameričku zemlju stići 23. siječnja.

Papine riječi, objavljene na spomendan Prikazanja Blažene Djevice Marije, zaključuju niz od tri marijanske poruke posvećene mladima na putu od njihova svjetskog susreta 2016. godine u Krakowu, do sljedećega u Panami. Prvi je put u pripremi za Svjetski dan mladih izabrana videoporuka – istaknuto je u priopćenju Dikasterija za laike, obitelj i život – i to kako bi stigla do što većeg broja mladih i odgovorila na njihovu želju, izraženu u prigodi nedavne biskupske sinode, za komunikacijom s Crkvom na načine koji su bliži njihovu načinu izražavanja. Tema videoporuke jednaka je onoj susreta u Panami, odnosno – objasnio je Papa – Marijin odgovor na Božji poziv: „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi“ (Lk 1,38).

Marijine su riječi – dodao je Papa – hrabri i velikodušni 'da'; što je, osim toga, tajna poziva, odnosno ono odlaženje dalje od samoga sebe kako bismo služili drugima. Naš život ima smisao samo u služenju Bogu i bližnjemu – istaknuo je Sveti Otac te primijetio da brojni mladi nakon završetka studija često izražavaju želju da pomognu drugima, da učine nešto za one koji trpe. Snaga mladih može promijeniti svijet, i to – prema Papinim riječima – kroz revoluciju služenja koje može svladati jake sile ovoga svijeta.

Služenje bližnjemu ne obuhvaća samo to da budemo spremni za akciju; – dodao je papa Franjo – treba, naime, započeti dijalog s Bogom, u stavu slušanja, upravo kao Marija. Ona je saslušala anđela i onda odgovorila. Otkrijmo u tom odnosu s Bogom, u tišini srca, svoj identitet i poziv na koji nas Gospodin poziva, a koji se može izraziti u različitim oblicima: u braku, posvećenom životu, svećeništvu. Naposljetku, riječ je o brojnim načinima nasljedovanja Isusa, otkrivajući što Gospodin očekuje od nas, i imajući hrabrosti reći 'da'.

Marija je bila sretna žena, jer je bila velikodušna pred Bogom koji je za nju imao plan. Tako i Gospodinovi prijedlozi upućeni nama ne žele ugasiti naše snove, nego upaliti želje, uroditi plodom, potaknuti osmjeh i razveseliti srce. Dati Bogu potvrdan odgovor, prvi je korak prema našoj sreći i usrećivanju mnogo drugih osoba – istaknuo je Papa.

Papa Franjo stoga potiče mlade na dijalog s Bogom, dopuštajući da im Gospodin govori, da bi vidjeli kako se njihov život mijenja i ispunja radošću. Poželjevši im uspješan put prema Panami, Papa je videoporuku – to sredstvo koje želi biti i nadahnuće za pastoral mladih – završio potičući ih na sudjelovanje u pripremnim inicijativama, uz pratnju Djevice Marije, čiji nas primjer potiče da budemo hrabri i velikodušni u odgovoru. (kta/rv)