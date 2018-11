Sarajevo, 22. studeni 2018.

U srijedu, 21. studenoga 2018. na spomendan Prikazanja Blažene Djevice Marije, sestre Kćeri Božje ljubavi u Sarajevu, u samostanskoj crkvi Kraljice svete krunice, proslavile su 150. rođendan Družbe. Proslava je obilježena svečanim Misnim slavljem koje je predvodio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, u koncelebraciji s generalnim vikarom nadbiskupije mons. Lukom Tunjićem, kanonikom mons. Pavom Jurišićem i još 16 svećenika i uz asistenciju jednog đakona.

Svečano Misno slavlje okupilo je veći broj sestara Kćeri Božje ljubavi, koje su, uz sestre iz sarajevskih zajednica, došle iz Travnika, Novog Travnika, Bistrice, Tuzle i Kaknja, te sestre drugih redovničkih družbi iz Sarajeva, bogoslove, dio profesora i đaka iz KŠC-a i vjernike grada Sarajeva.

Sve nazočne u ime sestara pozdravio je vlč. Ljubo Zelenika, rektor crkve i odgojitelj u Internatu „Sv. Josip“, čestitavši sestrama veliki jubilej sa željom da im slavlje ovog jubileja bude poticaj za življenje karizme po želji njihove Utemeljiteljice.

Kardinal Puljić se u uvodnom dijelu svoje propovijedi u kratkim se crtama osvrnuo na životopis utemeljiteljice Družbe, službenice Božje Majke Franziske Lechner. Naglasio je kako je ona u traženju volje Božje došla u carski Beč i tu osjetila potrebu pomoći djevojkama koje su kao sluškinje radile kod bogatijih obitelji i počesto bile izvrgnute velikoj kušnji u čuvanju svoga dostojanstva. „Ni mjesec dana nakon svoga dolaska, 21. studenoga, na današnji dan prije 150 godina, dobiva odobrenje da smije osnovati Družbu koju ona naziva Kćeri Božje ljubavi. Jedna mlada Družba uzima za geslo Sve za Boga, za siromahe i za našu Družbu, razumljivo, jer je iz vjere pošla upravo služiti i pomoći tim mladim djevojkama. Ono što se voli, za to se žrtvuje, za što se žrtvuje to ima šanse preživjeti. Sav njen rad odvijao se u socijalno karitativnom i odgojno obrazovnom djelovanju, što je bio izazov sluzi Božjem Stadleru da tu mladu Družbu dovede u Sarajevo. Ovdje je otvarala škole, internate, zavode, ekonomije, samostane s ciljem življenja načela Činiti ljubav Božju vidljivom u svijetu“, naglasio je kardinal Puljić.

Podsjetio je kako je riječ o Družbi papinskog prava koja broji više od 1000 redovnica koje djeluju u Austriji, Njemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Albaniji, Švicarskoj, Poljskoj, Ukrajini, Boliviji, Argentini, Brazilu, Ekvadoru, SAD-u, Mađarskoj, Engleskoj, Ugandi… „Sve ove zemlje obuhvaća sedam provincija i četiri viceprovincije. Sestre su još 2009., na današnji dan, počele jubilej pod posebnim motom Vjernost kao izraz ljubavi. Upravo na to želim staviti posebno naglasak. Čovjek je krhka roba i treba mu da se osposobi da ono što Bogu da to stvarno živi. Čuli smo u današnjem Evanđelju kako Isus, one koji Božju riječ slušaju i vrše naziva svojima najbližima, svojom braćom i sestrama. (…) Nije svaki put lako otkriti volju Božju. Romano Guardini je, to znam često ponavljati, rekao 'koji puta je lakše izvršiti volju Božju nego otkriti'. Volju Božju može otkriti i vršiti samo onaj koji sluša i uči od Božje riječi“, istaknuo je, između ostaloga kardinal Puljić.

Čestitajući sestrama jubilej, na kraju svoje propovjedi, kardinal Puljić je poručio sestrama da „slaviti jubilej znači prihvatiti ono što Bog od nas traži, dopustiti da nas njegova riječ pokreće“, te je sestrama poželio da žive tako da Crkva bude bogatija po našoj djelotvornoj ljubavi.

Misno slavlje skladnim pjevanjem uveličao je mješoviti katedralni zbor Josip Stadler, pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

Prije završnog blagoslova vlč. Zelenika je u osobno ime i u ime sestara Kćeri Božje ljubavi zahvalio svima koji su uveličali ovo misno slavlje te pozvao okupljene na druženje i domjenak u internatsku blagovaonicu. (kta/t.a.)