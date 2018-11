Vatikan, 22. studeni 2018.

Zadatak zapovijedi je pomoći čovjeku da svoje srce otvori Bogu – rekao je papa Franjo tijekom opće audijencije u srijedu, 21. studenoga 2018. na Trgu svetoga Petra u Vatikanu, nastavivši svoje kateheze o posljednjim dvjema Božjim zapovijedima. To nisu samo posljednje zapovijedi, nego mnogo više – rekao je Papa i istaknuo – One su ispunjenje putovanja kroz Božje zapovijedi, dodirujući bit svega onoga što nam je u njima predano. Naime, ne dodaju novi sadržaj jer te su zapovijedi „ne poželi tuđeg ženidbenog druga, niti ikakve stvari bližnjega svoga“, već pomalo prisutne u zapovijedima o preljubu i krađi.

Imajmo na umu da sve zapovijedi imaju zadatak naznačiti granicu iznad koje čovjek uništava sebe i bližnjega kvareći svoj odnos s Bogom – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Ako idete preko toga, uništavate sebe, uništavate i odnos s Bogom i s drugima. Kroz te posljednje zapovijedi naglašava se činjenica da se svi prijestupi rađaju iz zajedničkog unutarnjeg korijena, a to su zle želje. Svi grijesi rađaju se iz zlih želja. One pokreću srce, i kad netko uđe u taj val završi u prijestupu. No, ne radi se o službenom i zakonskom prijestupu, nego o prijestupu kojim čovjek ranjava sebe i druge.

U evanđelju Gospodin Isus jasno kaže: „Iznutra, naime, iz srca ljudi izlaze zle namisli: nečistoća, krađe, ubojstva, preljubi, pohlepa, zloba, prijevara, razvrat, zavist, kleveta, oholost, ludost. Sve te loše stvari dolaze iznutra i čine čovjeka nečistim" (Mk 7,21-23) – citirao ja papa Franjo i nastavio – Stoga, razumijemo da cijelo putovanje kroz Božje zapovijedi ne bi imalo nikakve koristi kada ne bi dotaklo čovjekovo srce. Ako srce nije slobodno, ostalo malo vrijedi. Izazov je osloboditi srce svih zlih i loših stvari. Zapovijedi se Božje mogu svesti samo na to da budu lijepa vanjština, no ljudi i dalje ostaju robovi, a ne djeca Božja. Često se iza farizejske maske pravednosti, koja guši, skriva nešto loše i što nije riješeno.

Međutim, moramo dopustiti da nas te zapovijedi oslobode maski želeći nam pokazati naše siromaštvo, i da nas vode prema svetoj poniznosti – rekao je Papa i dodao – Svatko se od nas može pitati kakve nam to loše želje često dolaze? Zavist, pohlepa, ogovaranje? Sve su to stvari koje dolaze iznutra. Svatko se može pitati i to će mu pomoći. Čovjeku treba to blagoslovljeno poniženje koje mu pomaže otkriti da se ne može sam osloboditi i zbog kojeg vapi Bogu da ga spasi. Sveti Pavao to objašnjava nenadmašivo, upravo osvrćući se na zapovijed „ne poželi“ (Rim 7,7-24).

Isprazno je misliti da se možemo popraviti bez dara Duha Svetoga – rekao je Sveti Otac i upozorio – Isprazno je misliti da možemo svoje srce očistiti samo golemim naporom svoje volje. To nije moguće. Potrebno je otvoriti se Bogu u istini i slobodi; samo tako naši napori mogu donijeti ploda i samo tada je Duh Sveti taj koji nas vodi naprijed.

Zadaća biblijskog zakona nije ta da čovjeka obmanjuje da će ga slijepa poslušnost slovu zakona dovesti do umjetnog spasenja i, osim toga, nedostižnog spasenja – rekao je papa Franjo i istaknuo – Zadatak zakona je dovesti čovjeka do njegove istine, odnosno njegovog siromaštva koje postaje istinska otvorenost, osobna otvorenost Božjem milosrđu koje nas preobražava i obnavlja. Bog je jedini sposoban obnoviti naše srce sve dok mu ga otvaramo. To je jedini uvjet. On sve čini, no moramo mu otvoriti srce.

Posljednje Božje zapovijedi odgajaju sve ljude da se prepoznaju kao prosjaci – rekao je Papa i naglasio – pomažu nam da se stavimo pred nered svojeg srca kako bismo prestali sebično živjeti i postali siromašni duhom, istinski pred Ocem, dopuštajući da nas otkupi Sin i poučava Duh Sveti. Duh Sveti je učitelj koji nas vodi; dopustimo da nam pomogne! Prosjaci smo, molimo tu milost!

"Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko!" (Mt 5,3) – citirao je Papa i potvrdio – Da, blaženi oni koji se prestanu obmanjivati vjerujući da se mogu spasiti iz svojih slabosti bez milosrđa Božjega koje jedino može izliječiti. Samo milosrđe Božje liječi srce. Blaženi oni koji priznaju vlastite zle želje, te skrušenim i poniznim srcem ne stoje pred Bogom i pred ljudima kao pravednici nego kao grešnici. Petar apostol kaže Gospodinu: „Odlazi od mene Gospodine, jer sam grešan“. Lijepa je to molitva, tako čine oni koji imaju razumijevanja i milosrđa za druge, jer su ga osjetili na sebi – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)