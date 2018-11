Collevalenza, 22. studeni 2018.

"Podučiti se novim načinima izražavanja" tema je seminara koji se od 19. do 23. studenoga 2018. održava u Svetištu Milosrdne Ljubavi u Collevalenzi, nedaleko od Perugie, a organizirala ga je Talijanska konferencija viših poglavara i poglavarica. Cilj je seminara promišljanje o prijedlozima za pomoć mladima pred kojima je pitanje duhovnog poziva u vremenu brzih promjena, koje se očituju i na području izražavanja.

Don Beppe Roggia, talijanski salezijanac i organizator seminara, izrazio je zabrinutost zbog nerazumijevanja između mlađih i starijih generacija zbog razlika u načinu izražavanja. Postoje teškoće kod nas odraslih, također i u posvećenom životu – rekao je, te je kao primjer naveo evanđeoske savjete kojima je sadržaj uvijek isti, ali, zbog jezika koji se upotrebljava pri govoru o njima, ostaju shvaćeni samo površinski, u svojoj vanjskoj dimenziji.

Riječi se mijenjaju, jezici se mijenjaju, ali jedna se ključna Riječ ne mijenja, ona Božja – kazao je don Roggia. Jezici se mijenjaju, postoji način komunikacije svojstven medijima i društvenim mrežama, ali postoji i stvaran odnos među ljudima, između odgojitelja i odgajanika, između mlade osobe i duhovnika. Taj odnos u konačnici mora biti potkrijepljen i mora ostati snažan – rekao je don Beppe Roggia.

Organizator spomenutog seminara upozorio je također da je mladim ljudima koji su tek prigrlili posvećeni život ili se za nj pripremaju, potrebna pratnja, ali ne žele onu koja se izrazito sastoji od smjernica. Oni žele suputnike. Zapravo, zaključni dokument Biskupske sinode o mladima odgovara slici Emausa. Isus prati učenike i otvara im um i srce kako bi razumjeli – rekao je don Roggia.

Talijanski salezijanac se prisjetio poruke koju je papa Franjo nedavno uputio Španjolskoj redovničkoj konferenciji, a u kojoj ih je pozvao na evangelizaciju mladih kako bi se otvorili Gospodinovom pozivu. Najvažnije je ići istim putem s njima, što prirodno dovodi do otvaranja srca i postavljanja pitanja – rekao je don Roggia i dodao da od velikih životnih pitanja dolazimo do orijentacije i do izbora zvanja koje nam najbolje odgovara.

Na seminaru je također postavljeno pitanje odnosa prema medijima i društvenim mrežama kako bi to stvarno bila slobodna blizina, a ne ovisnost. Jedan od velikih problema danas, čak i u posvećenom i svećeničkom životu, jest snažna ovisnost o tim sredstvima, s ozbiljnim stanjima i posljedicama – kazao je na kraju don Beppe Roggia. (kta/rv)