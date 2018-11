Vatikan, 18. studeni 2018.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U Evanđelju ove nedjelje (usp. Mk 13, 24-32) Gospodin želi poučiti svoje učenike o budućim događajima. To nije u prvom redu besjeda o svršetku svijeta, nego poziv da se dobro živi sadašnjost i da budemo uvijek spremni za trenutak kada ćemo biti pozvani položiti račun o svojem životu. Isus kaže: „u one dane, nakon one nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti a zvijezde će s neba padati“ (rr. 24-25). Ove nam riječi dozivaju u pamet početak Knjige Postanka, to jest izvješće o stvaranju: sunce, mjesec, zvijezde, koje od početka vremena sjaju u svome redu i donose svjetlo, znak života, ovdje su prikazani u svojem propadanju, kako se obrušavaju u tamu i kaos, što je znak svršetka. Svjetlo pak koje će u taj posljednji dan svijetliti bit će jedincato i novo: Gospodin Isus će doći u slavi sa svim svecima. U tome susretu konačno ćemo vidjeti Njegovo lice u punom svjetlu Trojstva; Lice koje sjaji ljubavlju i pred kojim će se u potpunoj istini pojaviti i svako ljudsko biće.

Povijest čovječanstva kao i osobna povijest svakoga od nas ne može se shvatiti kao jednostavan niz riječi i djela koji nemaju smisla. Ne može se ni tumačiti u svjetlu fatalističke vizije, kao da bi sve već bilo unaprijed predodređeno prema sudbini koja oduzima svaki prostor slobodi, sprečavajući na taj način činiti izbore koji su plod istinskih odluka. U današnjem Evanđelju Isus, pak, kaže kako povijest narodâ i povijest pojedinaca imaju smisao i cilj kojima im je prispjeti, a to je konačni susret s Gospodinom. Nisu nam poznati ni vrijeme ni načini na koji će se to dogoditi; Gospodin je rekao da to „nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin“ (r. 32); sve je to skriveno u tajni Očeva otajstva. Poznajemo, međutim, temeljno načelo s kojim nam se valja suočiti: „Nebo će i zemlja uminuti – kaže Isus – ali riječi moje ne, neće uminuti” (r. 31). Ovo je ključna stvar. Toga će dana svatko od nas morati shvatiti je li riječ Sina Božjega prosvjetljivala njegov osobni život ili je Bogu okrenuo leđa uzdajući se u svoje riječi. Bit će to više no ikad čas u kojem će se čovjek trebati potpuno prepustiti Očevoj ljubavi i uzdati se u njegovo milosrđe.

Nitko neće moći umaći tome trenutku! Lukavost, kojoj često pribjegavamo da pred drugima stvorimo sliku o sebi koju želimo, neće koristiti. Jednako tako moć novca i materijalna sredstava s kojima smo oholo nastojali kupiti sve i svakoga, neće se više moći koristiti. Uza se ćemo imati samo ono što smo ostvarili u ovome životu vjerujući u njegovu Riječ: sve i ništa od onoga što smo živjeli ili propustili učiniti. Ponijet ćemo sa sobom samo ono što smo darovali.

Utecimo se zagovoru Djevice Marije, da nas svijest o našoj prolaznosti na zemlji i našoj ograničenosti ne dovede do toga da potonemo u tjeskobu, već nam dozove u svijest odgovornost prema nama samima, prema bližnjemu, prema čitavome svijetu.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre,

U prigodi današnjeg Svjetskog dana siromahâ jutros sam slavio misu u Bazilici svetoga Petra na kojoj su bili siromašni, s kojima su bili članovi udruga i župnih skupina. Za malo ću sudjelovati na ručku u Dvorani Pavla VI. s brojnim siromasima. Slične inicijative molitve i zajedništva poduzete su u biskupijama diljem svijeta kako bi se izrazilo blizinu kršćanske zajednice s onima koji žive u siromaštvu. Ovaj Dan, u čije se obilježavanje uključuje sve veći broj župa, udruga i crkvenih pokreta, želi biti znak nade i poticaj da u društvu postanemo sredstva milosrđa.

S tugom sam primio vijest o pokolju koji se dogodio prije dva dana u izbjegličkom logoru u Srednjoafričkoj Republici, u kojem su ubijena i dvojica svećenika. Tome, meni tako dragom narodu, iz zemlje u kojoj sam otvorio prva Sveta vrata Godine milosrđa, izražavam svu svoju blizinu i ljubav. Uputimo molitvu za mrtve i ranjene te da se zaustavi svako nasilje u toj ljubljenoj zemlji koja tako silno treba mir. Pomolimo se zajedno Majci Božjoj. [Zdravo Marijo…]

Posebno se u svojoj molitvi spominjemo svih onih koji su pogođeni požarima koji pustoše Kalifornijom kao i za žrtve velike hladnoće na istočnoj obali Sjedinjenih Američki Država. Neka Gospodin primi u svoj mir pokojne, utješi članove obitelji i bude na pomoć onima koji su uključeni u pružanje pomoći.

