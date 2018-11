Mainz, 18. studeni 2018.

Tradicionalna 21. smotra crkvenih zborova hrvatskih katoličkih misija (HKM) i zajednica (HKZ) u Njemačkoj održana je u subotu 17. studenoga u crkvi sv. Bonifacija u Mainzu, u organizaciji Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni i Hrvatske katoličke misije Mainz. Na smotri je nastupilo četrnaest zborova odraslih. Prije smotre slavljeno je svečano Misno slavlje, koje je predvodio i propovijedao voditelj HKM Mainz fra Jure Zebić, u zajedništvu s delegatom za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivicom Komadinom, voditeljem HKM Düsseldorf fra Petrom Čirkom, voditeljem HKZ Balingen i Albstadt-Ebingen vlč. Božom Polićem, voditeljem HKZ Ludwigsburg i HKZ Korntal fra Antom Malešom, voditeljem HKM Mannheim-Mosbach vlč. Robertom Ružićem, voditeljem HKM Wuppertal fra Markom Domazetom-Lošom, dušobrižnikom u HKŽ Frankfurt am Main fra Ivanom Čikarom i dušobrižnikom u HKM Köln fra Denisom Šimunovićem.

Sve je na početku podravio fra Jure Zebić. „Svaka je smotra pokazivanje nečega vrijednoga, lijepoga. Smotre su da bi se nešto nekome pokazalo. Danas ćemo pokazati jedni drugima što možemo svojim glasom, a glas je instrument, kojim slavimo Gospodina, u ovom slučaju u liturgiji. Danas na blagdan sv. Elizabete Ugarske slavimo Sv. misu. I danas ćemo slaviti Gospodina svojim glasom.“

Fra Jure Zebić je u propovijedi podsjetio kako je sv. Elizabeta Ugarska bila žena čestita, koja je umrla u 24. godini života mlada, a bila je posve ispunjena života. „Danas dok slavimo blagdan ove velike žene, ova crkva je ispunjena ženama i muškarcima za koje se isto tako može reći da posjeduju jednu vrstu izvrsnosti ili odabranosti. Među mnogim članovima vaših misija i zajednica vi ste upravo oni koji ste izabrani da budete predvodnici u slavljenju Gospodina kroz pjesmu. Vi svake nedjelje u svojim crkvama uljepšavate liturgiju i slavite Oca Nebeskoga svojim glasom. Sv. Elizabeta je svoju čestitost i izvrsnost pokazala u neizmjernoj ljubavi prema svome mužu, isto tako u velikoj brizi za siromašne, potrebne. Vi, pjevači i pjevačice u crkvenim zborovima uz to što ste sigurno čestiti u svom životu, darovitost prema drugima ne pokazujete na način da darujete novac ili bogatstvo, kao što je to učinila sv. Elizabeta, već darivanjem svoga vremena, talenta, kako biste uvježbavali ono što liturgiju čini najviše božanskom, a to je liturgijsko pjevanje. Bogu je drago da mu pjevaju pjevači vrsni. Postati vrsnim pjevačom u crkvenom zboru ne može se preko noći. Svi vi znate kako je od prosječnosti teško doći do izvrsnosti. Za to je potrebno puno truda, odricanja i upurnosti. Samo je uporna Elizabeta ostvarila svoje snove. Sagradila je sirotište i u beskućnicima je slavila Gospodina. Svaka se marljivost na kraju isplati.“

Okupljeni su se u molitvi sjetili žrtve Vukovara, Škabrnje i drugih mjesta u Domovinskom ratu.

Pjevanje na Sv. misi je predvodio zbor HKM Mainz pod vodstvom s. Dionizije Tomas uz orguljsku pratnju dr. Joze Majdančića, uz sudjelovanje pjevača i svih zborova pristiglih na smotru.

Delegat vlč. Ivica Komadina je uz prigodnu riječ otvorio smotru. „Hvala vam da ste se odazvali na ovu 21. smotru crkvenih zborova. Posebno je zahvalio fra Juri Zebiću na prihvaćanju suorganizacije smotre iako je tek nedavno postao voditeljem te misije.“ Zahvalio je i pastoralnoj suradnici s. Dioniziji Tomas, članovima pastoralnog vijeća i svim dragovoljcima uključenima u organizaciju smotre iz te misije.“

Svaki zbor je izveo po dvije skladbe, a nakon nastupa domaćina zbora HKM Mainz (zborom je ravnala voditeljica zbora s. Dionizija Tomas, a na orguljama je pratio dr. Jozo Majdandžić), redoslijed nastupa sljedećih zborova određen je izvlačenjem iz košarice, a za to su se pobrinule voditeljice programa Stella Matić i Amela Dušanić.

Potom su nastupili zborovi: zbor HKZ Ludwigsburg (svirali su: Mathilda Maria Peter (keyboard); Matej Peter (bubanj); zborom je ravnala Monika Peter – voditeljica zbora); zbor HKZ Balingen (svirala je i zborom ravnala Martina Krajina – voditeljica zbora); zbor HKM Düsseldorf (zborom je ravnao Frano Milić – voditelj zbora); zbor HKŽ Frankfurt am Main (svirao je Lovro Ivošević; zborom je ravnala s. Pavlimira Šimunović – voditeljica zbora); zbor HKM Wuppertal (svirao je Marko Peulić – voditelj zbora; zborom je ravnala Snježana Peulić); zbor HKZ Albstadt – Ebingen (zborom je ravnala Martina Krajina – voditeljica zbora); zbor HKZ Sindelfingen (zborom je ravnala Antonija Lukić – voditeljica zbora); zbor HKM Mannheim – Mosbach (zborom je ravnala Veronika Žgela); zbor HKZ Pforzheim – Bruchsal (HKM Srednji Baden) (zborom je ravnao Dominik Spajić – voditelj zbora); HKZ Laupheim (svirali su: Tomislav Krnić, Ivan Zorić, Marija Primorac i Manuela Batinić; voditeljice zbora su: Marija Primorac, Manuela Batinić); zbor HKZ Esslingen, Nürtingen, Filderstadt, Kirchheim (zborom je ravnala: Vera Martinović — voditeljica zbora); zbor HKM Köln (voditelj zbora je fra Denis Šimunović) i zbor HKZ VS-Schwenningen (svirao je Leon Lončarević; zborom je ravnala Silvija Mucko – voditeljica zbora).

Na kraju smotre predstavicima zborova spomenice su predali delegat vlč. Ivica Komadina i fra Jure Zebić. Delegat vlč. Komadina je u znak zahvalnosti ujedno predao prigodne darove fra Juri Zebiću, s. Dioniziji Tomas, voditeljicama programa Stelli Matić i Ameli Dušanić i Stjepanu Boniću, koji je uvelike pomogao u organizaciji smotre.

Nakon smotre za sve je u obližnjoj dvorani župe sv. Bonifacija organiziran objed. Ugodno raspoloženje je nastavljeno uz pjesmu i glazbu. (kta/a.p.)