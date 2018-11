Vatikan, 15. studeni 2018.

Ne reci lažna svjedočanstva protiv bližnjega svoga! – osma je Božja zapovijed o kojoj je papa Franjo razmatrao u katehezi na općoj audijenciji u srijedu, 14. studenoga 2018. na Trgu svetoga Petra.

Ta zapovijed, kaže Katekizam Katoličke Crkve, zabranjuje iskrivljavanje istine u odnosu na druge (KCC 2464). Loše je živjeti u neistinitim komunikacijama jer to onemogućava odnose, a samim time i ljubav. Tamo gdje je laž nema, i ne može biti ljubavi – kazao je papa Franjo.

Kada govorimo o komunikaciji među ljudima, ne mislimo samo na riječi, nego i na geste, na ponašanje, na šutnju i odsutnost – rekao je Papa i istaknuo – Osoba govori sa svim onim što jest i što čini. Svi smo mi uvijek u komunikaciji. Svi mi živimo priopćivajući i neprestano smo na vagi između istine i laži. Što znači reći istinu? Znači li to biti iskren ili točan? U stvari, to nije dovoljno, jer može se iskreno griješiti i može se biti točan u pojedinostima, ali ne shvaćati smisao cjeline.

Ponekad se opravdavamo govoreći: „Rekao sam ono što sam osjećao!“ – primijetio je Sveti Otac i upozorio – Da, ali, apsolutizirali ste svoje mišljenje. Ili: „Rekao sam jednostavno samo istinu!“ Može biti, no jeste li otkrili neke osobne ili povjerljive činjenice? Koliko ogovaranje uništava zajedništvo zbog neprikladnosti i nedostatka tankoćutnosti. Dapače, ogovaranja ubijaju, rekao je apostol Jakov u svojoj poslanici. Brbljivci ubijaju druge jer jezik ubija kao nož.

Budite oprezni! – rekao je papa Franjo i nastavio – Brbljivci su teroristi, jer svojim ružnim govorom bace bombu i mirno odu, no ta bomba uništava nečiji ugled. Nemojte zaboraviti, ogovaranje ubija! Dakle, što je istina? To je pitanje postavio Pilat, upravo kada je Isus pred njim ostvarivao osmu zapovijed (Iv 18,38). Naime, riječi: „Ne reci lažna svjedočanstva protiv bližnjega svoga“, pripadaju rječniku suda. Evanđelje doseže vrhunac kada govori o Isusovoj muci, smrti i uskrsnuću; kada govori o postupku, izvršenju presude i nečuvenoj posljedici.

Isus kojega je Pilat ispitivao rekao je: „Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu“ (Iv 18,37) – citirao je Papa i istaknuo – To je svjedočanstvo, Isus ga daje svojom mukom i smrću. Evanđelist Marko je ispripovjedio kako satnik koji stajaše Isusu nasuprot vidje kako izdahnu, te reče: "Zaista, ovaj čovjek bijaše Sin Božji!“ (Mk 15,39). Da, jer je bio dosljedan. Tim je svojim načinom umiranja Isus objavio Oca, njegovu milosrdnu i vjernu ljubav.

Istina se potpuno ostvaruje u samoj Isusovoj osobi (Iv 14,6), u Njegovom načinu življenja i umiranja koji su plodovi Njegovog odnosa s Ocem – rekao je Sveti Otac i dodao – Taj život djece Božje, On, uskrsli, daruje i nama šaljući nam Duha Svetoga koji je Duh istine i koji našim srcima svjedoči da je Bog naš Otac (Rim 8,16). U svakom svojem djelu čovjek potvrđuje ili poriče tu istinu. Od malih svakodnevnih situacija do najzahtjevnijih odluka. No, to je uvijek ista logika, ona koju su nas učili roditelji, i djedovi i bake kada su nam govorili da ne govorimo laži.

Pitajmo se: koju istinu svjedoče naša kršćanska djela, riječi i odluke? – potaknuo je papa Franjo i nastavio – Jesmo li svjedoci istine ili smo više manje lažljivci preobučeni u poštene. Kršćani nisu izvanredni muškarci i žene, nego djeca Oca nebeskoga koji je dobar i ne razočarava, nego stavlja u njihova srca ljubav prema braći. Ta se istina ne ističe toliko riječima, nego načinom života, a vidi se u svakom pojedinom djelu (Jak 2,18). Čovjek je pošten ako govori i djeluje u skladu s istinom.

Istina je čudesna objava Boga kao Oca i Njegove bezgranične ljubavi. Ta istina odgovara ljudskom razumu, ali ga i nadilazi beskonačno, jer je dar koji je sišao na zemlju i utjelovio se u Kristu raspetom i uskrslom; vidi je onaj koji mu pripada i očituje isto ponašanje. 'Ne reci lažna svjedočanstva', znači živjeti kao djeca Božja, dopuštajući da se u svakom djelu vidi da je Bog Otac i da možemo imati povjerenja u Njega – zaključio je Papa. (kta/rv)