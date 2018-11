Trogir, 14. studeni 2018.

Na blagdan sv. Ivana Trogirskog, zaštitnika grada Trogira, trogirska župa sv. Lovre svečano je proslavila u srijedu, 14. studenoga 2018. Procesiju ulicama grada Trogira u prijepodnevnim satima i Sveto misno slavlje u trogirskoj katedrali Sv. Lovre predvodio je vojni biskup u Bosni i Hercegovini mons. Tomo Vukšić, čiju propovijed prenosimo u cijelosti:

Svetost na način biskupa Ivana iz Trogira: Povjerenje u Božju providnost, prihvaćanje volje Božje i volje Crkve te služenje u konkretnoj zajednici

Draga braćo svećenici i sva ostala braćo i sestre, Kristovi vjernici!

„Ako je Božjom providnošću odlučeno tako, te ne može biti drukčije, samo radi toga da bi moj trud mogao biti na korist toj crkvi, oče, neka bude po Božjoj i tvojoj volji.“ Tim je riječima benediktinac Ivan iz Osorskoga samostana i član pratnje papinskoga poslanika Ivana po Ugarskom kraljevstvu, odgovorio na opetovan upit i više puta iznesen prijedlog ovoga poslanika, da prihvati službu biskupa u Trogiru.

I.

Trogirska zajednica vjernika je zapazila Ivana i smatrala, kako bilježe zapisi, da je „obdaren blagošću, plemenita roda, koji puninom znanja i dostojanstvom ponašanja nadilazi mladenačku dob“. Zato su izrazili želju, da upravo tog Ivana papinski poslanik postavi za njihova novoga biskupa. Na to se papinski poslanik obratio Ivanu, mladom svećeniku iz svoje pratnje. Međutim, ovaj skromni i ponizni redovnik, čuvši prijedlog, odupirao se poslanikovu nagovaranju, da prihvati teret biskupske službe. To su trogirski svećenici i vjernici ubrzo saznali. I bili nemalo razočarani. Ali i uporni da dobiju za svoga biskupa upravo ovaj duhovni i intelektualni dragulj. Zbog toga, kako izvješćuju isti zapisi (Farlatti, Neralić), „sav taj kler i puk, postavši zbog takve obavijesti tužan i žalostan, bojeći se da će razjedinjen grad, ostavši bez pastira, poslije poslanikova odlaska upasti u gore zlo od prijašnjeg i srnuti u nepopravljivu propast, jednoglasno se zarekne, da se neće odmaknuti od poslanikovih vrata, prije nego preko njega ne postignu željeni cilj svoje molbe“.

A kad je poslanik saznao za tu odluku svećenika i naroda, te ne mogavši zanemariti njihovo uporno traženje, ponovno se obratio ovom mladom čovjeku riječima: „Predragi sinko, nije ti nepoznato, kako sam uvjeren i siguran, da je dobro za čovjeka, kad od svoje mladosti ponese jaram, budući da je, kako naime čitamo u Evanđelju, ugodan za nošenje, a teret njegov lagan. Stoga moraš znati, brate, da te odluka Božje providnosti preko glasova ovoga puka poziva, da ovdje položiš Gospodinu svoj zavjet.“

Na kraju, uviđajući da se Božja odluka ne može promijeniti i prihvaćajući poslanikov nagovor, Ivan je izgovorio riječi svoga pristanka, navedene na početku ovoga razmišljanja.

Bilo je to davne 1064. godine, kada je ova biskupska stolica bila ostala upražnjena, te je biskup Ivan nakon toga sve do 1111. godine, to jest cijelih 47 godina, sretno i sveto predvodio njezinu zajednicu Kristovih vjernika. Za to mu je ova Crkva trogirska bila uvijek iskreno i duboko zahvalna, sve do današnjega dana. Smatrala ga je uvijek ne samo svojim biskupom nego ga doživljava i danas također svojim svecem zaštitnikom. I upravo u toj dugoj tradiciji poštovanja i zahvalnosti ove zajednice progovara glas naroda Božjega u Trogiru. On je utemeljen na vlastitom uvjerenju, da je Ivanova svetost stvarna i na svojoj želji da se nasljeduje Ivanov primjer i način svetosti. Tako vjeruje Ecclesia traguriensis i nastoji nasljedovati ga. A mi se s ponosom priključujemo toj tradiciji i uvjerenju te slavimo ovu zahvalnu Svetu Misu u čak 907. godini poslije Ivanova rođenja za Nebo.

Upravo zato neka nastavak ovoga razmatranja bude upravo o to dvoje: o uvjerenju da je Ivanova svetost stvarna i o želji da se nasljeduje njegov primjer.

II.

Ako bismo pokušali potražiti razloge zbog kojih bi se moglo tvrditi, da je Ivanova svetost bila stvarna, onda se čini, da se osnovne elemente za potvrdan odgovor može naći u onoj rečenici, kojom smo započeli ovo razmišljanje. To zato što ona svjedoči u dubokoj kršćanskoj vjeri ovoga skromnog, ali vrlo obdarenoga svećenika i redovnika. Ona bilježi Ivanove riječi, koje su proizašle iz njegove duboke vjere, da se autentičan kršćanski i svećenički život sastoji, provodi i posvećuje na četiri istovremene i međusobno neodvojive razine. Na prvomu je mjestu povjerenje u Providnost Božju i stvarno uvjerenje, da u vlastitom životu ne smije biti drukčije negoli je Providnost odlučila. Drugo, jednom prepoznata volja Božja treba biti postavljena iznad vlastitih želja, nakana i planova, tako da se osobne talente i sposobnosti, koje nam je darovala upravo ta volja Božja, a da ih ničim nismo zaslužili, izgrađuje i oplemenjuje radi vršenja i ostvarenja volje Božje na ovomu svijetu. Na trećemu su mjestu volja i glas Kristove Crkve kao putokaz, usmjerenje i kompas vjernikova života; kao korektivan glas i povijesno vezivo služenja braći i sestrama te posvećenja cijeloga Naroda Božjega. I četvrto, budući da Crkva, koju je Krist htio, postoji, traje i ostvaruje se samo u konkretnim partikularnim zajednicama vjernika, i bez njih je zapravo i nema, odnosno budući da u povijesti samo „u njima i iz njih postoji jedna i jedina Katolička Crkva“ (Lumen gentium 23), onda se pripadnost i ljubav prema Kristovoj Crkvi očituje, vrši i dokazuje samo kroz sudjelovanje i služenje u tim pojedinim zajednicama Kristovih vjernika.

Zato, u prilog tvrdnji da je Ivanova želja za svetošću bila stvarna, a radi posvećenja nas, koji smo još uvijek na putu prema vječnosti, i radi prepoznavanja svih četiriju spomenutih elemenata u Ivanovoj duhovnosti, ponovimo još jednom njegove riječi koje glase: „Ako je Božjom providnošću odlučeno tako, te ne može biti drukčije, samo radi toga da bi moj trud mogao biti na korist toj crkvi, oče, neka bude po Božjoj i tvojoj volji.“

III.

Uvjerenje o svetosti bilo kojega blaženika, sveca i mučenika je autentično i iskreno samo u mjeri u kojoj se u svom životu nastoji nasljedovati primjer sveca kojega se štuje. Stoga postavljamo pitanje: Što je ono iz života ovoga čovjeka iz dalekih vremena što treba danas nasljedovati? U čemu se sastoji suvremenost njegova davnog primjera? Što je ono što bi bilo dobro, da nasljeduju također današnji grad Trogir, njegova uprava i njegovi stanovnici, sadašnja zajednica Kristovih vjernika ovoga grada i cijela hrvatska društvena i narodna zajednica, kojoj oni u ovom času pripadaju? A u odgovoru na postavljena pitanja želio bih podsjetiti na samo tri teme i područja, u kojima se uočava hitna potreba primjene Ivanove poruke.

Oni, koji su se bavili životom biskupa Ivana, bilježe da je on bio vrlo učen i dobar čovjek, iznimnih ljudskih i kršćanskih osobina, skroman, mudar, sklon vršenju pokore i samozatajan. Kažu, da ga je krasila blagost i vrlo uporna miroljubivost. Pozivao je na mir, zalagao se za pravdu, štitio ljudske živote i posredovao među zavađenima radi njihova pomirenja. To je bilo iznimno važno zato što je Ivan bio imenovan na biskupsku službu u ovom gradu upravo u vrijeme velikih podjela i sukoba, koje je on nastojao i velikim dijelom uspio smiriti.

Poruka je to, draga braćo i sestre, koja je vrlo suvremena osobito za sadašnje društvo, koje je nažalost podijeljeno ideološki, vrijednosno, politički i na mnoge druge načine, te stoga vapi za prevladavanjem podjela i pomirenjem suparnika. I zaista su potrebni novi posrednici mira, sloge i suradnje, te tu važnu potrebu hrvatskoga društva preporučamo u zagovor svetog Ivana, samozatajnog i upornoga mirotvorca.

Ivan se, kažu poznavatelji njegova života, u svoje vrijeme, kad su se nad ovim područjem prelamali i sudarali interesi različitih vladara, vrlo zalagao za hrvatsko usmjerenje dalmatinskih gradova. Zato se njegovo ime može pročitati na ispravama hrvatskih kraljeva Krešimira, Zvonimira i Stjepana. Bilo je to u važno vrijeme uspona hrvatskih vladara, ali i u nezgodnim godinama gubitka domaće dinastije, utapanja i žrtvovanja narodne suverenosti u uniji sa širom, ali nehrvatskom političkom zajednicom.

I ta Ivanova poruka vrlo je suvremena. I ne treba ju posebice tumačiti. Nego, naspram ponekada nedovoljno promišljene trke za današnjom unijom, kao Ivan, ne treba se niti se smije izolirati od svijeta, već sa svima treba surađivati i biti otvoren, ali razborito i uvijek braneći hrvatsko usmjerenje, suverenitet, interes, potrebu, ime, identitet, čovjeka, narod, grad i državu.

I treće, Ivan je bio biskup u vrijeme, kad je papa Grgur VII. provodio korjenitu obnovu Crkve, jer neki njezini članovi i vođe nisu bili na visini, koju je od njih zahtijevalo njihovo kršćansko ime, čast, poslanje i crkvena služba. On se vrlo zauzeto pridružio nastojanju opće Crkve, da bude obnovljena i osnažena, vjerna Kristu, da bude ponizna službenica Kristova i da negativne pojave budu odstranjene. Stoga je upamćen kao biskup, koji je bio osjetljiv na procese u općoj Crkvi i vrlo ustrajan u obnovi ne samo svoje biskupije, nego i cijele Dalmacije i drugih dijelova Hrvatske. U tomu se, u crkvenom smislu, prepoznaje njegov osjećaj odgovornosti ne samo za duhovno zdravlje klera i vjernika njegove biskupije, nego i svijest biskupske suodgovornosti za cijelu Crkvu Božju.

Draga braćo i sestre, svećenici i vjernici, vrlo lako je uočiti suvremenost i važnost primjene također ove poruke Ivanova primjera. Stoga iskreno molimo Gospodina neka, po zagovoru svetog Ivana, što prije zaživi suvremena i hitna potreba, da se njegov način života nasljeduje također na području obnove Crkve, koju provode današnji Petrovi nasljednici.

IV.

Draga braćo i sestre!

Blagdan svetog Ivana je dan grada Trogira. Stoga svim njegovim stanovnicima, vodstvu i prijateljima najiskrenije čestitam ovaj blagdan, sa željom da ga volite i da mu služite poput svetog Ivana. A to znači nasljedovati njegov primjer i način, prvenstveno trudeći se oko osobnoga rasta i posvećenja, da biste mogli, poput svetog Ivana, voljeti ovaj grad i njegove ljude; širiti mir, slogu i razumijevanje; štititi život svakoga čovjeka; dostojanstvo i slobodu hrvatskoga naroda te uporno pomagati duhovnu i svaku obnovu cijele Crkve i svih njezinih članova.

U svemu tome neka nam svima kao vodilja služe riječi svetoga Pavla, koje smo čuli u odlomku iz Poslanice Rimljanima. Zato ih ponizno ponavljamo kao biblijsku zapovijed i kao svoju molitvu: „Budite istomišljenici među sobom! Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri! Nikome zlo za zlo ne vraćajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima! Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima! […] Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga, i ako je žedan, napoj ga! […] Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo“ (Rim 12,16-21).

Neka tako bude! Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.