Rim, 14. studeni 2018.

Biskupi članovi Hrvatske biskupske konferencije u zajedništvu s hrvatskom rimskom zajednicom u nedjelju, 11. studenoga u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima proslavili su blagdan sv. Nikole Tavelića te sudjelovali na jesenskom susretu hrvatskih rimskih studenata. Koncelebriranu Misu predvodio je riječki nadbiskup i metropolit Ivan Devčić, a propovijedao šibenski biskup Tomislav Rogić.

Uz brojne Hrvate koji žive u Rimu na Misi su sudjelovali i veleposlanik Republike Hrvatske u Italiji Jasen Mesić i veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici Neven Pelicarić.

Na početku Mise rektor Hrvatskog papinskog zavoda vlč. Bože Radoš pozdravio je sve okupljene. Poseban pozdrav je uputio hrvatskim biskupima koji od 12. do 17. studenog borave u pohodu „Ad limina apostolorum“ podsjetivši kako je pohod Ad limina kanonski utemeljio papa Siksto V. Povukao je zatim paralelu između Hrvatske crkve sv. Jeronima u kojoj trenutno traju radovi na obnovi istaknuvši da, kao što se ta crkva obnavlja iznutra i izvana i vraća joj se njezina izvorna ljepota, tako i živa Crkva ima istu trajnu potrebu: učvrstiti temelje, osnažiti strukture i tražiti putove da slika Crkve zablista u izvornoj ljepoti. „Obnova u Crkvi nikada ne prestaje. ‘Skele’ se samo premještaju s jednoga na drugo područje, dolaze novi i stručni radnici. Ordinariji i redovnički poglavari prepoznali su u vama, dragi studenti, sposobnosti koje će sutra, osnaženi novim spoznajama i vjerničkim iskustvom, biti dragocjene u obnovi i usavršavanju partikularne Crkve“, poručio je hrvatskim rimskim studentima rektor Radoš.



Biskup Rogić je u homiliji za sv. Nikolu Tavelića rekao kako je prvi proglašeni svetac iz Hrvatskog naroda jedan od onih svijetlih likova, trajna inspiracija na Hrvatskom nebu, u 952 godina postojanja grada Šibenika. U nastavku homilije upozorio je kako se u našemu vremenu sve relativizira. Naše vrijeme sve postavlja u pitanje do te mjere da se gubi jasnoća stavova, uvjerenja. Sve može i ovako i onako. I najveće svetinje olako se izvrgavaju ruglu.

„Temeljne vrijednosti obitelji, života, čovjeka kao slike Božje, njegovo dostojanstvo – dovedeni su u pitanje. Kao da smo u današnjem poimanju čovjekove slobode izgubili kompas. Ima li vrijednosti za koje se isplati živjeti, uporno svjedočeći svakog dana? Ima li ideala za koje se isplati uložiti sav svoj život, za njih živjeti i umrijeti ako zatreba? Ima li danas u našim sredinama smisla za žrtvu, velikodušnost bez računice?, zapitao se biskup Rogić te odmah odgovorio: Ima ih, ima. Postoje i danas onih koji za istinu trpe. Ima i danas onih koji velikodušno služe drugima.

Ima i danas onih koji radi svojih uvjerenja gube glavu, posao, prihvaćanje okoline, onih koji se skrovito i samozatajno odriču svoga života, svoje sebičnosti da bi drugima učinili život ljepšim. Kad takvih ne bi bilo, ni nas više ne bi bilo. Svijet počiva na plemenitosti, ljubavi, sebedarju i spremnosti na žrtvu koju ljudi ne moraju vidjeti, ali ju vidi Bog: – duše su pravednika u ruci Božjoj, istaknuo je biskup Rogić u homiliji rekavši kako nas mučenici uče tumačiti, naviještati i životom svjedočiti vjeru.

Crkva je i danas pozvana biti misionarska, navjestiteljska. Ne zatvoriti se u neke postojeće okvire i uzmicati pred svijetom, zatvarati se u sebe, istaknuo je biskup Rogić.

U mučenicima uvijek je ljubav pobijedila mržnju. Prava ljubav dokazuje se u žrtvi. Volim onoliko koliko sam se spreman podnijeti za nešto, neku vrednotu ili nekoga, voljenu osobu, – koliko sam se spreman žrtvovati za nešto ili nekoga. Loše zvuči i bolno se doživi kad ti netko obeća brda i doline ali pri prvoj zapreci, poteškoći jednostavno odustaje.

Prava ljubav ne traži svoje nego se nesebično daruje, žrtvuje. To svjedoče mučenici. Na koncu, ono za što se ne umire, odumire, jednostavno nestaje jer nitko za to ne živi, jer se nitko za to ne žrtvuje. Kad pobijedi sebičnost, svi gube, rekao je biskup Rogić u homiliji.

Nakon Mise Ženska klapa „Amfora“ iz Dubrovnika održala je kraći koncert. (kta/ika)