U četvrtak, 8. studenog 2018. u sarajevskoj prvostolnici obilježen je dan spomena na slugu Božjega nadbiskupa Josipa Stadlera uz sudjelovanje vjernika sarajevskih župa, sestara Služavki Maloga Isusa, djece Stadlerovog dječjeg Egipat, zajednice Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa (VBS), Prijatelja Maloga Isusa i hodočasnika iz župe Gromiljak predvođenih sestrom Jelenom Jovanović; hodočasnika iz Rehabilitacijskog centra »Sveta Obitelj« za osobe s posebnim potrebama iz Mostara ne čelu sa sestrom Rudolfom Paradžik; te djelatnika Doma za stare i nemoćne osobe „Sveti Josip“ iz Viteza predvođenih sestrama: Admiratom Lučić, Genovevom Rajić i Anom Prkić.

Euharistijskom slavlju prethodila je molitvena priprava koju su animirale sestre Služavke Maloga Isusa moleći Gospinu krunicu i razmišljajući o otajstvima svjetla uz poticajne misli nadbiskupa Stadlera, te Gospine litanije.

Euharistijsko slavlje u večernjim satima predvodio je mons. Pavo Jurišić, postulator kauze za proglašenje blaženim sluge Božjega nadbiskupa Stadlera, uz suslavlje katedralnog župnika vlč. Mate Majića, rektora VBS-a preč. Josipa Kneževića, vicerektora vlč. Ilije Markovića i duhovnika vlč. Jakova Kajinića te uz asistenciju đakona vlč. Nebojše Stipića i bogoslova VBS-a.

Misna čitanja čitali su hodočasnici iz Gromiljaka, a liturgijsko pjevanje animirali su bogoslovi VBS-a.

U prigodnoj propovijedi mons. Jurišić potaknuo je sve prisutne na žarku molitvu za proglašenje blaženim sluge Božjeg nadbiskupa Stadlera te kazao: „Kada će Stadler postati svetac ne ovisi ni od postulature kauze za proglašenje blaženim, ni od Svete stolice, ni od Kongregacije za svece, nego zavisi od svih nas“. Postavio je pitanje svima: „Koliko smo doista uvjereni da je on svetac, koliko mu se molimo da nas zagovara kao svetac? Koliko smo naučili njegov život, duhovnost da znamo o njemu nešto reći?“ Kazao je još: „Do oltara Stadlera dovodi želja vjernika, koji su uvjereni da je on svetac i koji žive njegovu duhovnost u svom životu i nastoje živjeti kako je on živio.“ Osvrćući se odlomak iz prvog misnog čitanja u kojem sv. Pavao piše da radi Krista sve smatra gubitkom, mons. Jurišić je kazao da se to očitovalo i u životu sluge božjeg nadbiskupa Stadlera, ističući posebno njegovo shvaćanje svih događanja u Božjem duhu i njegovu živu vjeru u Isusa Krista.

Nakon popričesne molitve, kako je to već uobičajeno, svi su se okupili u dnu katedrale oko groba sluge Božjega Stadlera te, pod vodstvom mons. Jurišića, izmolili prigodne molitve na svoje osobne nakane, kao i na nakanu proglašenja blaženim nadbiskupa Stadlera. (kta)

