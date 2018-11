Vatikan, 13. studeni 2018.

Biskup je sluga, a ne princ – rekao je papa Franjo tijekom Mise u Domu svete Marte na blagdan biskupa i mučenika svetoga Jozafata, 12. studenog, govoreći kakav mora biti biskup i osvrćući se na čitanje liturgije toga dana iz Poslanice Titu. Potanko je opisao lik biskupa i govorio o postavljanju kriterija po kojima se uspostavlja red u Crkvi.

Revnost i nedostatak reda dvije su stvari koje je Papa istaknuo kako bi rekao kako je nastala Crkva, podsjećajući također na divne stvari koje su učinjene. U Crkvi uvijek postoji zbrka i snaga Duha Svetoga. Zbog nedostatka reda ne smijemo se prestrašiti jer i to je lijep znak – rekao je Papa i objasnio – Kada je Crkva osnovana, nije bilo sve uređeno, nikada nije bila bez problema i zbrke. Tu zbrku i nedostatak reda treba urediti. Na Prvom je jeruzalemskom koncilu bila borba između judaista i ne judaista. Organizirali su koncil i sredili stvari.

Zato sveti Pavao ostavlja Tita na Kreti kako bi uveo red, podsjećajući ga da je prva stvar vjera – rekao je Sveti Otac i nastavio – U isto vrijeme daje kriterije i upute o liku biskupa kao Božjeg upravitelja. Biskupa opisuje kao Božjega upravitelja, ne upravitelja dobara, moći i veza, nego Božjega upravitelja koji uvijek mora ispravljati sebe pitajući se: Jesam li upravitelj Božji ili sam profiter? Biskup je Božji upravitelj koji mora biti besprijekoran. Istu je stvar Bog tražio od Abrahama: „Hodi u mojoj prisutnosti i budi besprijekoran“. Tim se riječima nekoga postavlja za glavara.

Podsjetivši da biskup ne smije biti nadut, ohol, nagao i sklon vinu, jednom od najčešćih poroka Pavlovog vremena, da ne smije biti profiter i navezan na novac, papa Franjo je upozorio da je takav biskup nevolja za Crkvu, pa i ako ima samo jednu od tih mana. Ako je gostoljubiv, ljubitelj dobra, razuman, pravedan, svet, uzdržljiv i priljubljen uz vjerodostojnu riječ nauka, onda je sluga Božji.

Takav mora biti biskup – rekao je Papa i preporučio – Kada počne postupak za izbor biskupa, bilo bi dobro postaviti ta pitanja na početku kako bi se znalo može li se nastaviti s postupkom. No, iznad svega se vidi da biskup mora biti ponizan, blag, sluga, a ne kraljević. To zahtijeva Božja riječ.

Netko će reći: Da, oče, to je istina, to se mora činiti nakon Drugog vatikanskog sabora. Ne, to se mora činiti nakon svetog Pavla! – istaknuo je Papa. To nije postkoncilska novost. Tako je od početka kada je Crkva shvatila da mora uspostaviti red s takvim biskupima.

U Crkvi se ne može uspostaviti red bez takvog ponašanja biskupa – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Ono što vrijedi pred Bogom nije to da smo simpatični i da dobro propovijedamo, nego poniznost i služenje. Podsjećajući na blagdan svetog Jozafata, biskupa i mučenika, Papa je na kraju potaknuo na molitvu za biskupe kako bi bili kao što traži sveti Pavao. (kta/rv)