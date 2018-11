Split, 12. studeni 2018.

Od 13. do 18. studenoga 2018. na Zagrebačkom Velesajmu održava se 41. međunarodni sajam knjiga i učila Interliber na kojemu nastupa i nakladna kuća Verbum. Na ovom 41. Interliberu nakladna kuća Verbum izložit će svoje brojne novitete u Paviljonu br. 5, a Verbumov štand nosit će oznaku 8b.

U utorak, 13. studenoga, u programu Interlibera od 18 do 19 sati na centralnoj bini Paviljona broj 6 po prvi puta u Hrvatskoj održat će se predstavljanje nove knjige-intervjua pape Franje "Zdravo Marijo". Knjigu će predstaviti don Mihovil Kurkut te dr. sc. Miro Radalj i mr. sc. Petar Balta, direktor i glavni urednik nakladne kuće Verbum.

Nakladna kuća Verbum na Interliberu nastupa od 2001. godine, a za sve ljubitelje dobre knjige pripremila je prigodne popuste: opći popust na sva Verbumova izdanja od 20%, dok će prigodni kompleti knjiga biti dostupni uz popuste od 30% do 50%.

Verbumova široka i raznovrsna ponuda uključuje niz vjerskih izdanja, romane, publicistiku, knjige za djecu, obiteljsku literaturu, priručnike za samopomoć itd., tako da među tim izdanjima svatko može naći nešto za sebe.

Osim hit knjige pape Franje "Zdravo Marijo" u kojoj Papa govori o Marijinu otajstvu tumačeći redak po redak molitvu Zdravo, Marijo u živu i plodnu razgovoru s teologom i zatvorskim kapelanom don Marcom Pozzom, pažnju publike na Interliberu će zasigurno privući i hrvatsko izdanje svjetskog bestselera "12 pravila za život" uglednog kliničkog psihologa dr. Jordana Petersona koji je po mnogima najutjecajniji intelektualac našega doba, poznat po javnim predavanjima i angažmanu na društvenim medijima. Svjetsku slavu stekao je upravo bestselerom "12 pravila za život" koji je odmah po objavljivanju postao najprodavanija knjiga na svijetu, zauzimajući niz tjedana prvo mjesto na raznim ljestvicama bestselera kao i na stranici Amazon.com. U ovoj iznimnoj knjizi Jordan Peterson nudi 12 jednostavnih, ali dubokih i mudrih pravila koje će svakome pomoći da dovede svoje misli, svoju osobnost i svoj dom u red i to ne pomoću površnih instant rješenja nego usvajanjem bitnih istina zajedničkih svim ljudima. Na najteža životna pitanja kao i ona o smislu i sreći života, Peterson odgovara izravno i sveobuhvatno, povezujući drevne mitove i tradicije, psihologiju, filozofiju i religiju sa zapanjujućim otkrićima najnovijih znanstvenih istraživanja. Sve ovo razlog je zašto knjigu "12 pravila za život" sa zanimanjem čita najširi krug ljudi, neovisno o dobi, svjetonazoru i obrazovanju.

Od zanimljivih naslova naći će se i svjetski bestseleri prodani u milijunima primjeraka - "Samo za žene" i "Samo za muškarce", koji otkrivaju kako zapravo funkcionira suprotan spol - kako ih razumjeti i shvatiti što žele. U knjizi "Samo za žene" poznata autorica i bračna savjetnica Shaunti Feldhahn otkriva što bi svaka žena – neudana ili udana – trebala znati. Na osnovu temeljitih istraživanja i doprinosom tisuća muškaraca autorica pojašnjava zašto je muškarcima poštovanje važnije čak i od iskazivanja ljubavi. Knjigu "Samo za muškarce" Shaunti Feldhahn je napisala zajedno sa suprugom Jeffom, a u njoj otkrivaju dosad nepoznate istine i jednostavne stvari koje će muškarcima radikalno popraviti odnos s voljenom ženom.

Među Verbumovim novitetima na Interliberu će biti dostupan novi izvanredni roman "Njujorška luda" Michaela O'Briena, uglednog kanadskog pisca, vrlo omiljenog i kod hrvatske publike. U ovoj svojoj novoj uspješnici O’Brien donosi toplu ljudsku priču smještenu u suvremeni New York tkajući svojom književnom umješnošću i umjetničkim okom prelijepu potresnu priču punu topline, koja ostavlja bez daha. Glavni likovi romana su dvije specifične osobe: Billy - gorostas, visok preko dva metra, kojega se svi boje i izbjegavaju i Francisco - mladić koji ne zna gdje se nalazi ni otkuda dolazi, no uvjeren je da je on slavni slikar Francisco de Goya iz 17. stoljeća. Zaplet počinje kada div Billy, bivši neuspješni košarkaš velikoga srca, naizgled slučajno susretne Francisca i uzme ga k sebi, brine se za njega te mu pomaže da dođe do izgubljenoga identiteta i istine o vlastitomu životu.

Valja spomenuti i knjigu "Dijalog utjehe u nevoljama" velikog intelektualca, sveca i mučenika Thomasa Mora koju je napisao u vrijeme svoje velike kušnje – u iščekivanju izvršenja kazne pogubljenja zbog toga što je ostajući vjeran vlastitoj vjeri ušao u sukob s kraljem Henrikom VIII. ne htijući ga priznati za vrhovnoga poglavara Crkve. Ovo remek-djelo u našim suvremenim okolnostima danas je itekako aktualno i potrebno, nudeći odgovore na pitanja životnoga smisla i životnih nevolja, kao i uzore i putokaze u zajedničkoj beskompromisnoj borbi za opće dobro.

Još jedan od zanimljivih naslova je izvrsna monografija autorskog dvojca Gornyja i Rosikona naslova "Uzdam se" koja nas vodi na mistično putovanje, krenuvši od zabačene provincije u kojoj se rodila Faustina pa sve do svjetski poznatoga svetišta Božjega milosrđa u Łagiewnikima.

Najmlađe čitatelje razveselit će izdanja za djecu objavljena u nakladi Verbuma – Biblije za najmanje, slikovnice, bojanke itd.

Osim spomenutih noviteta Verbum će na svom štandu 8b u Paviljonu 5 izložiti i ostale svoje naslove, gotovo 600 naslova s područja književnosti, duhovnosti, publicistike, dječjih izdanja, multimedijalnih izdanja koji će zadovoljiti različite ukuse, dostupne uz prigodne popuste.

Dana 13., 14., 15. i 18. studenoga Interliber će biti otvoren od 10:00 do 20:00 sati, a u petak i subotu 16. i 17. studenoga od 10 do 21 sat. Ulaz za sve posjetitelje je besplatan. (kta)