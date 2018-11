Frankfurt na Majni, 12. studeni 2018.

I tiska je izašao broj Žive zajednice za studeni, glasila hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni, koji ove godine slavi 40. obljetnicu izlaženja. Broj je posvećen Godišnjem pastoralnom skupu hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe, koji je održan krajem rujna u Sarajevu o temi „Iskustvo Crkve u multikulturalnom i multireligijskom svijetu (primjer BiH)“. Na skupu su predavanja održali: pomoćni vrhbosanski biskup, predsjednik Vijeća HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu mons. dr. Pero Sudar, doc. dr. Tomislav Kovač, prof. dr. Niko Ikić, prof. dr. Ivan Šarčević, dr. Dževada Šuško i izv. prof. dr. Vladislav Topalović.

Od vijesti iz opće Crkve izdvaja se kanonizacija sedmero novih svetaca. Novi su sveci: papa Pavao VI. (Giovanni Battista Montini) (1897.—1978.), mučenik i nadbiskup San Salvadora Óscar Arnulfo Romero Galdámez (1917.—1980.), biskupijski svećenik i utemeljitelj Instituta klanjateljica Presvetoga Sakramenta Francesco Spinelli (1853.—1913.), biskupijski svećenik Vincenzo Romano (1751.—1831.), djevica i utemeljiteljica Instituta siromašnih služavki Isusa Krista Maria Caterina Kasper (1820.—1898.), djevica i utemeljiteljica Kongregacije sestara misionarki križarki Crkve Nazaria Ignazia od svete Terezije od Djeteta Isusa (1889.—1943,), te laik Nunzio Sulprizio (1817.—1836.).

U novom broju su i brojne vijesti iz života domovinske Crkve. između kojih o pokretanju u Zagrebu Hrvatske katoličke mreže, koja objedinjuje Hrvatski katolički radio, Informativnu katoličku agenciju i Odjel novih medija. U novom također su brojne vijesti iz hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj – o hodočašćima, susretima, proslavama, pimopredajama... U novom broju je razgovor s don Ivanom Filipovićem u kojem, unatoč osobnom teškom životnom iskustvu, ističe kako Bog ima što reći čovjeku i biti s njim. Doc. dr. sc. s. Valerija Kovač u sklopu teoloških osvrta o temi „Čovjek u Božjoj vječnosti“ ovoga puta piše o mogućnosti vječne odjeljenosti od Boga. „Pakao je negativan svršetak čovjekova života, promašeni život bez Boga.“ Tu su i redovne rubrike za najmlađe „Dječji kutak“ i „Mladi i mediji“, u kojoj se može čitati o medijima i mentalnom zdravlje. „Nije prekasno da se uz suradnju roditelja, zdravstvenih radnika te odgojitelja i nastavnika radi na prepoznavanju, preventivi i angažmanu oko mentalnog zdravlja.“

Delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina u svojoj Poruci u sklopu priloga na njemačkom jeziku piše o Gutenbergovoj godini 2018.

Glavni urednik Žive zajednice dr. Adolf Polegubić Uvodnik je naslovio „Iskustvo Crkve u multikulturalnom i multireligijskom svijetu (primjer BiH)“. Posebno je istaknuo riječi mons. Pere Sudara na okruglom stolu tijekom Pastoralnog skupa u Sarajevu, koji je kazao: „Možda se od nas očekuju prebrzi rezultati. Naše su rane gledajući vremenski još jako jako svježe, a gledano povijesno one su jako duboke. Ovdje je opasnost koja se stalno ponavlja, manipuliranje s vlastitom boli i boli drugoga, a često se razumije samo vlastita bol. Stoga je potrebno, a to je tako jedino i moguće, prihvatiti drugoga s njegovom istinom. Ovdje je povijest bila takva da je svatko barem jedanput došao na red da teško strada. Često se pamti samo svoje. Tako se ne može naprijed. Potrebno je dopustiti čovjeku, narodu i Crkvama i vjerskim zajednicama vrijeme da odbolujemo. (...) Temelj je naše nade posvijestiti ljudima, a to je zadaća Crkava i vjerskih zajednica, kako smo sudbinski vezani i kako smo izdanci istog korijena. Ne zato što nas je isti Bog jednake stvorio, nego zato što nas je povezao, etnički, poviješću i kulturno, a i patnjom. Ako to uspijemo prenijeti prije nego nas nestane, preživjet ćemo“. (kta)