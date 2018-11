Vatikan, 12. studeni 2018.

Bog je na strani posljednjih – rekao je papa Franjo u nagovoru uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju, 11. studenog 2018. na Trgu svetog Petra u Vatikanu, osvrćući se na evanđelje liturgije dana (Mk 12,38–44) kojim je završio niz Isusovih pouka u jeruzalemskom hramu i koje ističe dvije suprotstavljene osobe: pismoznanca i udovicu.

Prva predstavlja važne, bogate i utjecajne ljude, a druga posljednje, siromašne i slabe – rekao je Papa i napomenuo – U stvari, odlučna se Isusova prosudba pismoznanaca nije odnosila na cijelu vrstu tih ljudi, nego na one među njima koji su se razmetali svojim društvenim položajem i kitili se naslovom „rabbi“, što znači učitelj, te koji su voljeli biti poštovani i zauzimati prva mjesta (Mk 12,38-39). Još je gore to što je njihovo hvastanje bilo vjerske naravi.

Voljeli su duge molitve da ih se vidi (Mk 12,40) i služili su se Bogom kako bi sebe isticali kao vjerodostojne branitelje Njegova zakona – rekao je Sveti Otac i naglasio – Taj ih je stav nadmoćnosti i ispraznosti vodio u preziranje onih koji su malo vrijedili i bili u nepovoljnom materijalnom položaju kao što su udovice. Isus je raskrinkao taj pokvareni način ponašanja. Osudio je ugnjetavanje slabih koje se činilo svrhovito na temelju vjerskih razloga, jasno govoreći da je Bog na strani posljednjih.

Da bi dobro utisnuo tu pouku u srca učenika dao im je živi primjer neke siromašne udovice čiji je društveni položaj bio beznačajan jer nije imala muža koji bi mogao braniti njezina prava, a zbog toga je postala lak plijen nekog beskrupuloznog vjerovnika – rekao je papa Franjo i istaknuo – Ta žena, koja je u hramsku riznicu ubacila samo dva novčića, to jest sve što joj je ostalo, pokušala je dati svoj prilog i biti nezapažena, gotovo srameći se. No, upravo u toj poniznosti ona je izvršila čin koji ima veliko vjersko i duhovno značenje.

Ta gesta koja je bila puna žrtve, nije promakla Isusovom pogledu koji je u njoj vidio sjaj potpunog dara sebe, čemu je želio naučiti i svoje učenike – rekao je Papa i nastavio – Njegova nam pouka pomaže da obnovimo ono što je bitno u našem životu i potiče nas na stvaran i svakodnevni odnos s Bogom. Gospodinova su mjerila drugačija od naših.

On drugačije gleda osobe i njihovo ponašanje – rekao je Sveti Otac i dodao – ne mjeri količinu, nego kvalitetu, ispituje srce i gleda čistoću namjera. To znači da bi naše „darivanje“ Bogu u molitvi i drugima u ljubavi, uvijek moralo izbjegavati puko uobičajeno i službeno ponašanje, kao što je logika računice, te biti izraz besplatnosti. Isus nas je besplatno spasio, nije nam naplatio otkupljenje, te i mi moramo činiti stvari besplatno. Zato Isus ukazuje na tu siromašnu i velikodušnu udovicu kao uzor kršćanskog života za nasljedovanje.

Ne znamo njezino ime, no poznajemo njezino srce, i to je ono što vrijedi pred Bogom – rekao je papa Franjo i potaknuo – Kada smo u napasti da se ističemo i sebično iskoristimo svoja djela ljubavi prema drugima, kada se previše zanimamo kako nas drugi vide, mislimo na tu ženu. To će nam pomoći skinuti sa sebe ono što je površno i ići prema onom što uistinu vrijedi, te tako ostati ponizni.

Neka nas Blažena Djevica Marija, siromašna žena koja se potpuno darovala Bogu, podržava u nakani darivanja Gospodinu i braći ljudima, ne nečega svojega, nego sebe, ponizno i velikodušno – zaključio je Papa. (kta/rv)