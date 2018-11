Skopje, 11. studeni 2018.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, veliki kancelar Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u nedjelju 11. studenog 2018. predvodio je svečano Euharistijsko slavlje u katedrali Presvetog Srca Isusova u Skopju u zajedništvu s biskupom skopskim i eparhom strumičko–skopskim mons. Kirom Stojanovim i biskupom mostarsko-duvanjskim i apostolskim upraviteljem trebinjsko-mrkanskim mons. Ratkom Perićem. Svećenicima, koji pastoralno djeluju u Skopskoj biskupiji i u novouspostavljenoj Strumičko-skopskoj eparhiji Uznesenja Blažene Djevice Marije, pridružila se i nekolicina svećenika iz Bosne i Hercegovine. Na Svetoj misi sudjelovale su časne sestre Euharistinke, sestre sv. Majke Terezije i sestre sv. Vinka Paulskog – usmiljenke Slovenske provincije te drugi vjernici.

Pozdrav kardinalu Puljiću, biskupu Periću, predavačima na Studijskom danu i drugim svećenicima, časnim sestrama i svim okupljenima uputio je biskup Stojanov. „Braćo i sestre, dan je Gospodnji kada Isus svoje učenike okuplja da ih učini dionicima lomljenja kruha svoje riječi i hranom Euharistije. Radost mi je istaknuti da je ova nedjelja s osobitim razlogom danas nama ovako svečana. Kako znadete, jučer smo imali Studijski dan o povijesti Katoličke crkve u Makedoniji. Nakon uspjelog radnog dana, danas želimo proslaviti Gospodina u susretu s njim. Neka ova Euharistija, kao i svaka zahvalnica, bude na osobit način popraćena i našom molitvom s ovdje prisutnim gostima da bismo kao biskupije mogli i dalje kao crkva svjedočki koračati kroz povijest koja nas čeka“ kazao je biskup Stojnaov.

Uvodeći u Misno slavlje, kardinal Puljić pozvao je sve okupljene da na poseban način mole za mir podsjećajući da se upravo danas sjećaju stote godišnjice završetka Prvog svjetskog rata i 11. studenoga 1918. kada je u Compiegneu potpisano primirje i obilježen kraj Prvog svjetskog rata u kojem je život izgubilo više od 18 milijuna ljudi. Istaknuo je važnost molitve za mir jer je Bog istinski darovatelj mira u srcima, među ljudima i u svijetu.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić kazao je da su, na poziv biskupa Stojanova, on i drugi biskupi i profesori došli iz Bosne i Hercegovine u Skopje te da su tijekom Studijskog dana, održanog dan ranije, „hodali kroz stoljeća promatrajući put Katoličke Crkve u Makedoniji“. „Potrebno je znati svoje korijenje kako bi znali na čemu smo nikli i cijenili sve žrtve koje su ugrađene u to korijenje“, kazao je kardinal Puljić dodajući da je tijekom Studijskog dana čuo dosta potresne podatke o pogibiji katolika u pojedinom stoljećima kada su ostajali vjerni Kristu i Crkvi. Ukazao je na potrebu da upoznaju prošlo vrijeme jer je ono cijena današnjeg vremena i vlastitog postojanja.

„Odajem priznanje za organizaciju Studijskog dana“, rekao je kardinal Puljić izražavajući uvjerenje da će to biti zalog budućim pokoljenjima kako ne bi zaboravili ono iz čega su nikli i da bi prepoznali svoj identitet. „U posljednje smo vrijeme nekako zbunjeni jer nas je sve manje pa nas hvata strah pred pitanjem, hoćemo li opstati ili ćemo nestati? To nije samo ovdje u Makedoniji nego i u Bosni i Hercegovini pa i u drugim krajevima gdje se pojavljuje kriza odlaska i sve manjeg broja onih koji ostaju“, kazao je kardinal Puljić. Istaknuo je da Bog vodi povijest i da je Božja riječ zadnja, a ne ljudska. Potaknuo je vjernike da zauzmu ispravan stav i uvjerenje te dodao da Božja riječ odgaja za istinsko, cjelovito i slobodno življenje.

Osvrćući se na misni odlomak iz Evanđelja po Marku, u kojem Isus poziva sljedbenike da čuvaju pismoznanaca, „koji rado idu u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama; proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava“, kardinal Puljić kazao je da čovjek nije ono što o sebi misli ili ono što drugi misle o nekome nego ono što Bog vidi u čovjeku. Napomenuvši da spomenuti evanđeoski odlomak prikazuje Isusa dok promatra kako narod baca sitniš u riznicu i udovicu koja je, ubacivši dva novčića, dala više od svih jer joj je to bilo sve što je imala, kardinal Puljić kazao je da nije bitan samo novac nego nakana ističući da Isus hvali udovicu zato što je puna povjerenja u Boga .

„To povjerenje u Boga sačuvalo je naše pretke kroz povijest“, istaknuo je kardinal Puljić te podsjetio kako je u vremenu nakon Drugog svjetskog rata bilo malo ruha i kruha, ali puno molitve i pouzdanja u Boga. „To pouzdanje u Boga danas nam nedostaje i Isus nas uči da ne budemo navezani na osjećaj sigurnosti na zemaljsko jer ćemo sve to ostaviti i ništa od toga nećemo ponijeti na onaj svijet“, kazao je kardinal Puljić potičući vjernike da žive i zalažu se za istinske vrijednosti. „Danas nije lako kršćanski odnosno katolički misliti jer se u javnom mnijenju nameću druga mjerila: ruši se prirodni zakon; ono što je Bog ustanovio stvorivši muško i žensko da budu sveta bračna, obiteljska zajednica i rađaju djecu, danas se ruši i nameću da se mora donijet zakon o istospolnom braku jer, inače, nećeš dobiti novaca iz Europe“, kazao je kardinal Puljić ističući da se nastoje nametnuti protuprirodni zakoni pa se nerijetko više zauzimaju za životinje nego za djecu.

Kardinal Puljić rekao je potom da se ljudi zgroze kada čuju za milijune mrtvih u Prvom svjetskom ratu te zapitao, koliko je milijuna mrtvih kod ubijanja nerođene djece. „Nitko za njih ne diže glas, a to su nevina djeca; nisu kriva, ali se zakonito ubijaju... Zato je prevažno da shvatimo: nama se držati Božjeg puta, Božjeg zakona. To je naše korijenje i to je ono što je neuništivo. I ako nas ubiju, nisu nas ubili jer smo na Božjoj strani“, kazao je kardinal Puljić ističući da se ljudi, koji su se u Boga uzdali, nisu bojali smrti ni progonstva. „Zato želim reći i vama i sebi u ovim vremenima, kad nam putem medija u javnosti nameću sumorno ozračje kao da nema smisla živjeti, da shvatimo: naša nada leži u uskrslom Kristu. On je pobijedio smrt“, rekao je kardinal Puljić podsjećajući na Isusov poziv da, onaj koji želi ići za njim, treba uzeti svoj križ i slijediti ga.

Kardinal Puljić pohvalio je rad na obnovi katedrali te istaknuo potrebu da na taj način bude obnavljana i cijela vjernička zajednica, ali i srce svakog od njih kako ne bi bili dvolični i sebični. Podsjetio je na kratku molitvu koju su u vrijeme njegova djetinjstva učili djecu: „Božje oko uvijek gleda, sakrit mu se ništa ne da“ te podsjetio na Isusov poziv da budu kao djeca kako bi ušli u kraljevstvo nebesko. Pozvao je vjernike da se uvijek obnavljaju iznutra i da ne daju oteti svoju pamet, pamćenje i korijenje te da to srcem prenesu novim naraštajima uvijek se pouzdajući u Boga.

U molitvi vjernika izrečen je i sljedeći zaziv: „Gospodine, po kruhu kojeg ćemo danas u ovom Misnom slavlju staviti na tvoj oltar izražavamo našu zahvalnost za naše korijene, za povijest drevne Skopske biskupije i novoosnovane eparhije Strumičko-skopske, svih onih koji su ugradili svoje živote u baštinu koju smo ovih dana s ganućem prebirali u Studijskom danu. Zrna žita u njem samljevena i umijesena predstavljaju radosti i boli, suze i patnje brojnih biskupa, svećenika, redovnika i redovnica vjernih svom pozivu, mnogih neznanih majki i očeva koji su nam svakodnevnim radom i znojem, ljubavlju i prikazivanjem prenijeli baklju vjere do naših dana. Povjeravamo ti i današnju Crkvu u Makedoniji s njezinim sadašnjim pastirom Kirom: te da budemo uvijek i svugdje opipljivi znak tvoje ljubavi“.

Liturgijsko pjevanje animirao je katedralni zbor pod ravnanjem s. Tatjane Atanasove, a za orguljama bio je vlč. Marko Stanušić. (kta)

U nastavku poslušajte propovijed kardinala Puljića:



foto