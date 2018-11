Slavonski Brod, 11. studeni 2018.

Povodom obilježavanja 85. obljetnice Holodomora – genocida nad ukrajinskim narodom u Ukrajini 1932./33. godine, u subotu, 10. studenog održana je u Slavonskom Brodu vjersko - kulturna manifestacija u organizaciji Ukrajinske zajednice Republike Hrvatske i Ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva (UKPD) „Ukrajina“.

Nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja poginulim braniteljima u Domovinskom ratu panahidu-molitvu za sve umorene glađu u Ukrajini uz grkokatoličke svećenike Ivana Barščevskog i Nikolu Stupjaka predvodio je u kapeli sv. Ante u brodskoj Tvrđavi Aleksandar Hmilj grkokatolički župnik u Slavonskom Brodu. Uz brojne grkokatoličke i rimokatoličke vjernike nazočni su bili rimokatolički svećenici na čelu s dekanom Ivanom Lenićem. U galeriji Ružić otvorena je potom prigodna izložba pod nazivom „Ubijeni izglađivanjem: nepoznat genocid nad Ukrajincima“, koju je priredio Međunarodni dobrotvorni fond „Ukrajina 3000“. Izložba je inače posuđena od veleposlanstva Ukrajine u RH te ju je i službeno otvorio veleposlanik Ukrajine Jaroslav Simonov. Podijeljena je u četiri cjeline i utemeljena uglavnom na usmenoj povijesti danas često prisutne metode socijalno-humanitarnog istraživanja. Posebnost izložbe su činjenice iz arhivskih izvora potkrijepljene dokazima preživjelih očevidaca umjetno stvorene gladi 1932. i 1933. godine poznate kao Holodomor. Predavanje na temu „Holodomor genocid totalitarnog režima nad ukrajinskim narodom 1932./33. godine“ održao je prof. dr. Jevgenij Paščenko. On je naglasio kako se o tom strašnom zločinu komunističkog režima u kojem je nasilnom glađu umoreno između 7 do 10 milijuna nevinih Ukrajinaca, u javnosti malo govori. Kako je redoviti profesor na ina katedri za ukrajinske jezike i književnost Filozofskog fakulteta, o tom genocidu, kako je rekao, njegovi studenti dosta znaju i redovito obilježavaju spomen na te žrtve, no u javnosti je to nepoznato. „Holodomor je prvi genocid 20. stoljeća, zato je jako važno da generacije o tome znaju. Objavili smo o tome knjigu, a bit je ove aktivnosti, zahvaljujući Ukrajincima u Hrvatskoj i cijeloj Hrvatskoj, pokazati lice i naličje tog komunističkog režima te posljedice koje su i danas vidljive“, zaključio je prof. Paščenko.

Izložba, predavanje kao i na kraju prikazan potresam dokumentarni film „Holodomor. Ukrajina XX. stoljeće. Tehnologija genocida“, dokazuju da je Holodomor bio jedan od najstrašnijih zločina u povijesti ne samo jednoga naroda – Ukrajinaca – nego i cijelog čovječanstva: domišljata zamisao o istrebljenju seljaštva „kao klase“, a u biti – snažne nacionalne okosnice ukrajinskog etnosa. Izvođač zločina je Staljinov sovjetski totalitarni režim koji je gledao na Ukrajinu i njezino pučanstvo kao na presudnoga neprijatelja, predvodnika prkosnog otpora boljševizma i prisilne kolektivizacije. Taj režim je poduzeo sve za dotad neviđen zločinački pothvat – istrebljenje naroda putem logistički organizirane gladi.

Program je vodio Nikola Zastrižni, dopredsjednik UKPD Slavonski Brod.

Prigodnu riječ u ime organizatora uputili su predsjednik Ukrajinske zajednice Republike Hrvatske Mihajlo Semeljuk i predsjednik UKPD „Ukrajina“ Slavonski Brod Vlado Karešin, u ime Brodsko-posavske županije Dubravka Knežević pročelnica, a u ime Slavonskobrodskog dekanata Ivan Lenić, dekan. (kta/b.l.)

