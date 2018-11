Skopje, 10. studeni 2018.

Biskup skopski i eparh strumičko-skopski mons. Kiro Stojanov uputio je riječi pozdrava i dobrodošlice na otvaranju Studijskog dana pod nazivom: „Katolička Crkva u Makedoniji kroz svoju povijest“ koji se održava u nacionalnoj ustanovi Muzej makedonske borbe u Skopju u subotu, 10. studenog 2018. Organizator Studijskog dana je Katolička Crkva u Republici Makedoniji u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Pozdravni govor biskupa Stojanova prenosimo u cijelosti:

Uzoriti gospodine kardinale Vinko Puljiću, veliki kancelar Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu;

preuzvišena gospodo biskupi,

visokocijenjeni profesori i predavači, predstavnici društvene vlasti i kulturnih ustanova,

braćo i sestre!

Jedinstveni je dan u povijesti Katoličke crkve u Makedoniji da smo nakon više pokušaja ipak uspjeli, ohrabreni vašim odazivom, organizirati ovaj Studijski dan pod naslovom „Katolička crkva u Makedoniji kroz svoju povijest“. Pozdravljam vas kao domaćin ovoga skupa. Kada smo dosta davno pokušali razmišljati o jednom sveobuhvatnom više dnevnom simpoziju na ovu ili sličnu temu, morali smo priznati sebi da za to nemamo dovoljno snage. Za znanstveni skup nije dovoljna volja i hrabrost. Potreban je niz okolnosti i bitnih čimbenika da se može doseći razina simpozija. No, unatoč tome što smo od tog plana morali odustati, raduje nas osobito i ovaj studijski dan. Svjesni smo da tako široki naslov, koji je dat kao radni i ovom skupu, ni izdaleka ne može obuhvatiti cijelu temu. Imam dojam da ovim danom imamo ključ u rukama i da ćemo moći otvoriti vrata i pogledati s radošću barem s vrata u sve to bogatstvo ali i sve mračne strane koje nosi sa sobom jedna višestoljetna povijest.

S osobitom zahvalnošću pozdravljam vas sa željom da svaka vaša riječ u ovim izlaganjima – budite sigurni bit će nama obogaćenje jer, kako rekoh, ovo je prvi ovakav dan koji želi stručno osvijetliti teme koje su naznačene i koje zasigurno trebaju biti produbljivane. Vrijeme nam, naime, ne dopušta da predavanja budu dugačka i napose vrijeme za znanstveni dijalog i uzajamno obogaćivanje koje izaziva pojedina tema. Stoga vama, predavačima, upućujem poziv da u svojim izlaganjima, unatoč toga što nas vrijeme ograničava, prihvaćene teme obradite što je moguće kompletnije jer imamo plan sve to objaviti kao svojevrsni Zbornik.

Ovaj skup je, dakle prvijenac, početak i hvala vam za prisutnost. Istina danas ćemo slušati izlaganja, ali vas pozivam da Skopje doživite i srcem i tako to bude zalog da se jednog dana može organizirati i tako potrebni znanstveni simpozij. Jer, ako riječ nije istražena i zapisana, narod pa i vjernici koji ne pamte svoju prošlost ne vrednuju pređeni put, nažalost nemaju ni budućnost. Pomozite nam da gledamo ohrabreni u budućnost. Dobro nam došli!