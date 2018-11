Vatikan, 10. studeni 2018.

Neka crkve budu „Božje kuće“, a ne „trgovine“ ili društveni prostori u kojima vlada „svjetovnost“ – rekao je papa Franjo 9. studenog 2018. na misi u Domu svete Marte u Vatikanu, osvrćući se na evanđelje liturgije (Iv 2,13-22) koje govori o tome kako je Isus istjerao trgovce iz hrama. Papa je objasnio razloge Isusove žestine napominjući da je kao Sin Božji bio potaknut ljubavlju i revnošću za dom Gospodnji koji se pretvorio u mjesto trgovanja.

Ulazeći u hram gdje su se prodavali volovi, ovce i golubovi te gdje su sjedili mjenjači novca Isus je prepoznao da su to mjesto ispunili ljudi koji se klanjaju idolima i koji su spremni služiti novcu umjesto Bogu – rekao je Sveti Otac i upozorio – Iza novca skrivaju se idoli, a oni su uvijek od zlata i čine nas robovima. To nas potiče na razmišljanje o tome kako mi postupamo prema svojim hramovima, odnosno crkvama. Jesu li one zaista Božje kuće molitve i susreta s Gospodinom? Zalažu li se svećenici za to? Ili one sliče na trgovine?

Nekoliko puta sam vidio cjenik, zar se sakramenti plaćaju? – rekao je papa Franjo i odgovorio – ne, daje se dobrovoljni prilog. No, ako vjernici žele dati prilog, neka ga daju tako da ga stave u blagajnu za dobrovoljne priloge, tako da ih nitko ne vidi koliko daju. Još i danas u svijesti postoji ta opasnost da moramo podupirati Crkvu. Da, istina je. No, neka je podupiru vjernici, ali neka stavljaju u blagajnu za dobrovoljne priloge, a ne tako da ističemo cjenik.

Razmislimo o nekim slavljima sakramenata ili misama zadušnicama kada se ne zna je li kuća Božja mjesto bogoštovlja ili društvena dvorana – rekao je Papa i primijetio – To su neka od slavlja koja idu prema svjetovnosti. Istina je da slavlja moraju biti lijepa, ali ne puna svjetovnosti, jer svjetovnost ovisi o bogu novca. To je idolopoklonstvo. To i nas potiče na razmišljanje o tome kakva je naša revnost za naše crkve i kakvo je naše poštovanje kad ulazimo u njih.

Razmatrajući prvo čitanje današnje liturgije iz Poslanice Korinćanima, Sveti Otac je pojasnio da i srce svakoga od nas predstavlja Božji hram. Svjesni da smo svi grešnici, svatko treba ispitati vlastito srce kako bi provjerili ima li u njemu svjetovnosti i idolopoklonstva.

Ne pitam vas koji je vaš ili moj grijeh, nego ima li u vama idola i gospodara novca. Jer, tamo gdje je grijeh, tamo je i milosrdni Gospodin Bog koji oprašta ako idete k Njemu. No, ako je tamo drugi gospodar, bog novca, vi ste idolopoklonici, to jest korumpirani, ne više grešnici, nego korumpirani. U biti je korupcije upravo idolopoklonstvo. To znači prodati dušu bogu novca i moći. To je idolopoklonstvo – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)