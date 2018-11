Vatikan, 7. studeni 2018.

Prvog dana posjeta „Ad limina apostolorum“ biskupa članova Hrvatske biskupske konferencije u ponedjeljak 12. studenog biskupi će nakon Mise na grobu Sv. Petra otkriti ploču-zahvalnicu za sva djela papa i Svete Stolice za hrvatski narod.

Ploča je na latinskom a nalazi se na lijevom zidu u hodniku koji vodi iz bazilike u sakristiju. Tekst urezan u kamenoj ploči na latinskom glasi: IN MEMORIAM EVANGELIZATIONIS CROATORVM PRIMAE APVD SLAVORVM GENTES • IOANNES PP. IV MISIT EIS ABB. MARTINVM FERE A. DCXLI • IOANNES PP. VIII BENEDIXIT DVCEM BRANIMIRVM POPVLVMQVE EIVS IN HAC BASILICA IN FESTO ASCENSIONIS DOMINI A. DCCCLXXIX • S. GREGORIVS PP. VII REGEM CONFIRMAVIT ZVONIMIRVM A. MLXXVI VNCTIONE ET CORONATIONE PER MANVS ABB. GEBISONIS • S. IOANNES PAVLVS PP. II HAEC MEMORANS IN HAC BASILICA MISSAM LINGVA CROATA CELEBRAVIT A. MCMLXXIX • A.MMXVII LAPIS HIC POSITVS FRANCISCO SVMMO PONTIFICE. (Prijevod na hrvatski: U spomen evangelizacije Hrvata, prvog od slavenskih naroda. – Papa Ivan IV. poslao im je opata Martina 641. – Papa Ivan VIII. blagoslovio je u ovoj bazilici kneza Branimira i njegov narod na blagdan Gospodinova Uzašašća g. 879. – Sv. Papa Grgur VII. okrunio je Zvonimira za kralja po rukama opata Gebizona g. 1076. – Sv. Papa Ivan Pavao II. sve ovo spominjući u ovoj je bazilici slavio sv. Misu na hrvatskom jeziku g. 1979. – Spomen ploča postavljena je ovdje 2017. g. u vrijeme pontifikata pape Franje). (kta/ika)