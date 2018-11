Vatikan, 7. studeni 2018.

Isprika je ljubazna riječ za odbijanje – istaknuo je papa Franjo u propovijedi na Misi u Domu svete Marte, 6. studenog 2018. razmišljajući o evanđelju liturgije toga dana koje govori o farizejskom glavaru koji je pripremio večeru i na nju pozvao i Isusa. Tom je prigodom, pripovijeda jučerašnje evanđelje kojemu je današnje nastavak, ozdravio bolesnika i primijetio da su mnogi uzvanici zauzeli prva mjesta. Preporučio je, stoga, farizeju da pozove na večeru najsiromašnije koji mu neće moći uzvratiti – rekao je Papa.

U jednom je trenutku na gozbi – tu počinje odlomak iz današnjeg Lukinog evanđelja – jedan od gostiju uzviknuo: "Blago onome koji bude blagovao kruh u kraljevstvu Božjem!" – citirao je Sveti Otac i nastavio – Radi se o događaju dvostrukog odbijanja. Isus je ispripovjedio događaj o čovjeku koji je pripremio veliku večeru i pozvao mnogo ljudi. Njegovi su sluge rekli uzvanicima: „Dođite! Već je pripravljeno!“ Međutim, svi su se počeli ispričavati kako ne bi išli.

Isprika je ljubazna riječ kako se ne bi reklo: „odbijamo“ – rekao je papa Franjo i dodao – Odbili su, ali ljubazno. Domaćin je tada poslao sluge na ulice da pozovu siromašne, bolesne, hrome, slijepe, i oni su došli na slavlje. Evanđelje završava drugim Isusovim odbijanjem. Tko odbija Isusa, Isus ga čeka, daje mu drugu priliku, možda treću, četvrtu, petu… Ali, na kraju odbija On.

O tom odbijanju i mi moramo razmisliti – rekao je Papa i naglasio – ponekad nas Isus zove da slavimo s Njim, da mu budemo blizu i da promijenimo svoj život. Zamislite, traži svoje najbliže prijatelje i oni odbijaju! Zatim traži bolesne, i oni dolaze. Možda je netko odbio. Koliko puta smo čuli Isusov poziv kako nas zove k sebi, kako nas zove da napravimo neko djelo ljubavi, kako nas zove na molitvu, da ga susretnemo, a mi smo mu odgovorili: „Oprosti Gospodine, zauzet sam, nemam vremena. I Isus ostaje tamo.

Koliko smo puta i mi molili Isusa da nas ispriča kada nas je pozvao da se susretnemo i da razgovaramo – rekao je Sveti Otac i napomenuo – I mi smo odbili Isusov poziv. Neka svatko od nas razmisli: koliko je puta u svojem životu osjetio nadahnuće Duha Svetoga da učini djelo ljubavi, da susretne Isusa u tom djelu ljubavi, da ide moliti i da promijeni život? Što nije bilo dobro u tome? Jesmo li uvijek nalazili razloga za ispriku i odbijanje?

Na kraju će u kraljevstvo Božje ući onaj koji ne odbija Isusa ili koga On ne odbije – rekao je papa Franjo i upozorio – Oni koji misle da je Isus dobar i da će na kraju sve oprostiti, moraju znati da je dobar i milosrdan, ali i pravedan. Ako iznutra zatvorite vrata svojeg srca, On ih ne može otvoriti, jer ima veliko poštovanje prema vašem srcu. Odbiti Isusa znači iznutra zatvoriti vrata da On ne može ući. Nitko od nas u trenutku kada odbija Isusa ne misli na to: zatvorio sam vrata Isusu iznutra.

Potrebno je još upitati: tko će platiti gozbu? Odgovor je Isus. Pavao apostol nam u prvom čitanju današnje liturgije pokazuje račun za to slavlje govoreći o Isusu koji je sve skinuo sa sebe, prihvaćajući ulogu sluge i ponizivši se sve do smrti na križu. Isus je platio to slavlje svojim životom. A mi kažemo: „Ne možemo!“. Neka nam Gospodin daruje milost da shvatimo tu tajnu tvrdoće srca, tvrdoglavosti i odbacivanja. Neka nam daruje milost suza – zaključio je Papa. (kta/rv)