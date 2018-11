Wiesbaden, 5. studeni 2018.

Na svečanom Misnom slavlju u punoj crkvi sv. Kilijana u Wiesbadenu, u nedjelju, 4. studenoga 2018. u službu novog župnika Hrvatske katoličke misije (HKM) Wiesbaden uveden je fra Krisijan Montina, dosadašnji župnik austrijske župe Kufstein, a od službe župnika HKM Wiesbaden oprostio se dr. fra Miron Sikirić, koji odlazi na službu voditelja HKM Johannesbourg u Južnoafričkoj Republici. Obojica su članovi Franjevačke provincije Bosne Srebrene sa sjedištem u Sarajevu. Svečano Misno slavlje predvodili su dr. fra Miron Sikirić i fra Kristijan Montina u suslavlju s delegatom za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivicom Komadinom, uime Provincije fra Danijelom Nikolićem i fra Markom Hrgotom. Misnom slavlju pribivali su Heribert Schmitt iz Referata za dušobrižništvo katolika drugih materinskih jezika Biskupije Limburg, dekan grada Wiesbadena vlč. Klaus Nebel i uime njemačke župe sv. Petra i Pavla crkvenog središta sv. Kilijana gospođa Reingard Denzer.

U propovijedi je delegat vlč. Ivica Komadina na temelju svetopisamskih čitanja istaknuo kako je Bog Otac Nebeski naš jedini Bog i nema drugih bogova uz Njega. „Kad god je narod nevjeran, Bog se uvijek iznova smiluje da se taj narod opet vrati na pravi put. Isus nas uči da je Bog Milosrdni Otac. Naš Bog, onaj kojega Isus naviješta je Bog milosrdan, bogat dobrotom i spor na srdžbu. U toga Boga i vjerujemo i nastojimo živjeti tako da vršimo njegove zapovijedi, da mu omilimo i da mu naš život bude na radost. To se ponajbolje ostvaruje kroz ljubav prema Bogu i bližnjemu. Iz okrenutosti prema Bogu i njegovoj dobroti, mi zapravo primamo snagu da možemo živjeti u ljubavi prema drugim ljudima, i to ponajprije prema svojima – prema svojoj obitelji, svojim sunarodnjacima, ali i prema svim ljudima dobre volje. Kada danas razmišljamo o zapovijedima, koje je Isus rekao pismoznancu, one se odnose i na nas. I mi smo pozvani, da bismo bili blizu Kraljevstvu Božjem, vršiti zapovijed ljubavi prema Bogu i bližnjemu.“

Nakon propovijedi je novi župnik fra Kristijan Montina započeo molitvu Vjerovanja, kao jamstvo da će u toj istoj vjeri odgajati njemu povjerene vjernike.

Na kraju Misnog slavlja prigodnu riječ uputio je Heribert Schmitt uime Biskupije Limburg koji je zahvalio dr. fra Mironu na uspješnom dvogodišnjem obnašanju službe župnika HKM Wiesbaden te mu je zaželio Božji blagoslov na novoj službi u Johannesbourgu. Ujedno je pročitao dekrtet biskupa Biskupije Limburg dr. Georga Bätzinga o imenovanju fra Kristijana novim župnikom HKM Wiesbaden, te mu je zaželio puno uspjeha i radosti u novoj službi. Prigodnu riječ uputili su dekan vlč. Nebel, uime njemačke župe sv. Petra i Pavla crkvenog središta sv. Kilijana gospođa Reingard Denzer, uime Provincije fra Danijel Nikolić te uime HKM Wiesbaden predsjednik župnog vijeća Dinko Grgat, koji su zahvalili dr. fra Mironu i zaželjeli svako dobro fra Kristijanu na početku nove službe.

Vlč. Ivica Komadina je uime svih hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Njemačke o u svoje osobno ime zahvalio dr. fra Mironu na njegove dvije godine djelovanja u HKM Wiebaden te mu je zaželio puno radosti na novoj službi uz prigodni dar. Ujedno je uime svih hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Njemačke i u svoje osobno ime izrekao dobrodošlicu fra Kristijanu zaželjevši mu svako dobro na novoj službi, zajedno s pastoralnom suradnicom s. Gordanom Davidović, tajnicom Dijanom Črljenec, članovima pastoralnog vijeća, te svim vjernicima te hrvatske misije. Ujedno je zahvalio i Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj, koja šalje svoje svećenike u hrvatsku pastvu u Njemačkoj, Biskupiji Limbug, kao i toj njemačkoj župi u čijoj crkvi sv. Kilijana u Wiesbadenu Hrvati slave središnje misijsko misno slavlje na hrvatskom jeziku. Dr. fra Miron Sikirić je dirljivim riječima zahvalio svima na suradnji. Fra Kristijan Montina je obećao da će zajedno sa svojom suradnicima i svim vjernicima te misije učiniti sve da se ta živa hrvatska katolička misija i dalje uspješno razvija.

Na Misnom slavlju pjevala je skupina mladih i odraslih uz pratnju na glazbenim instrumentima, a nekoliko je skladbi na orguljama pratio prof. Rajko Radišić.

Slavlje je nastavljeno u župnim prostorijama uz objed i druženje. (kta/a.p.)



foto