Vatikan, 4. studeni 2018.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U središtu Evanđelja ove nedjelje (usp. Mk 12, 28b-34) je zapovijed ljubavi: ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. Jedan od pismoznanaca pita Isusa: „Koja je zapovijed prva od sviju?“ (r. 28). On odgovara citirajući onu ispovijest vjere kojom svaki Izraelac započinje i završava svoj dan a koja započinje riječima: „Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini“ (Pnz 6, 4). Na taj način Izrael čuva svoju vjeru u temeljnu stvarnost čitavoga svoga vjerovanja: postoji samo jedan Gospodin i taj je Gospodin „naš“ u smislu da se vezao uz nas neraskidivim savezom, koji nas je ljubio, ljubi nas i ljubit će nas zauvijek. Iz ovog izvora, te Božje ljubavi, izvire za nas dvostruka zapovijed: „ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!… Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga“ (rr. 30-31).

Izborom tih dviju zapovijedi koje je Bog uputio svome narodu i stavljajući ih zajedno, Isus nas je jednom zauvijek poučio da su ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem neraskidivo povezane, štoviše, jedna drugu podupiru. Premda slijede jedna iza druge, one su zapravo lice i naličje iste medalje: kad ih živi zajedno, one su prava snaga vjernika!

Ljubiti Boga znači živjeti od Njega i za Njega, za ono što On jest i za ono što On čini. A naš Bog je bespridržajno darivanje, on je bezgranično praštanje, on je odnos koji promiče i pomaže rasti. Stoga, ljubiti Boga znači ulagati svakoga dana svoje energije da bismo bili njegovi suradnici u bespridržajnom služenju našem bližnjemu, nastojeći bezgranično praštati i njegujući odnose zajedništva i bratstva.

Evanđelist Marko ne trudi se pobliže odrediti tko je taj bližnji, jer je bližnji osoba koju susrećem na svom životnom putu, u svome svakodnevnom životu. Nije riječ o tome da se unaprijed odabere svoga bližnjega: to nije kršćanski. Mislim da je moj bližnji onaj kojeg sam prethodno izabrao: ne, to nije kršćanski, to je poganski; nego se radi o tome da imam oči da ga vidim i srce da mu želim dobro. Ako se učimo gledati Isusovim očima, uvijek ćemo slušati i biti uz onoga koji je u potrebi.

Potrebe bližnjega svakako zahtijevaju učinkovite odgovore, ali prije toga traže dijeljenje, zajedništvo. Slikovito rečeno: gladni ne treba samo tanjur juhe, već i osmijeh, da ga se sasluša pa i molitvu, ako treba i zajedničku. Današnje Evanđelje sve nas poziva da budemo usmjereni ne samo prema hitnim potrebama najsiromašnije braće, nego prije svega da budemo pozorni prema njihovoj potrebi za bratskom blizinom, za smislom života, za nježnošću. To predstavlja izazov i traži odgovor od naših kršćanskih zajednica: radi se o tome da izbjegnemo opasnost da budemo zajednice koje žive od mnogih inicijativa ali malobrojnih odnosa; da izbjegnemo opasnost da budemo zajednice „uslužni servisi“ ali u kojima se osobe slabo druže, u punom i kršćanskom smislu tog pojma.

Bog, koji je ljubav, stvorio nas je za ljubav i zato da možemo ljubiti druge ostajući ujedinjeni s Njim. Bilo bi iluzorno težiti za tim da ljubimo bližnjega a ne ljubiti Boga; i bilo bi jednako iluzorno težiti za tim da ljubimo Boga a ne ljubimo bližnjega. Te dvije dimenzije ljubavi, prema Bogu i prema bližnjemu, u svom jedinstvu karakteriziraju Kristova učenika. Neka nam Djevica Marija pomogne prihvatiti i svjedočiti ovo svijetlo učenje u svakodnevnom životu.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre,

izražavam svoju bol zbog terorističkog napada kojim je prije dva dana pogođena Pravoslavna koptska Crkva u Egiptu. Molim za žrtve, hodočasnike koji su ubijeni samo zato što su kršćani, i molim Presvetu Djevicu Mariju da utješi obitelji i čitavu tu zajednicu. Pomolimo se zajedno Majci Božjoj: Zdravo Marijo…

Jučer je u Bazilici Sv. Ivana u Lateranu blaženom proglašena časna majka Clelia Merloni, utemeljiteljica sestara Apostolkinja Presvetog Srca Isusova. Bila je žena potpuno predana Božjoj volji, gorljiva u ljubavi, strpljiva u protivštinama i herojska u praštanju. Zahvalimo Bogu za svijetlo evanđeosko svjedočanstvo nove blaženice i slijedimo njezin primjer dobrote i milosrđa. Molim pljesak za novu blaženicu!

(kta/ika)