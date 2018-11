Vatikan, 4. studeni 2018.

Posljednji smisao života jest 'otići' i 'ići u susret zaručniku, poput deset djevica iz prispodobe u Matejevu Evanđelju (Mt 25,1). Zaručniku, Isusu, koji je ljubio Crkvu i dao za nju samoga sebe – rekao je papa Franjo spominjući se devetorice kardinala i 154 biskupa koji su preminuli u ovoj godini, na Misi zadušnici koju je slavio, 3. studenog 2018. u bazilici svetoga Petra.

To je odlazak na koji smo svi pozvani: iz majčina krila, iz kuće u kojoj smo rođeni, iz djetinjstva u mladenaštvo, i iz mladenaštva u odraslu dob, do odlaska s ovoga svijeta, a koji za službenike Evanđelja znači otići iz obiteljskoga doma u onaj u koji nas Crkva šalje, s jedne na drugu službu. To je stalni prijelaz, do konačnoga prijelaza – istaknuo je Papa.

Život je stoga svakodnevna priprema za svadbu, za posljednji susret s Isusom – dodao je Sveti Otac. To je završetak koji osvjetljava ono što mu je prethodilo. Kao što se sjeme prosuđuje po žetvi, tako se životni put gradi počinjući od cilja. Posljednji je cilj iščekivanje zaručnika, nit koja povezuje čitavi splet službe, iza svih susretā, aktivnosti koje treba organizirati, i svega što valja učiniti.

U središtu ne može biti drugo doli srce koje ljubi Gospodina. Samo će tako vidljivo tijelo našega služenja podupirati nevidljivi duh – primijetio je Papa te istaknuo – Ono bitno je, naime, nevidljivo oku, i u životu ono znači slušati glas zaručnika koji nas poziva da svakoga dana razabiremo Gospodina koji dolazi preobraziti svaku aktivnost u pripremi za svadbu s Njim.

Za zaručnicu pak, kako nas podsjeća Evanđelje, nije važna haljina, a ni svjetiljke, nego ulje koje se čuva u malim posudama, koje nije upadljivo, ostaje skriveno, ali bez njega nema svjetla. Pred Gospodinom nije važna vanjština, važno je srce – kazao je Sveti Otac te istaknuo – Ono što svijet traži i čime se hvali – a to su časti, moć, izgled, slava – sve to prolazi ne ostavljajući ništa iza sebe. Stoga, kako bismo se pripremili za nebo, prijeko je potrebno ograditi se od svjetovnih vanjština. Potrebno je reći 'ne' „kulturi šminke“, koja uči kako se brinuti o izgledu. Treba, naprotiv, pročistiti i čuvati srce, čovječju nutrinu, dragocjenu u Božjim očima; a ne vanjštinu koja nestaje.

Ulje postoji i kako bi ga se potrošilo. Samo ako izgori osvjetljava. Takav je i život – rekao je papa Franjo te objasnio – širi svjetlost samo ako ga se potroši, ako ga se troši u služenju. Tajna je života živjeti da bi služili. Služenje je ulaznica koju valja pokazati na ulazu u vječnu svadbu. Ono što od života ostaje pred pragom vječnosti nije ono što smo zaradili, nego koliko smo dali. Služenje ima svoju cijenu, jer to znači trošiti se, potrošiti se. Ali u našoj službi ne služi životu onaj tko ne živi da bi služio. Tko previše čuva svoj život, gubi ga – napomenuo je Papa.

Treće obilježje ulja je priprema, jer ljubav je spontana, ali ne može se improvizirati. Velika je napast prilagođavanje životu bez ljubavi, koji je poput prazne posude, poput ugašene svjetiljke. Ako se ne ulaže u ljubav, život se gasi – istaknuo je Papa. Pozvani na svadbu s Bogom ne mogu se pomiriti sa sjedilačkim načinom života, u površnom horizontalnom životu koji se živi bez oduševljenja, tražeći mala zadovoljstva i težeći prolaznim priznanjima. Bezizražajan život navikā, koji se zadovoljava time da ispuni svoje obveze ne darujući se, nije dostojan Zaručnika – napomenuo je Papa.

U molitvi za pokojne kardinale i biskupe, papa Franjo je zazvao zagovor onih koji su živjeli ne želeći se pokazati, koji su služili srcu, koji su se dan za danom pripremali za susret s Gospodinom. To su svjedoci kojih, Bogu hvala, ima, i to mnogo, – rekao je Papa – a čiji nas primjer uči da se ne zadovoljavamo kratkim pogledom na današnjicu. Težimo, naprotiv, pogledu koji ide dalje, do svadbe koja nas očekuje. Život kojim prolazi želja za Bogom, i koji je izvježban u ljubavi, bit će spreman zauvijek ući u Zaručnikov dom – istaknuo je papa Franjo. (kta/rv)