Sarajevo, 3. studeni 2018.

Ispred kapele na Gradskom groblju Bare u Sarajevu, 2. studenog 2018. na Dušni dan ili Spomen svih vjernih mrtvih, nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić predvodio je Svetu misu zadušnicu uz koncelebraciju provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Joze Marinčića i još 12 svećenika.

Vlč. Oliver Jurišić, župnik župe sv. Josipa na Marijinom Dvoru na čijem se teritoriju nalazi ovo groblje, pozdravio je kardinala Puljića, svećenike, časne sestre raznih družbi, bogoslove i sve okupljene vjernike. Na Svetoj misi asistirao je đakon Štefan Marković i bogoslovi Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa „Redemptoris Mater“ iz sarajevskog predgrađa Vogošća.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić je istaknuo da su ljudi oduvijek, kako u Katoličkoj Crkvi, tako i u drugim Crkvama i vjerskim zajednicama, časteći grobove i poštujući pokojne, pokazivali da su po prirodi vjerovali u život poslije smrti. Istaknuo je da je Isusovim uskrsnućem to na osobit način zaživjelo u kršćanstvu. „Valja nam, dakle, slijediti Krista… On nam je zajamčio: 'Tko mene blaguje, živjet će uvijeke'. I Euharistija, koju slavimo i primamo, kao i Njegova riječ koja nas povezuje s Njim daje nam snagu da ovaj prolazni život hrabro živimo, da se smrti ne bojimo“, kazao je kardinal Puljić.

Pošto se osvrnuo na pročitani misni evanđeoski odlomak, u kojem je prikazano kako zbunjeni učenici nakon Isusove smrti bježe iz Jeruzalema, kardinal Puljić kazao je „da i nas smrt pogađa na sličan način, da smrt postaje središte naših razgovora, te da, rastajući se od pokojnih, plačemo od tuge, ali nekada i od sebičnosti, jer nema više osobe na koju smo se u životu oslanjali“. „Koji puta taj plač nije samo ljubav nego i sebičnost jer nema više određene osobe“, rekao je kardinal Puljić potičući vjernike da imaju hrabrosti prihvatiti istinu i onda kada je bolna dodajući da je jedna od tih istina činjenica da zemaljski život ima kraj. Pozvao je sve okupljene da osobito ovih dana posebno mole za duše te da razmišljaju i o vlastitom životu, smrti i životu poslije smrti.

Podsjećajući na riječi iz misnog Predslovlja da se „vjernima, Gospodine, život mijenja, a ne oduzima“, kardinal Puljić pojasnio je da to predstavlja „naš prelazak u vječnost, prolazak kroz zastor iza smrti kroz koji nije moguće samo zaviriti“. Naglasio je da su vjernici dužni moliti za svoje pokojne jer od njih baštine brojne darove, ali i imati na umu da su isto tako dužni budućim pokoljenjima u baštini ostaviti istinsko svjedočenje vjere. „Zato želim da ovaj trenutak našeg okupljanja na grobljima nama ojača vjeru, a pokojnima pomogne jer duše u čistilištu ne mogu više ništa zaslužiti, ali mogu za nas moliti. To je divna pobožnost u našem narodu – kad ga stisne muka, preporuči se dušama u čistilištu! To je jedna fina pobožnost. Ali time i za njih molimo, a oni nama mogu pomoći. To je lijepa, bratska ljubav. Oni nama pomažu i mi njima. I zato, stvarno – da tako reknem sebično – iskoristimo tu šansu, kad sebi ne možemo pomoći, ima onih koji nama mogu pomoći. A mi možemo ono što možemo: pružiti im svoju vjerničku gestu moleći za njihove duše“, potaknuo je kardinal Puljić.

Kardinal Puljić završio je Svetu misu moleći sa svima opijelo za sve pokojne. Prije i nakon Svete mise vjernici su molili na grobovima svojih pokojnih. Kardinal Puljić zajedno sa svećenicima i časnim sestrama molio je opijela pokraj svećeničkih grobnica.



