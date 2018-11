Sarajevo, 2. studeni 2018.

Na svetkovinu Svih svetih, Misu je, prema već ustaljnoj praksi, na groblju "Sv. Josip" u sarajevskom naselju Ciglane predslavio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić te, uz ostalo, uputio snažnu kritiku međunarodnoj zajednici. Uz nadbiskupa je suslavilo devet svećenika, a unatoč tmurnom vremenu sudjelovalo je 300-tinjak vjernika. Misno pjevanje predvodio je vlč. Marko Stanušić, profesor glazbe na sarajevskom KBF-u, uz kojega su pjevale uglavnom redovnice na službi u gradu Sarajevu, prenosi portal nedjelja.ba.

Nazočno je vjerničko mnoštvo na početku, pod šatorom koji služi kao bogoslužni prostor, a pripravila ga je uprava groblja, pozdravio preč. Mato Majić, katedralni župnik i dekan Sarajevskog dekanata.

Kardinal Puljić je propovijed započeo spomenuvši činjenicu da je još davno među čelnicima vjerskih zajednica i Crkava dogovoreno da po pet blagdana u godini budu neradni za tu zajednicu. „Nažalost prošla su dva izborna ciklusa i nijedan parlament nije donio usvojen taj zakon“, rekao je kardinal Puljić te podsjetio kako su među tim blagdanima i Svi sveti. Potom je uputio snažnu kritiku međunarodnoj zajednici.

„A ovi međunarodni predstavnici, diplomate, njima je stalo da se donese zakon protuprirodnih brakova. I sad bi htjeli da mi imamo u njih povjerenje. Kako ćeš vjerovati da nam žele dobro kad neće ono što mi hoćemo da se ostvari. Međutim, bez obzira na to, u svakoj situaciji kršćanin treba naći put kako se posvetiti. I to nam daje evanđelje“, poručio je kardinal Puljić te uputio na stvarnost prolaznosti o kojoj čovjek na groblju ponajviše razmišlja.

„Vi ovdje dolazite jer imate brojnih svojih koje znate. Jedan stariji čovjek ušao je u groblje pa mi kaže: 'Vidiš, više ovdje imam poznanika i prijatelja, nego živućih, jer su mi mnogi već pomrli.' Činjenica je da čovjekove godine kako prolaze, sve je više onih s kojima sam se družio, život dijelio, a polako odlaze na onaj svijet. I čovjek ne može ući na groblje a o tome ne razmišljati: Evo, moji su prijatelji, znanci i rođaci pošli, pa čeka i mene. I smrt na svoj način je jedan izazov“, naglasio je kardinal Puljić te na temelju teksta iz Katoličkog tjednika (44/2018) naslovljenoga Hoćeš li mi doći na grob? nastavio razmišljanje.

Kazao da je tekst vrlo realističan i govori o današnjoj kulturi. „Koliki su danas zaboravili svoje žive, a kamo li neće pokojne, da se sjete valja se za njih pomoliti. Nije čudno što ta dobra žena pita svoju unuku: 'Hoćeš li mi doći na grob?' To pitanje je vrlo ozbiljno u ovom vremenu sekularizaciji kad se ignorira život vječni, uskrsnuće mrtvih, kada je sve svedeno na ovo zemaljsko uživanje. Da, pitanje jer su mnogi zaboravili i one svoje najbliže koje su ostavili da pate... Ovih dana sam čuo priču jedne starice: 'Nema moje djece. Nemaju vremena… jedva si dohvatim vode.' Pa kakva je to kultura nastala da smo mi izgubili osjećaj jedni za druge, živuće… nije onda čudno što zaboravimo i pokojne“, rekao je kardinal Puljić te naglasio kako je nužno posvijestiti si dostojanstvo djece Božje. „I kao Božja djeca mi smo upućeni – iz tog identiteta – imati srca jedni za duge, a posebno onda moliti za svoje pokojne koji su nam namrli ovo što imamo i ovo što jesmo“, pozvao je kardinal Puljić.

Potom je naveo kako je slučajno naišao na tekst na jednom portalu gdje se iščitava kako je novinaru krivo što je u Pakistanu na slobodu puštena Asia Bibi, žena koja je nevina 2010. osuđena na smrt zbog navodne blasfemije. „Takva klima se stvara i onda se čudimo što nastaje islamofobija, nepovjerenje… Nastaje jer ga stvaramo. Hvala Bogu da nam treba sloboda medija, ali treba sloboda koja je odgovorna i koja zna poštivati dostojanstvo i prava čovjeka. To ne daje ova zemlja, to Bog daje, a ova zemlja treba poštivati i urediti da se možemo ostvariti“, poručio je kardinal te pozvao na odgovornost današnje generacije. „Zato danas, pohađajući groblje i svoje pokojne čovjek osjeća odgovornost: moram nastaviti gdje su oni stali – oni su živjeli u toj zemlji, radili u toj zemlji, borili se u toj zemlji. Ovo vrijeme je moje i u to vrijeme trebam unijeti svoju vjeru, svoj identitet, svoje nastojanje“, naglasio je kardinal Puljić.

Završavajući propovijed uputio je na Isusovih osam blaženstava koji su „suprotni principima današnjeg javnog mnijenja“ te je na iskustvima iz svakodnevice objasnio svako od njih.

Zato želimo ova načela usvojiti u ovoj zemaljštini koja nas opterećuje i zamagljuje nam pogled. Želimo očima vjere gledati, živjeti i shvatiti: i ovaj moj život trebam tako proživjeti da hodeći za koracima blaženih dospijem u život vječni“, poručio kardinal Puljić.

Na kraju Misnoga slavlja na kojemu su u asistenciji bili bogoslovi Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater iz Vogošće, nazočnima se još jednom obratio katedralni župnik i zahvalio na sudjelovanju, a osobito je zahvalu uputio upravi groblja koja se svake godine pobrine sve pripraviti za dostojanstveno slavlje svete mise na svetkovinu Svih svetih.

Poslije Mise, već prema tradiciji, kardinal Puljić je predmolio opijelo uz grob velikog pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića.

Među nazočnima mogla se čuti ideja kako je sve uistinu lijepo organizirano, ali da bi sarajevsko groblje Sv. Josip trebalo napokon dobiti pravu katoličku kapelicu - upravo na mjestu gdje svake godine bude razapet šator i pod njim stavi prijenosni oltar na kojemu se slavi Sveta misa. (kta)



